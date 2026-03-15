Apartament cu două camere în Bucureşti, la doar 60.000 de euro. Cum arată şi unde este situat

De: David Ioan 15/03/2026 | 15:45
Un apartament cu două camere din București a fost scos la vânzare la prețul de 60.000 de euro, o sumă considerată competitivă pentru piața actuală.

Locuința se află într-o zonă bine conectată a orașului și oferă un raport atractiv între cost, dotări și poziționare, ceea ce o transformă într-o opțiune demnă de luat în calcul pentru cei care caută o variantă accesibilă în Capitală.

Apartamentul este situat la etajul 4 al unui bloc de zece niveluri, construit în 1974, pe strada Semenic, în apropierea Bulevardului Constantin Brâncoveanu. Imobilul este încadrat la confort 2, nu figurează pe lista clădirilor cu risc seismic și dispune de o suprafață utilă de 36 de metri pătrați, la care se adaugă un balcon de 1,5 metri pătrați. Locuința este vândută complet mobilată și utilată.

La intrare se află baia, amenajată funcțional, cu cadă și mozaic pe pereți, gândită pentru a optimiza spațiul. Din hol se accesează dormitorul orientat către Bulevardul Brâncoveanu, dotat cu pat, dulap, birou și tapet decorativ, oferind un cadru potrivit atât pentru odihnă, cât și pentru activități de lucru.

Bucătăria beneficiază de lumină naturală și are mobilier în nuanțe deschise, completat de faianță gri, creând un aspect modern și aerisit. Sufrageria, ultima încăpere din traseu, este amenajată cu mobilier în tonuri închise și o canapea gri, având acces direct către balcon, un spațiu util pentru relaxare.

Locuința a fost renovată recent, iar proprietarii au integrat numeroase soluții de depozitare pentru a valorifica eficient suprafața disponibilă. Configurația compactă și organizarea practică fac apartamentul potrivit pentru o persoană singură sau un cuplu.

Prețul de 60.000 de euro, raportat la dotări, poziționare și accesul facil la mijloace de transport și facilități urbane, transformă oferta într-una competitivă pentru piața imobiliară din București.

CITEŞTE ŞI: Nu e o glumă! Cât plătește chirie un bărbat pentru un apartament de doar 18 metri pătrați

Suma cu care vinde ANAF o casă de 76 de metri pătrați. Are 3 camere și e situată în Satu Mare

Recomandarea video

Iți recomandăm
Care este singurul pate vegetal sănătos din comerț, potrivit dr. Virgiliu Stroescu
Știri
Care este singurul pate vegetal sănătos din comerț, potrivit dr. Virgiliu Stroescu
O companie de cabluri electrice oferă salarii nete care ajung la 10.000 de lei. Cazarea plătită integral
Știri
O companie de cabluri electrice oferă salarii nete care ajung la 10.000 de lei. Cazarea plătită integral
Virusul HPV va afecta 8 din 10 persoane pe parcursul vieții, chiar și în cazul relațiilor stabile
Mediafax
Virusul HPV va afecta 8 din 10 persoane pe parcursul vieții, chiar și...
Ultima invenție a escrocilor. Cum poți fi păcălit chiar în fața ușii prin metoda „transfer bancar”. Un bucureștean, vânzător pe OLX, a căzut în capcana întinsă: „I-am dictat IBAN-ul contului bancar, mi-a trimis pe WhatsApp o dovadă a tranzacției efectuate”
Gandul.ro
Ultima invenție a escrocilor. Cum poți fi păcălit chiar în fața ușii prin...
FOTO. „Ești perfectă”. Apariției vedetei i-a extaziat pe fani
Prosport.ro
FOTO. „Ești perfectă”. Apariției vedetei i-a extaziat pe fani
Pragmatismul european în războiul din Iran: „Trump organizează petrecerea, iar Europa plătește factura”
Adevarul
Pragmatismul european în războiul din Iran: „Trump organizează petrecerea, iar Europa plătește factura”
„Veţi vedea curând”. Iranul dezminte afirmaţiile lui Hegseth şi spune că „nu există nicio problemă” cu liderul Mojtaba Khamenei
Digi24
„Veţi vedea curând”. Iranul dezminte afirmaţiile lui Hegseth şi spune că „nu există...
Cercetătorii confirmă: ceaiul matcha poate reduce strănutul la persoanele alergice
Mediafax
Cercetătorii confirmă: ceaiul matcha poate reduce strănutul la persoanele alergice
Parteneri
Leonard Miron a ajuns de nerecunoscut. Transformare şocantă a fostului prezentator TV. A slăbit peste 60 de kg
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Leonard Miron a ajuns de nerecunoscut. Transformare şocantă a fostului prezentator TV. A slăbit peste...
Ioana Tamaş, super hot la sală. Soția lui Gabi Tamaş e într-o formă fizică spectaculoasă
Prosport.ro
Ioana Tamaş, super hot la sală. Soția lui Gabi Tamaş e într-o formă fizică spectaculoasă
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Covorașul clasic de la ușă nu mai este la modă. Ce aleg designerii de interior în locul lui
Click.ro
Covorașul clasic de la ușă nu mai este la modă. Ce aleg designerii de interior...
„Pare că noi suntem următorii”. Teritoriul danez care vrea independența, dar se teme că va ajunge ținta lui Trump sau a Rusiei
Digi 24
„Pare că noi suntem următorii”. Teritoriul danez care vrea independența, dar se teme că va...
Cinci avioane-cisternă ale Forțelor Aeriene ale SUA, lovite de o rachetă iraniană în timp ce staționau la o bază aeriană saudită
Digi24
Cinci avioane-cisternă ale Forțelor Aeriene ale SUA, lovite de o rachetă iraniană în timp ce...
Un jurnalist britanic a găsit ceva neașteptat pe bancheta unei mașini abandonate: „Nu ai fost mulțumit și vrei mai mult?”
Promotor.ro
Un jurnalist britanic a găsit ceva neașteptat pe bancheta unei mașini abandonate: „Nu ai fost...
BANCUL ZILEI. La farmacie: - Aveți medicamente anti-potență? -La ce vă trebuie?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La farmacie: - Aveți medicamente anti-potență? -La ce vă trebuie?
Rosamund Pike, despre filmul cu The Rock care aproape i-a distrus cariera: „O catastrofă”
go4it.ro
Rosamund Pike, despre filmul cu The Rock care aproape i-a distrus cariera: „O catastrofă”
Cel mai vechi strămoș al oamenilor, găsit la granița cu România!
Descopera.ro
Cel mai vechi strămoș al oamenilor, găsit la granița cu România!
World of Warships colaborează cu populara trupă de heavy metal Sabaton
Go4Games
World of Warships colaborează cu populara trupă de heavy metal Sabaton
Ultima invenție a escrocilor. Cum poți fi păcălit chiar în fața ușii prin metoda „transfer bancar”. Un bucureștean, vânzător pe OLX, a căzut în capcana întinsă: „I-am dictat IBAN-ul contului bancar, mi-a trimis pe WhatsApp o dovadă a tranzacției efectuate”
Gandul.ro
Ultima invenție a escrocilor. Cum poți fi păcălit chiar în fața ușii prin metoda „transfer...
ULTIMA ORĂ
Care este singurul pate vegetal sănătos din comerț, potrivit dr. Virgiliu Stroescu
Care este singurul pate vegetal sănătos din comerț, potrivit dr. Virgiliu Stroescu
O companie de cabluri electrice oferă salarii nete care ajung la 10.000 de lei. Cazarea plătită integral
O companie de cabluri electrice oferă salarii nete care ajung la 10.000 de lei. Cazarea plătită integral
Mulți pensionari români riscă să rămână fără pensie. Condiția care anulează pensia
Mulți pensionari români riscă să rămână fără pensie. Condiția care anulează pensia
Lucian Viziru, reacție după ce a fost acuzat că ar avea probleme cu alcoolul! Cum a răspuns actorul: ...
Lucian Viziru, reacție după ce a fost acuzat că ar avea probleme cu alcoolul! Cum a răspuns actorul: „În ultima vreme am început”
Gheorghe Turda, detalii inedite despre noua relație. Cine este femeia care i-a redat zâmbetul la 78 ...
Gheorghe Turda, detalii inedite despre noua relație. Cine este femeia care i-a redat zâmbetul la 78 de ani
BANC | „Mi-am înșelat femeia, părinte, dezleagă-mă!”
BANC | „Mi-am înșelat femeia, părinte, dezleagă-mă!”
Vezi toate știrile