Amenzi pentru românii care nu au asigurare de locuință. Autoritățile încep controalele

De: Elisa Tîrgovățu 16/04/2026 | 12:05
Autoritățile vor bate la ușile a șapte milioane de români. Nu este vorba despre vreo ilegalitate, ci despre o poliță de asigurare care lipsește. Statul român pregătește un proiect de lege prin care polițiștii și pompierii vor merge în control și vor întocmi amenzi pentru cei fără asigurare de locuință.

După 15 ani în care controalele au lipsit aproape complet, cu excepția unei singure primării care a făcut verificări în acest interval, autoritățile au accelerat brusc ritmul acțiunilor.

Ce presupune proiectul de lege

Proiectul de lege arată că verificările vor fi făcute direct de polițiști și pompieri, nu de primării, cum a fost până acum. În cazul în care proprietarii nu au polița PAD, amenzile se încasează pe loc, între 100 și 500 de lei. În prezent, sunt vizați peste șapte milioane de români.

Valoarea asigurării este între 50 și 130 de lei pe an, în funcție de tipul locuinței. Chiar și așa, doar 2,4 milioane de locuințe din România au această asigurare, dintr-un total de 10 milioane.

Potrivit autorităților, accesul la datele despre polițe s-ar face prin sisteme informatice securizate. Pe de altă parte, propunerea nu este văzută cu ochi buni sindicatele din poliție.

„Este total neconstructiv pentru că intră în contradicție cu politica Ministerului Afacerilor Interne și anume că avem nevoie de polițiști care să fie în stradă printre cetățeni.

Am mai suferit astfel de transformări de la Poliția Animalelor, Poliție Elevilor, urmează acum să fim și Poliția locuințelor, este total atipic și această sarcină ar trebui să revină așa cum este aceasta în continuare autorităților locale”, a declarat Dan Saltelechi, vicepreședinte Sindicat Poliție.

Legea asigurării obligatorii a locuinței este în vigoare de 15 ani. Totuși, controalele și sancțiunile au fost aplicate foarte rar.

„Discutăm de o lege foarte veche la care nu s-au aplicat amenzi. Doar câteva primării au ieșit stângaci, ca să spun așa, și au aplicat sancțiuni, atâta timp cât nu există o măsură coercitivă, oamenii amână la nesfârșit acest lucru”, susține Marius Constantinescu, broker de asigurări, potrivit observatornews.ro.

„Se verifică în baza de date a guvernului cine deține o astfel de poliţă. De fapt, identifică pe cei care nu dețin o poliță și le trimit somații de plată. Verificare se face online, somațiile la fel se trimit. Cred că anul acesta, potrivit colegilor la taxe și impozite, s-au trimis în jur de 16 somații”, a declarat Florin Petrescu, purtător de cuvânt Primăria Chiajna.

Riscurile majore pe care le asigură polița PAD

Primele amenzi au fost emise prima oară anul trecut, în comuna Corbeanca, de lângă București. Nu mai puțin de 1783 de sancțiuni au fost aplicate, 1300 dintre ele fiind deja achitate.

Polița PAD acoperă trei riscuri majore — cutremur, alunecări de teren și inundații naturale — și oferă o despăgubire de până la 100.000 de lei. Cei care doresc să verifice rapid dacă asigurarea este valabilă pot face acest lucru online, fie pe Ghișeul.ro, fie pe site-ul PAID, introducând CNP-ul sau adresa locuinței.

