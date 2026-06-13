Încă o tragedie pe Dunăre! Cine este Romică, bărbatul care s-a înecat după ce s-a răsturnat cu barca

Încă o tragedie pe Dunăre! În apropierea localității Chiscani, un bărbat în vârstă de 55 de ani și-a pierdut viața după ce ambarcațiunea în care se afla s-a răsturnat în apele fluviului.

Incidentul a avut loc sâmbătă dimineață, iar alarma a fost dată printr-un apel la numărul de urgență 112. Potrivit informațiilor preliminare, doi bărbați se aflau într-o barcă pe Dunăre când, din motive care urmează să fie stabilite, ambarcațiunea s-a răsturnat. Unul dintre ei, în vârstă de 47 de ani, a reușit să ajungă la mal și să se salveze, însă celălalt a dispărut în apă.

La scurt timp după sesizare, mai multe echipaje de intervenție au fost mobilizate în zonă. Scafandri și pompieri din județele Brăila și Galați au început căutările, în timp ce un echipaj SMURD a fost trimis pentru a acorda sprijin la fața locului.

„Astăzi, 13 iunie, în jurul orei 07:50, polițiștii au fost sesizați prin apel 112, de o femeie cu privire la faptul că soțul său s-ar fi înecat în Dunăre. Din primele verificări, a rezultat că doi bărbați de 55 de ani din comuna Chiscani și de 47 de ani din comuna Mircea Vodă, s-ar fi aflat într-o barcă pe fluviul Dunărea, iar la un moment dat, barca s-ar fi răsturnat, doar bărbatul de 47 de ani reușind să se salveze.

Poliţiştii efectuează verificări în vederea stabilirii cu exactitate a situației de fapt.”, au transmis autoritățile.

Cine este bărbatul găsit mort

Operațiunea de salvare s-a desfășurat pe parcursul mai multor ore, în condiții dificile. În cele din urmă, în jurul prânzului, scafandrii au reușit să localizeze și să recupereze trupul neînsuflețit al bărbatului de 55 de ani. Potrivit primelor informații apărute, victima este Radu Bogățeanu, cunoscut și ca Romică Cațali. Acesta ar fi un interlop din Brăila.

Polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs accidentul și motivele care au dus la răsturnarea bărcii.

Tragedia are loc în contextul unei alte misiuni de căutare desfășurate pe Dunăre. Salvatorii continuă verificările în zona municipiului Brăila pentru găsirea unui tânăr de 26 de ani dispărut în urmă cu câteva zile, după ce ar fi intrat în apă în apropierea punctului de trecere cu bacul către Insula Mare a Brăilei.

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