Plecare neașteptată la Antena 3. Răzvan Dumitrescu și-a dat demisia în direct

După o perioadă de 15 ani de activitate continuă în cadrul postului Antena 3 CNN, jurnalistul Răzvan Dumitrescu a decis să își încheie colaborarea cu televiziunea, anunțul fiind făcut în cadrul ultimei ediții a emisiunii pe care o realiza. Plecarea sa marchează finalul unei etape importante în evoluția profesională a unuia dintre moderatorii cunoscuți ai dezbaterilor politice și de actualitate din România, după un parcurs îndelungat în aceeași redacție.

Decizia de a părăsi postul vine după un ciclu profesional de peste un deceniu și jumătate în cadrul trustului Intact, perioadă în care jurnalistul s-a remarcat prin prezența constantă în programe de analiză, dezbatere și talk-show-uri dedicate subiectelor de actualitate. Emisiunea „Subiectiv”, pe care a moderat-o în ultimii ani, a reprezentat unul dintre formatele prin care și-a consolidat vizibilitatea publică și stilul editorial caracterizat prin interviuri directe și discuții tensionate pe teme politice și sociale.

Răzvan Dumitrescu și-a dat demisia în direct

În tot acest interval, el a devenit una dintre figurile recognoscibile ale postului, contribuind la conturarea identității editoriale a canalului de știri Antena 3 CNN. Activitatea sa a fost asociată frecvent cu momente de dezbatere intensă, în care au fost abordate subiecte controversate din spațiul public, precum și cu invitați din domenii diverse, de la politică și administrație până la economie și societate civilă.

De-a lungul carierei sale în televiziune, Răzvan Dumitrescu a acumulat o experiență extinsă în presa audiovizuală, activând în diferite redacții și formate jurnalistice. Din 2010, numele său a fost strâns legat de Antena 3, perioadă în care a moderat emisiuni cu audiență ridicată și a devenit una dintre vocile constante ale analizei politice televizate din România. Stilul său editorial, orientat către dezbatere și confruntare de idei, a contribuit la menținerea interesului public pentru programele pe care le-a realizat.

Înaintea anunțului oficial privind plecarea, jurnalistul a transmis în spațiul public mesaje care sugerau o schimbare iminentă în parcursul său profesional, fără a oferi însă detalii concrete despre direcția viitoare. Ulterior, acesta a confirmat că nu intenționează să se retragă din presă, ci să continue activitatea într-o altă formulă, indicând că urmează să revină cu informații despre un nou proiect profesional.

„Vă mulțumesc pentru atenția pe care mi-ați acordat-o și pentru încrederea pe care am simțit-o, în toți acești ani, din partea dumneavoastră. Astăzi nu a fost doar ultima ediție a emisiunii „Subiectiv’, ci, în același timp, și ultima emisiune pe care am realizat-o la Antena 3 CNN’, a transmis Răzvan Dumitrescu.

