Alertă seismică în România! Două cutremure într-o singură noapte

De: Anca Chihaie 01/06/2026 | 09:58
Cutremur/ Sursa foto social media
Zona seismică Vrancea a fost din nou activă în noaptea de 31 mai spre 1 iunie 2026, când două mișcări tectonice de mică intensitate au fost detectate de aparatura de specialitate. Evenimentele au avut loc la interval de aproximativ trei ore și au fost localizate în județele Buzău și Vrancea, fără a fi raportate efecte negative.

Primul cutremur s-a produs la ora 00:47, în regiunea seismică Vrancea, zona Buzău, având o magnitudine de 3,3 grade pe scara Richter. Conform datelor inițiale, seismul s-a produs la o adâncime de aproximativ 113,6 kilometri, caracteristică specifică evenimentelor tectonice de tip intermediar din această zonă. Epicentrul a fost localizat într-o arie aflată la aproximativ 48 de kilometri sud de municipiul Buzău, 55 de kilometri sud de Focșani, 68 de kilometri sud-est de Sfântu Gheorghe, 72 de kilometri est de Brașov și 75 de kilometri nord-est de Ploiești.

Două cutremure într-o singură noapte

Deși a fost un cutremur slab ca intensitate, acesta a fost înregistrat clar de rețelele seismice naționale, fiind încadrat în categoria evenimentelor obișnuite pentru activitatea tectonică din regiunea de curbura a Carpaților. Nu au fost semnalate pagube materiale și nici efecte asupra infrastructurii din zonele apropiate epicentrului.

Al doilea seism a fost consemnat la ora 03:39:36, tot în zona seismică Vrancea, de această dată în sectorul administrativ al județului Vrancea. Cutremurul a avut o magnitudine mai redusă, de 2,2 grade pe scara Richter, și s-a produs la o adâncime estimată de 93,3 kilometri.

Potrivit localizării preliminare, mișcarea tectonică a fost resimțită instrumental în apropierea mai multor localități din zona de est a țării, fiind situată la aproximativ 42 de kilometri sud de Focșani, 61 de kilometri sud de Buzău și 70 de kilometri est de Sfântu Gheorghe. Și în acest caz, nu au fost raportate consecințe la nivelul populației sau al infrastructurii.

Specialiștii în seismologie subliniază că astfel de evenimente sunt frecvente în regiunea Vrancea, una dintre cele mai active zone tectonice din Europa. Activitatea de aici este caracterizată prin producerea unor cutremure la adâncimi mari, ceea ce determină propagarea undelor seismice pe suprafețe extinse, chiar și atunci când magnitudinile sunt relativ reduse.

În mod obișnuit, astfel de mișcări telurice nu sunt resimțite puternic la suprafață, însă sunt importante pentru monitorizarea continuă a comportamentului tectonic al regiunii. Rețelele de supraveghere geofizică din România înregistrează în permanență aceste variații, datele fiind utilizate pentru analize privind evoluția activității seismice.

