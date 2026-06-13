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Așa arată Anda Adam în realitate. Nici cei mai fideli fani nu și-ar fi dat seama din prima că este ea

De: Maria Iancu 13/06/2026 | 14:41
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Anda Adam a dat startul sezonului estival! Cum au sărit temperaturile de 30 de grade, cum și-a luat familia și a ieșit la bronzat, relaxat și încărcat bateriile. Doar că, de data asta, vedeta nu a fost surprinsă într-un story atent editat sau într-o fotografie trecută prin toate filtrele Instagramului, ci exact așa cum se prezintă în realitate. Iar diferența este cel puțin interesantă. CANCAN.RO are imagini pe care nu aveți voie să le ratați!

Recunoaștem sincer, când am văzut fotografiile, primul instinct nu a fost să admirăm peisajul, ci să verificăm de două ori vedeta din fotografiuii. Și încă o dată. Și încă o dată, pentru siguranță! Pentru că, fără machiaj și într-o versiune care se voia “naturală”, Anda Adam ne-a pus serios imaginația la treabă.

Anda Adam, așa cum nu o vezi pe rețelele de socializare

Pe Instagram, vedeta apare întotdeauna impecabilă. Cadre atent alese, lumină perfecta și unghiuri favorabile care îi pun trasăturile în valoare. În realitate însă, lucrurile arată puțin diferit. Iar imaginile surprinse de CANCAN.RO demonstrează încă o dată că există o diferență între postările de pe social media și viața de zi cu zi.

Anda Adam s-a fotografiat la sală

Ce face situația și mai interesantă este faptul că la începutul anului Anda Adam a trecut pragul unei clinici estetice și a apelat la mai multe proceduri de înfrumusețare menite să-i ofere un plus de prospețime. (VEZI AICI IMAGINILE) Doar că, privind imaginile surprinse acum, rezultatul nu pare să fi produs revoluția pe care probabil o așteptau fanii cei mai atenți la transformările vedetei.

Acum, că am bifat capitolul „retușuri și îmbunătățiri”, să revenim la ce am văzut noi la piscină. Dacă cineva ar fi privit-o de la distanță pe Anda Adam, ar fi putut jura că artista negociază un contract de milioane de euro. Telefonul nu i-a lipsit din mână aproape deloc. Scroll, mesaj, scroll, încă un mesaj și tot așa. Singurele momente în care mobilul a fost lăsat în pace au fost cele dedicate bronzului și… soțului.

Anda Adam a avut treburi serioase de rezolvat

Aquaman de România a ieșit la suprafață

Pentru că Anda nu s-a ocupat doar de propria piele, ci și de a lui Joseph. Conștiincioasă, l-a uns atent pe spate ca nu cumva soarele să rateze vreo porțiune.

Iar acum trebuie să vorbim și despre Joseph, pentru că ar fi păcat să trecem peste subiect. Când a ieșit din piscină, a făcut-o într-un stil care l-ar fi făcut invidios și pe Aquaman, cu mușchii la vedere și o formă fizică de invidiat.

Din fericire pentru Anda, prin preajmă nu păreau să fie prea multe doamne interesate să studieze fenomenul. Așa că artista și-a putut vedea liniștită de șezlong, de telefon și de prânzul comandat. Și l-a savurat fără emoții, fără să fie nevoită să stea cu un ochi în farfurie și unul la piscină.

Anda Adam are cu ce să se mândrească

De altfel, Joseph s-a comportat exemplar pe tot parcursul ieșirii. A stat în permanență pe lângă soția lui și a încercat de câteva ori să-i mai schimbe starea. O glumă aici, o replică acolo, poate-poate o face să ridice privirea din telefon măcar pentru câteva secunde. Uneori a reușit, alteori părea că se luptă cu un adversar imposibil de învins: notificările.

CITEȘTE ȘI: Poza zilei | Cum arăta Anda Adam la începutul carierei: făcea furori în anii 2000!

NU RATA: Anda Adam și soțul, negocieri intense pentru un nou reality-show. După Asia Express, vine următoarea provocare

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