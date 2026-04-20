Japonia, lovită de un cutremur de 7,5. Autoritățile cer evacuarea zonelor de coastă

De: David Ioan 20/04/2026 | 14:52
Un cutremur cu magnitudinea de 7,5 s-a produs luni în largul coastei de nord-est a Japoniei, determinând autoritățile să emită avertizări de tsunami și să le ceară locuitorilor din zonele de coastă să se îndepărteze imediat de țărm. Potrivit estimărilor inițiale, valurile ar putea ajunge până la trei metri înălțime în regiunile cele mai expuse.

Seismul a avut epicentrul în Oceanul Pacific, la o adâncime de aproximativ 10 kilometri, iar autoritățile au indicat că cele mai puternice valuri sunt anticipate în prefecturile Iwate, Aomori și Hokkaido. Prim-ministrul Sanae Takaichi a anunțat activarea unei celule de criză și a cerut populației din zonele afectate să se deplaseze rapid către locuri sigure.

În prefectura Aomori, trenurile de mare viteză au fost oprite preventiv din cauza mișcărilor seismice, a transmis agenția Kyodo. Cutremurul a înregistrat intensitatea „5 superior” pe scara seismică japoneză, utilizată pentru a măsura nivelul de zguduire la sol.

Japonia se numără printre cele mai expuse state la activitate seismică, fiind afectată de mii de cutremure anual. În decembrie anul trecut, țara a fost lovită de două seisme puternice, de 7,5 și 6,7 grade, care au provocat pagube în mai multe regiuni. Atunci, epicentrul a fost localizat în largul prefecturii Aomori, la o adâncime de 20 de kilometri, iar aproximativ 6.000 de persoane din orașul Mutsu au primit ordine de evacuare.

Un alt seism, cu magnitudinea preliminară de 7,4, a fost raportat luni după-amiază de Agenția Japoneză de Meteorologie (JMA). În urma acestuia, a fost emisă o nouă avertizare de tsunami, cu valuri estimate la până la trei metri în prefectura Iwate și în unele zone din Hokkaido. Centrul Seismologic Euro-Mediteranean (EMSC) a indicat o magnitudine de 7,3 și o adâncime de 13 kilometri.

Cutremurul s-a produs la ora 16:53 (07:53 GMT) în apele Pacificului, în largul nordului prefecturii Iwate, iar undele seismice au fost resimțite până la Tokyo, unde clădirile înalte s-au balansat vizibil.

Autoritățile cer evacuarea zonelor de coastă

JMA a transmis un apel ferm către populație:

„Evacuaţi imediat regiunile costiere şi zonele riverane către un loc mai sigur, cum ar fi un teren înalt sau o clădire de evacuare. Valurile seismice ar urma să lovească de mai multe ori. Nu părăsiţi locurile sigure până când alerta nu este ridicată”.

De asmenea, postul NHK și-a întrerupt programul pentru a difuza avertizările în timp real.

Traficul feroviar pe ruta de mare viteză Shinkansen Tokyo–Aomori a fost suspendat temporar, a mai precizat Kyodo. Țara rămâne marcată de tragedia din martie 2011, când un cutremur de magnitudinea 9 a declanșat un tsunami devastator, soldat cu aproximativ 18.500 de morți și dispăruți. Evenimentul a avut loc în zona fosei Nankai, unde placa Mării Filipinelor se subduce sub placa continentală a Japoniei.

Guvernul nipon estimează că un viitor seism major în fosa Nankai, urmat de un tsunami, ar putea provoca până la 298.000 de victime și pagube economice de aproximativ 2.000 de miliarde de dolari.

Japonia se află la intersecția a patru plăci tectonice și este una dintre cele mai active regiuni seismice din lume, cu aproximativ 1.500 de cutremure înregistrate anual, majoritatea de mică intensitate, însă cu efecte variabile în funcție de adâncime și localizare.

CITEŞTE ŞI: Prognoză luna mai 2026 | Meteorologii Accuweather anunță furtuni și ninsori în România

Prognoză 1 mai | Se schimbă vremea radical, anunță meteorologii Accuweather. Ce se întâmplă în București

Recomandarea video

Iți recomandăm
Povestea A.S.I.A. se spune pe scena Teatrului Național de Operetă și Musical „Ion Dacian” – Un spectacol-eveniment despre prietenie, muzică și un fenomen care a definit o generație –
Știri
Povestea A.S.I.A. se spune pe scena Teatrului Național de Operetă și Musical „Ion Dacian” – Un spectacol-eveniment despre…
Câți bani a primit un șofer Bolt, pentru o cursă din București până în satul Săbăreni din județul Giurgiu
Știri
Câți bani a primit un șofer Bolt, pentru o cursă din București până în satul Săbăreni din județul…
Experții în turism au ales paradisul numărul unu din lume. Nu e unde te aștepți
Mediafax
Experții în turism au ales paradisul numărul unu din lume. Nu e unde...
Meteorologii au schimbat prognoza. Unde va ploua în averse, unde vor fi descărcări electrice și chiar ninsoare. ANM, informații de ultimă oră pentru Gândul
Gandul.ro
Meteorologii au schimbat prognoza. Unde va ploua în averse, unde vor fi descărcări...
Milionarul și-a făcut cumpărăturile la LIDL. I-a lăsat mască pe angajați: cu ce și-a umplut căruciorul
Prosport.ro
Milionarul și-a făcut cumpărăturile la LIDL. I-a lăsat mască pe angajați: cu ce...
Înjurături și amenințări la un meci de fotbal. Mama unui jucător a dat buzna pe teren și a sărit la arbitri: „Poate îți f*t o sticlă în cap, nu știi cu cine te pui!”
Adevarul
Înjurături și amenințări la un meci de fotbal. Mama unui jucător a dat...
Prima reacție a Kremlinului după victoria lui Rumen Radev în alegerile din Bulgaria
Digi24
Prima reacție a Kremlinului după victoria lui Rumen Radev în alegerile din Bulgaria
Detalii șocante din Louisiana: tatăl și-a ucis propriii copii
Mediafax
Detalii șocante din Louisiana: tatăl și-a ucis propriii copii
Parteneri
Adelina Chivu arată bestial la 44 de ani. Fosta prezentatoare tv, transformare uluitoare! Operațiile estetice au întinerit-o
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Adelina Chivu arată bestial la 44 de ani. Fosta prezentatoare tv, transformare uluitoare! Operațiile estetice...
Cea mai frumoasă sportivă din lume a renunțat la haine și a stârnit reacții în rândul fanilor: „Cel mai tare trup de pe planetă”
Prosport.ro
Cea mai frumoasă sportivă din lume a renunțat la haine și a stârnit reacții în...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Andreea Bălan și Victor Cornea s-au căsătorit în secret! Primele imagini de la cununia civilă
Click.ro
Andreea Bălan și Victor Cornea s-au căsătorit în secret! Primele imagini de la cununia civilă
Un soldat israelian lovește cu un ciocan o statuie a lui Iisus din sudul Libanului. Armata confirmă autenticitatea fotografiei
Digi 24
Un soldat israelian lovește cu un ciocan o statuie a lui Iisus din sudul Libanului....
„Vom folosi toate mijloacele”. Lukașenko avertizează Ucraina și alte patru țări europene
Digi24
„Vom folosi toate mijloacele”. Lukașenko avertizează Ucraina și alte patru țări europene
Nu BMW, nu Mercedes: Această marcă auto premium este lider în domeniul loialității clienților
Promotor.ro
Nu BMW, nu Mercedes: Această marcă auto premium este lider în domeniul loialității clienților
BANCUL ZILEI. – M-am culcat aseară cu soţul Mariei! – Şi?!? la zi, cum e???
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – M-am culcat aseară cu soţul Mariei! – Şi?!? la zi, cum e???
Trei dispozitive de tuns gazonul Parkside, disponibile în curând la Lidl: robot, mașină pe benzină și trimmer
go4it.ro
Trei dispozitive de tuns gazonul Parkside, disponibile în curând la Lidl: robot, mașină pe benzină...
Ce spune știința despre bărbații foarte inteligenți?
Descopera.ro
Ce spune știința despre bărbații foarte inteligenți?
Jocul video al momentului, pe care nu trebuie să-l ratați
Go4Games
Jocul video al momentului, pe care nu trebuie să-l ratați
Meteorologii au schimbat prognoza. Unde va ploua în averse, unde vor fi descărcări electrice și chiar ninsoare. ANM, informații de ultimă oră pentru Gândul
Gandul.ro
Meteorologii au schimbat prognoza. Unde va ploua în averse, unde vor fi descărcări electrice și...
ULTIMA ORĂ
Povestea A.S.I.A. se spune pe scena Teatrului Național de Operetă și Musical „Ion Dacian” – ...
Povestea A.S.I.A. se spune pe scena Teatrului Național de Operetă și Musical „Ion Dacian” – Un spectacol-eveniment despre prietenie, muzică și un fenomen care a definit o generație –
Câți bani a primit un șofer Bolt, pentru o cursă din București până în satul Săbăreni din județul ...
Câți bani a primit un șofer Bolt, pentru o cursă din București până în satul Săbăreni din județul Giurgiu
Toto Dumitrescu, condamnat! Ce pedeapsă a primit. Magistrații, decizie șoc în dosarul accidentului ...
Toto Dumitrescu, condamnat! Ce pedeapsă a primit. Magistrații, decizie șoc în dosarul accidentului + fuga de la locul faptei
BANCUL ZILEI | „Ești frumoasă, dar nu ești ceea ce caut”
BANCUL ZILEI | „Ești frumoasă, dar nu ești ceea ce caut”
Nicolae Guță, de urgență la spital! Anunțul care i-a alarmat pe fani, făcut în urmă cu câteva minute
Nicolae Guță, de urgență la spital! Anunțul care i-a alarmat pe fani, făcut în urmă cu câteva minute
Doliu în lumea filmului! Un actor din celebrul serial „Melrose Place” a murit la 57 de ani
Doliu în lumea filmului! Un actor din celebrul serial „Melrose Place” a murit la 57 de ani
Vezi toate știrile