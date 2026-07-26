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Alice Peneacă, party nebun la nuntă. Cum a arătat a doua rochie de mireasă + tortul special

De: Denisa Crăciun 26/07/2026 | 09:10
Alice Peneacă s-a căsătorit/ sursa foto: social media
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Alice Peneacă traversează una dintre cele mai frumoase perioade din viața sa. Aceasta a ajuns în fața altarului cu partenerul ei, Dragoș Caliminte și-au unit destinele. Cei doi au avut o nuntă ca în basme, acolo unde au petrecut pe cinste.

Alice Peneacă are o carieră impresionantă, fiind un fotomodel de succes. Acum, ea se poate declara o femeie împlinită și asta pentru că la începutul lunii iulie a devenit soția partenerului ei. Cununia civilă a avut loc în Constanța, într-un cadru restrâns și intim. Nunta, pe de altă parte, s-a încheiat cu un party incredibil. Vedeta a împărtășit totul cu fanii ei în mediul online. Ea a purtat două rochii de mireasă, iar tortul a fost unul special. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Alice Peneacă, party nebun la nuntă

Sâmbătă, 25 iulie, Alice și Dragoș s-au cununat în fața lui Dumnezeu. Rochia pe care a purtat-o la ceremonie a fost una desprinsă din basme. Ea a optat pentru o rochie albă cu corset, mâneci delicate din dantelă și o trenă inedită. La lăsarea serii, fotomodelul a ales să își schimbe ținuta, așadar i-a surprins pe invitați cu cea de-a doua rochie.

Din imaginile publicate în mediul online, se poate observa cum de această dată a optat pentru o rochie scurtă, tip corset, mulată pe corp în partea de sus, care îi pune în evidență talia și bustul. În partea de sus, rochia albă devine ușor mai lejeră, cu un design asimetric. Ținuta a fost completată perfect de o pereche de cizme albe înalte. De asemenea, părul ondulat, lăsat pe spate, îi atingea umerii goi, iar machiajul impresionant a fost în armonie cu întreaga vestimentație.

Tortul special pe care l-a avut Alice Peneacă la nuntă

Bineînțeles că seara nu s-a putut încheia fără tort. Proaspeții miri au optat pentru un desert de senzație. Așezat pe o masă decorată cu față de masă albă, se poate vedea că a fost unul destul de mare. Glazura a fost tot albă, specifică unui astfel de eveniment, cu modele decorative simple pe margini. Partea superioară era decorată cu fructe mici, iar în centru avea câteva elemente decorative impresionante

VEZI ȘI: Tradiția la care Alice Peneacă nu renunță sub nicio formă. După cununia civilă, urmează nunta grandioasă cu 200 de invitați: “Țin mult la asta, așa mi se pare normal”

Alice Peneacă s-a căsătorit cu Dragoș Caliminte! Primele imagini de la evenimentul din Constanța

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