Când se joacă Sorana Cîrstea – Mirra Andreeva, în sferturile Roland Garros? Duel incendiar la French Open

Sorana Cîrstea continuă să impresioneze la Roland Garros și a obținut calificarea în sferturile de finală, unde o așteaptă un duel extrem de dificil cu Mirra Andreeva, una dintre cele mai puternice și constante jucătoare ale momentului.

Meciul dintre cele două devine unul dintre cele mai așteptate ale fazei, prin contrastul dintre experiența româncei și ascensiunea fulminantă a rusoaicei.

Când se joacă Sorana Cîrstea – Mirra Andreeva, în sferturile Roland Garros?

Cîrstea a ajuns în sferturi după o victorie în două seturi împotriva chinezoaicei Xiyu Wang, 6-3, 7-6, într-un meci în care românca a condus clar, a fost egalată, dar a închis cu autoritate în tiebreak.

Partida a durat o oră și 55 de minute și i-a adus Soranei 470.000 de euro, 430 de puncte WTA și cel mai bun rezultat al ei la Paris din 2009 încoace. La 36 de ani, aflată în cel mai bun sezon al carierei, românca ocupă locul 18 mondial și vine după titlul de la Cluj-Napoca și semifinalele de la Rouen și Roma.

În fața ei vine însă Mirra Andreeva, jucătoarea care a explodat în circuit în ultimii doi ani. Rusoaica de 19 ani a ajuns în sferturi după ce a trecut categoric de Jil Teichmann, 6-3, 6-2, într-un meci controlat cap-coadă. Teichmann venise după o surpriză uriașă, eliminând-o pe finalista din 2023, Karolina Muchova, însă Andreeva nu i-a lăsat nicio șansă.

Duel incendiar la French Open

Sezonul Mirrei este unul impresionant: 33 de victorii în 2026, cel mai mare total din WTA, și 19 succese pe zgură, suprafața pe care se simte cel mai confortabil. În 2024 a ajuns în semifinalele Roland Garros, iar în 2025 a bifat sferturile, confirmând o constanță rară pentru vârsta ei. Stilul agresiv, mobilitatea excelentă și maturitatea tactică o transformă într-un adversar extrem de periculos.

Cele două s-au întâlnit o singură dată până acum, în aprilie, la turneul WTA 500 de la Linz. Atunci, Andreeva s-a impus și a câștigat ulterior competiția, însă duelul de la Paris se anunță complet diferit: Cîrstea vine cu experiență, cu încredere și cu un sezon în care a arătat cel mai solid tenis al carierei.

CITEŞTE ŞI: Omagiu pentru Nadia Comăneci, la 50 de ani de la marele 10 de la Montreal. Cum arată moneda aniversară lansată de BNR

A dat lovitura după Survivor! Gabi Tamaș a semnat. Pe ce post TV va putea fi văzut