Acasă » Știri » Când se joacă Sorana Cîrstea – Mirra Andreeva, în sferturile Roland Garros? Duel incendiar la French Open

Când se joacă Sorana Cîrstea – Mirra Andreeva, în sferturile Roland Garros? Duel incendiar la French Open

De: David Ioan 01/06/2026 | 11:49
Când se joacă Sorana Cîrstea - Mirra Andreeva, în sferturile Roland Garros? Duel incendiar la French Open. Foto: Instagram
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Sorana Cîrstea continuă să impresioneze la Roland Garros și a obținut calificarea în sferturile de finală, unde o așteaptă un duel extrem de dificil cu Mirra Andreeva, una dintre cele mai puternice și constante jucătoare ale momentului.

Meciul dintre cele două devine unul dintre cele mai așteptate ale fazei, prin contrastul dintre experiența româncei și ascensiunea fulminantă a rusoaicei.

Când se joacă Sorana Cîrstea – Mirra Andreeva, în sferturile Roland Garros?

Cîrstea a ajuns în sferturi după o victorie în două seturi împotriva chinezoaicei Xiyu Wang, 6-3, 7-6, într-un meci în care românca a condus clar, a fost egalată, dar a închis cu autoritate în tiebreak.

Partida a durat o oră și 55 de minute și i-a adus Soranei 470.000 de euro, 430 de puncte WTA și cel mai bun rezultat al ei la Paris din 2009 încoace. La 36 de ani, aflată în cel mai bun sezon al carierei, românca ocupă locul 18 mondial și vine după titlul de la Cluj-Napoca și semifinalele de la Rouen și Roma.

În fața ei vine însă Mirra Andreeva, jucătoarea care a explodat în circuit în ultimii doi ani. Rusoaica de 19 ani a ajuns în sferturi după ce a trecut categoric de Jil Teichmann, 6-3, 6-2, într-un meci controlat cap-coadă. Teichmann venise după o surpriză uriașă, eliminând-o pe finalista din 2023, Karolina Muchova, însă Andreeva nu i-a lăsat nicio șansă.

Duel incendiar la French Open

Sezonul Mirrei este unul impresionant: 33 de victorii în 2026, cel mai mare total din WTA, și 19 succese pe zgură, suprafața pe care se simte cel mai confortabil. În 2024 a ajuns în semifinalele Roland Garros, iar în 2025 a bifat sferturile, confirmând o constanță rară pentru vârsta ei. Stilul agresiv, mobilitatea excelentă și maturitatea tactică o transformă într-un adversar extrem de periculos.

Cele două s-au întâlnit o singură dată până acum, în aprilie, la turneul WTA 500 de la Linz. Atunci, Andreeva s-a impus și a câștigat ulterior competiția, însă duelul de la Paris se anunță complet diferit: Cîrstea vine cu experiență, cu încredere și cu un sezon în care a arătat cel mai solid tenis al carierei.

CITEŞTE ŞI: Omagiu pentru Nadia Comăneci, la 50 de ani de la marele 10 de la Montreal. Cum arată moneda aniversară lansată de BNR

A dat lovitura după Survivor! Gabi Tamaș a semnat. Pe ce post TV va putea fi văzut

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
E oficial: fotbalistul și prezentatoarea TV și-au spus „adio”! „Trag linia între ce este acceptabil și ce nu”
Sport
E oficial: fotbalistul și prezentatoarea TV și-au spus „adio”! „Trag linia între ce este acceptabil și ce nu”
Doliu în lumea sportului! Un fotbalist a murit în circumstanțe suspecte la doar 21 de ani
Știri
Doliu în lumea sportului! Un fotbalist a murit în circumstanțe suspecte la doar 21 de ani
Kanye West a făcut istorie la Istanbul
Mediafax
Kanye West a făcut istorie la Istanbul
Explicația lui Zelenski cu privire la drona care a explodat în Galați, după ce a fost deviată de armata ucraineană
Gandul.ro
Explicația lui Zelenski cu privire la drona care a explodat în Galați, după...
Simona Halep, bogată și divorțată, a atras toate privirile cu apariția ei la gala pentru Nadia Comăneci. Și-a făcut selfie în oglindă
Prosport.ro
Simona Halep, bogată și divorțată, a atras toate privirile cu apariția ei la...
De ce suntem atât de obosiți? Carl Honoré: „Am transformat fiecare zi într-o cursă pe care nu o câștigăm niciodată”
Adevarul
De ce suntem atât de obosiți? Carl Honoré: „Am transformat fiecare zi într-o...
Cum funcționează injecţia care a eliminat complet tumorile la pacienţi la care chimioterapia nu dădea rezultate
Digi24
Cum funcționează injecţia care a eliminat complet tumorile la pacienţi la care chimioterapia...
Haos la Paris după triumful PSG
Mediafax
Haos la Paris după triumful PSG
Parteneri
Imagini rare cu Monica Gabor din America! Fosta lui Columbeanu duce o viață luxoasă, după ce a renunțat la viața publică
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini rare cu Monica Gabor din America! Fosta lui Columbeanu duce o viață luxoasă, după...
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
Prosport.ro
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Cătălin Măruță s-a autopropus pentru Asia Express. Ce i-a spus lui Radu Ciucă: „Ne dădeau afară după...”
Click.ro
Cătălin Măruță s-a autopropus pentru Asia Express. Ce i-a spus lui Radu Ciucă: „Ne dădeau...
Drona de la Galați nu a putut fi doborâtă de avioane, însă există un „dar”. Sandu Valentin Mateiu: „Apărarea aeriană are 2 componente”
Digi 24
Drona de la Galați nu a putut fi doborâtă de avioane, însă există un „dar”....
Italienii au testat Dacia Bigster GPL. Ce i-a impresionat și ce critici au avut pentru noul SUV românesc
Promotor.ro
Italienii au testat Dacia Bigster GPL. Ce i-a impresionat și ce critici au avut pentru...
4 bancuri cu Meșterul Manole. – Ana e fată bună. O să fac casă cu ea!
Râzi cu lacrimi
4 bancuri cu Meșterul Manole. – Ana e fată bună. O să fac casă cu...
Lidl vinde o baterie solară pentru balcon la preț mic
go4it.ro
Lidl vinde o baterie solară pentru balcon la preț mic
Oamenii de știință au inversat îmbătrânirea creierului cu un spray nazal
Descopera.ro
Oamenii de știință au inversat îmbătrânirea creierului cu un spray nazal
Oficial: Data de lansare pentru GTA VI rămâne neschimbată
Go4Games
Oficial: Data de lansare pentru GTA VI rămâne neschimbată
Explicația lui Zelenski cu privire la drona care a explodat în Galați, după ce a fost deviată de armata ucraineană
Gandul.ro
Explicația lui Zelenski cu privire la drona care a explodat în Galați, după ce a...
ULTIMA ORĂ
Loredana Groza, gest emoționant în fața Nadiei Comăneci! Ce a făcut artista
Loredana Groza, gest emoționant în fața Nadiei Comăneci! Ce a făcut artista
Celine Dion va susține 10 noi concerte. Când și unde o pot vedea fanii live
Celine Dion va susține 10 noi concerte. Când și unde o pot vedea fanii live
ANM anunţă cod galben în peste jumătate de ţară. Fenomene severe în mai multe regiuni
ANM anunţă cod galben în peste jumătate de ţară. Fenomene severe în mai multe regiuni
Laura a murit la doar 27 de ani, după ce și-a făcut o operație estetică. Ce s-a întâmplat cu tânăra
Laura a murit la doar 27 de ani, după ce și-a făcut o operație estetică. Ce s-a întâmplat cu tânăra
Adelin Florin, un băiețel din Satu Mare, a murit după ce s-a jucat în tobogan. Ce s-a descoperit ...
Adelin Florin, un băiețel din Satu Mare, a murit după ce s-a jucat în tobogan. Ce s-a descoperit la autopsie
Alertă seismică în România! Două cutremure într-o singură noapte
Alertă seismică în România! Două cutremure într-o singură noapte
Vezi toate știrile