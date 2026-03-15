Apartament cu două camere în Bucureşti, la doar 60.000 de euro. Cum arată şi unde este situat

Un apartament cu două camere din București a fost scos la vânzare la prețul de 60.000 de euro, o sumă considerată competitivă pentru piața actuală.

Locuința se află într-o zonă bine conectată a orașului și oferă un raport atractiv între cost, dotări și poziționare, ceea ce o transformă într-o opțiune demnă de luat în calcul pentru cei care caută o variantă accesibilă în Capitală.

Apartament cu două camere în Bucureşti, la doar 60.000 de euro

Apartamentul este situat la etajul 4 al unui bloc de zece niveluri, construit în 1974, pe strada Semenic, în apropierea Bulevardului Constantin Brâncoveanu. Imobilul este încadrat la confort 2, nu figurează pe lista clădirilor cu risc seismic și dispune de o suprafață utilă de 36 de metri pătrați, la care se adaugă un balcon de 1,5 metri pătrați. Locuința este vândută complet mobilată și utilată.

La intrare se află baia, amenajată funcțional, cu cadă și mozaic pe pereți, gândită pentru a optimiza spațiul. Din hol se accesează dormitorul orientat către Bulevardul Brâncoveanu, dotat cu pat, dulap, birou și tapet decorativ, oferind un cadru potrivit atât pentru odihnă, cât și pentru activități de lucru.

Cum arată şi unde este situat

Bucătăria beneficiază de lumină naturală și are mobilier în nuanțe deschise, completat de faianță gri, creând un aspect modern și aerisit. Sufrageria, ultima încăpere din traseu, este amenajată cu mobilier în tonuri închise și o canapea gri, având acces direct către balcon, un spațiu util pentru relaxare.

Locuința a fost renovată recent, iar proprietarii au integrat numeroase soluții de depozitare pentru a valorifica eficient suprafața disponibilă. Configurația compactă și organizarea practică fac apartamentul potrivit pentru o persoană singură sau un cuplu.

Prețul de 60.000 de euro, raportat la dotări, poziționare și accesul facil la mijloace de transport și facilități urbane, transformă oferta într-una competitivă pentru piața imobiliară din București.

CITEŞTE ŞI: Nu e o glumă! Cât plătește chirie un bărbat pentru un apartament de doar 18 metri pătrați

Suma cu care vinde ANAF o casă de 76 de metri pătrați. Are 3 camere și e situată în Satu Mare