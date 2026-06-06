FIFA a anulat biletele la Cupa Mondială ale unor suporteri. Care este motivul

FIFA a anulat biletele la Cupa Mondială acordate din greșeală unui grup de aproximativ 60 de suporteri. Se pare că o problemă tehnică a făcut ca acestea să fie emise gratuit! După ce gafa a fost descoperită, oficialii au emis un comunicat prin care și-au cerut scuze și le-au spus suporterilor că nu vor rămâne fără un loc la Cupa Mondială 2026.

FIFA a anulat biletele gratuite la Cupa Mondială

Joi, forul mondial a emis un comunicat de presă prin care a anunțat că pe site s-a produs o eroare. Un grup de suporteri a primit bilete fără să li se ceară bani, adică biletele au fost „alocate fără cost (0 dolari) din cauza unei probleme apărute în procesul de plată în timpul finalizării comenzii”.

„FIFA regretă eroarea și orice inconvenient cauzat. Biletele solicitate de acești suporteri rămân rezervate, iar persoanele afectate au fost invitate să achite suma corectă”, a precizat organizația.

Probleme cu vânzarea biletelor la CM 2026

Programul de ticketing a stârnit numeroase controverse în jurul FIFA World Cup 2026, potrivit Sportsnet.ca. Jurnaliștii acestei publicații susțin că sistemul de vânzare a biletelor este investigat, în prezent, de procurorii generali din statele New York și New Jersey pentru posibile încălcări ale legislației privind protecția consumatorilor.

Potrivit FIFA, biletele cu „prețul de zero dolari” au fost vândute prin platforma oficială a Cupei Mondiale pe data de 21 mai, la mai bine de 3 luni după ce președintele Gianni Infantino anunțase că cele 104 meciuri ale turneului sunt sold-out.

Biletele la Cupa Mondială 2026 sunt disponibile

FIFA continuă să comercializeze bilete pentru partidele turneului care va debuta joia viitoare în Mexico City. Nu se știe dacă prețurile biletelor la partidele cu cerere redusă vor mai scădea.

Organizația operează propria platformă oficială de revânzare a biletelor și percepe un comision de 15% atât cumpărătorilor, cât și vânzătorilor. Este modul prin care FIFA încearcă să limiteze activitatea revânzătorilor independenți. Dar SeatGeek a afișat recent un număr mare de bilete disponibile pentru multe dintre meciurile competiției.

Record de preț pentru biletele CM 2026

Biletele pentru ediția din 2026 sunt considerabil mai scumpe decât la orice altă Cupă Mondială organizată până acum. FIFA a justificat prețul piperat prin dorința de a genera venituri suplimentare pe care intenționează să le împartă federațiilor membre, pentru dezvoltarea fotbalului la nivel global.

În 2018, când federațiile de fotbal din SUA, Canada și Mexic au câștigat dreptul de a organiza competiția, promiseseră că vor pune în vânzare sute de mii de bilete pentru meciurile din faza grupelor la prețul de 21 de dolari fiecare.

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