Laura a murit la doar 27 de ani, după ce și-a făcut o operație estetică. Ce s-a întâmplat cu tânăra

O tânără în vârstă de 27 de ani, Barbara Laura Souza Felix, și-a pierdut viața în urma unei intervenții chirurgicale estetice desfășurate într-o clinică privată din orașul brazilian Belo Horizonte, în timpul unei proceduri de remodelare corporală care includea liposucție și mărirea zonei fesiere. Cazul a stârnit atenția autorităților locale și a declanșat o anchetă oficială, după ce decesul a survenit brusc în timpul operației.

Potrivit informațiilor, pacienta a fost supusă unei intervenții care viza îndepărtarea grăsimii din zona abdominală și redistribuirea acesteia către zona fesieră, o procedură frecvent întâlnită în chirurgia estetică modernă, dar care implică riscuri medicale semnificative. În timpul operației, echipa medicală ar fi observat o deteriorare rapidă a funcției respiratorii, cu semne clare de afectare a capacității pulmonare. Situația s-a agravat într-un interval scurt, evoluând către o urgență majoră.

Starea pacientei a continuat să se deterioreze, iar în scurt timp s-a ajuns la oprirea funcțiilor cardiace. Personalul medical a inițiat manevre de resuscitare, care au fost efectuate pe o perioadă de peste o oră, însă fără rezultat. În ciuda eforturilor depuse, tânăra a fost declarată decedată în jurul orei prânzului, la scurt timp după instalarea complicațiilor severe.

Primele ipoteze medicale indică drept posibilă cauză a decesului un embolism pulmonar asociat cu migrarea de particule de grăsime în circulația sangvină, o complicație rară, dar cunoscută în cazul anumitor tipuri de intervenții estetice, în special liposucțiile și procedurile de transfer adipos. Acest tip de complicație poate duce la blocarea arterelor pulmonare, provocând insuficiență respiratorie acută și, ulterior, stop cardiac.

După incident, autoritățile braziliene au fost sesizate, iar poliția din statul Minas Gerais a deschis o investigație pentru a stabili exact circumstanțele în care s-a produs decesul. Trupul neînsuflețit a fost transportat la institutul medico-legal pentru efectuarea necropsiei, urmând să fie stabilite cu precizie cauzele medicale ale morții și eventualele responsabilități.

Cazul a readus în atenție riscurile asociate intervențiilor estetice realizate în clinici private, mai ales în contextul popularității crescute a procedurilor de remodelare corporală în Brazilia. Țara este cunoscută pentru numărul ridicat de operații estetice, însă specialiștii atrag frecvent atenția asupra complicațiilor care pot apărea chiar și atunci când intervențiile sunt efectuate în unități medicale autorizate.

