Costuri noi pentru locatarii din blocuri cu risc seismic. Consolidarea ar putea fi plătită de aceștia

Parlamentarii PSD au inițiat un proiect de lege prin care consolidarea clădirilor cu risc seismic ar urma să fie plătită de către proprietari. Cei care nu respectă termenul stabilit în lege riscă să primească amenzi uriașe. Iată despre ce este vorba!

Vești importante pentru românii care locuiesc în clădiri încadrate în clase cu risc seismic. Potriviti unui proiect de lege depus la Senat, proprietarii ar putea fi obligați să plătească lucrările de consolidare a imobilului pentru a nu mai depinde de stat sau alte programe. Inițiatorii susțin că în lipsa acestei responsabilități directe a proprietarilor, lucrările de consolidare înaintează greu sau chiar rămân blocate. De asemenea, se vor aplica modificări și în sistemul de verificare a asigurărilor obligatorii pentru locuințe, cunoscute drept polițe PAD.

Proprietarii vor scoate bani din buzunar pentru reabilitare

Proiectul inițiatorilor PSD modifică Legea 212/2022 privind reducerea riscului seismic al clădirilor și Legea 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuințelor. Astfel, proprietarii urmează să devină direct responsabili în ceea ce privește consolidarea clădirilor cu risc seismic. Prin urmare, autoritățile locale nu vor mai avea nicio obligație de finanțare sau executare, ci doar atribuții de informare, coordonare administrativă și monitorizare.

„Reducerea riscului seismic nu este doar o problemă individuală a proprietarului, ci și o problemă de siguranță publică, protecție civilă și interes general. Amenzile propuse, fără granturi, cofinanțări, credite garantate public, sprijin pentru relocare temporară și asistență tehnică, pot sancționa incapacitatea economică și administrativă, nu reaua-credință. Dacă proiectul va deveni lege, acesta poate contribui indirect la menținerea unui risc colectiv major, cu posibile pierderi de vieți omenești, răniri grave, evacuări masive și efecte sociale și economice severe”, se arată în proiectul de lege.

Proprietarii vor fi obligați să înceapă procedurile de reabilitare în termen de 2 ani de la data încadrării imobilului într-o clasă de risc seismic. Nerespectarea obligației va fi sancționată cu amenzi contravenționale cuprinse între 5.000 și 20.000 de lei. De asemenea, proiectul parlamentarilor PSD prevede modificări în sistemul de verificare a asigurărilor obligatorii pentru locuințe PAD. Sancțiunile pentru lipsa poliței sunt aplicate de primari sau de persoane împuternicite, iar noua variantă prevede ca verificările să fie făcute de Poliția Română și ISU.

„Controlul privind respectarea obligațiilor cu impact asupra siguranței locuințelor și asupra gestionării riscurilor asociate (…) presupune, în mod natural, intervenția unor instituții cu vocație de control și capacitate operativă, precum Poliția Română”, susțin inițiatorii.

