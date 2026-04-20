Japonia, lovită de un cutremur de 7,5. Autoritățile cer evacuarea zonelor de coastă

Un cutremur cu magnitudinea de 7,5 s-a produs luni în largul coastei de nord-est a Japoniei, determinând autoritățile să emită avertizări de tsunami și să le ceară locuitorilor din zonele de coastă să se îndepărteze imediat de țărm. Potrivit estimărilor inițiale, valurile ar putea ajunge până la trei metri înălțime în regiunile cele mai expuse.

Seismul a avut epicentrul în Oceanul Pacific, la o adâncime de aproximativ 10 kilometri, iar autoritățile au indicat că cele mai puternice valuri sunt anticipate în prefecturile Iwate, Aomori și Hokkaido. Prim-ministrul Sanae Takaichi a anunțat activarea unei celule de criză și a cerut populației din zonele afectate să se deplaseze rapid către locuri sigure.

Japonia, lovită de un cutremur de 7,5

În prefectura Aomori, trenurile de mare viteză au fost oprite preventiv din cauza mișcărilor seismice, a transmis agenția Kyodo. Cutremurul a înregistrat intensitatea „5 superior” pe scara seismică japoneză, utilizată pentru a măsura nivelul de zguduire la sol.

Japonia se numără printre cele mai expuse state la activitate seismică, fiind afectată de mii de cutremure anual. În decembrie anul trecut, țara a fost lovită de două seisme puternice, de 7,5 și 6,7 grade, care au provocat pagube în mai multe regiuni. Atunci, epicentrul a fost localizat în largul prefecturii Aomori, la o adâncime de 20 de kilometri, iar aproximativ 6.000 de persoane din orașul Mutsu au primit ordine de evacuare.

Un alt seism, cu magnitudinea preliminară de 7,4, a fost raportat luni după-amiază de Agenția Japoneză de Meteorologie (JMA). În urma acestuia, a fost emisă o nouă avertizare de tsunami, cu valuri estimate la până la trei metri în prefectura Iwate și în unele zone din Hokkaido. Centrul Seismologic Euro-Mediteranean (EMSC) a indicat o magnitudine de 7,3 și o adâncime de 13 kilometri.

Cutremurul s-a produs la ora 16:53 (07:53 GMT) în apele Pacificului, în largul nordului prefecturii Iwate, iar undele seismice au fost resimțite până la Tokyo, unde clădirile înalte s-au balansat vizibil.

Autoritățile cer evacuarea zonelor de coastă

JMA a transmis un apel ferm către populație:

„Evacuaţi imediat regiunile costiere şi zonele riverane către un loc mai sigur, cum ar fi un teren înalt sau o clădire de evacuare. Valurile seismice ar urma să lovească de mai multe ori. Nu părăsiţi locurile sigure până când alerta nu este ridicată”.

De asmenea, postul NHK și-a întrerupt programul pentru a difuza avertizările în timp real.

Traficul feroviar pe ruta de mare viteză Shinkansen Tokyo–Aomori a fost suspendat temporar, a mai precizat Kyodo. Țara rămâne marcată de tragedia din martie 2011, când un cutremur de magnitudinea 9 a declanșat un tsunami devastator, soldat cu aproximativ 18.500 de morți și dispăruți. Evenimentul a avut loc în zona fosei Nankai, unde placa Mării Filipinelor se subduce sub placa continentală a Japoniei.

Guvernul nipon estimează că un viitor seism major în fosa Nankai, urmat de un tsunami, ar putea provoca până la 298.000 de victime și pagube economice de aproximativ 2.000 de miliarde de dolari.

Japonia se află la intersecția a patru plăci tectonice și este una dintre cele mai active regiuni seismice din lume, cu aproximativ 1.500 de cutremure înregistrate anual, majoritatea de mică intensitate, însă cu efecte variabile în funcție de adâncime și localizare.

CITEŞTE ŞI: Prognoză luna mai 2026 | Meteorologii Accuweather anunță furtuni și ninsori în România

Prognoză 1 mai | Se schimbă vremea radical, anunță meteorologii Accuweather. Ce se întâmplă în București