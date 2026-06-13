Tragedie la Cupa Mondială! A murit chiar în prima zi a competiției. Brazilia, în doliu

Fotbalul brazilian a primit o veste tristă chiar în ziua debutului FIFA World Cup 2026. Hercules de Brito Ruas, cunoscut în lumea sportului sub numele de Brito, s-a stins din viață la vârsta de 86 de ani. Fostul internațional brazilian a rămas în istoria fotbalului ca unul dintre membrii generației de aur care a cucerit titlul mondial în 1970.

Brito s-a stins din viață în prima zi de Cupa Mondială

Anunțul decesului a fost făcut de Confederação Brasileira de Futebol, care a adus un omagiu fostului fundaș central și a evidențiat contribuția sa la una dintre cele mai importante perioade din istoria echipei naționale a Braziliei.

Născut în 1939, la Rio de Janeiro, Brito și-a construit reputația prin determinare, disciplină și siguranță în jocul defensiv. Într-o epocă dominată de mari vedete din compartimentul ofensiv, el a fost unul dintre jucătorii care au oferit echilibrul necesar echipei și au contribuit la succesul acesteia pe scena internațională.

De-a lungul carierei sale la națională, Brito a adunat 46 de selecții și a evoluat alături de nume legendare precum Pelé și Carlos Alberto Torres. Momentul definitoriu al carierei sale a fost participarea la 1970 FIFA World Cup, competiție în care Brazilia a impresionat prin stilul spectaculos de joc și a câștigat trofeul mondial.

La turneul final desfășurat în Mexic, Brito a fost un titular de bază în centrul apărării. Alături de colegii săi din defensivă, a contribuit la stabilitatea unei formații recunoscute în special pentru talentul ofensiv și pentru fotbalul spectaculos practicat. Rolul său a fost esențial în parcursul echipei către trofeu, iar prestațiile sale i-au adus respectul generațiilor de suporteri și specialiști.

Dispariția sa marchează pierderea unuia dintre reprezentanții importanți ai unei echipe considerate de mulți drept cea mai valoroasă selecționată din istoria fotbalului mondial. Moștenirea lăsată de Brito rămâne strâns legată de succesul și prestigiul fotbalului brazilian.

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