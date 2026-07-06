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Tradiția la care Alice Peneacă nu renunță sub nicio formă. După cununia civilă, urmează nunta grandioasă cu 200 de invitați: “Țin mult la asta, așa mi se pare normal”

De: Loriana Dasoveanu 06/07/2026 | 18:21
Tradiția la care Alice Peneacă nu renunță sub nicio formă. După cununia civilă, urmează nunta grandioasă cu 200 de invitați: “Țin mult la asta, așa mi se pare normal”
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Alice Peneacă a făcut primele dezvăluiri despre nunta sa cu Dragoș Caliminte, care va avea loc luna aceasta! Modelul și partenerul ei de viață s-au căsătorit civil pe litoral weekendul acesta, iar acum fericitul cuplu se pregătește pentru nunta care va aduna laolaltă 200 de invitați. Așa cum știm, Alice, una dintre cele mai frumoase femei din România, a strălucit în cadrul cununiei civile, optând pentru o ținută modernă, formată dintr-un costum într-o nuanță ivoar, completat de o fustă mini, dar și o pălărie albă decorată cu voal. Nici soțul ei nu s-a lăsat mai prejos și a strălucit într-un costum elegant în tonuri bej-gri , accesorizat discret. Dacă la cununie au atras toate prvirile, nunta va fi și mai spectaculoasă. Într-un interviu CANCAN.RO, Alice Peneacă ne-a dezvăluit detalii în exclusivitate despre marele eveniment care va avea loc în curând. 

Alice Peneacă a spus Da în fața Ofițerului de Stare Civilă weekendul acesta la Constanța, în cadrul unei ceremonii emoționante, dar totodată, discrete. Modelul a strălucit la brațul soțului său, iar apariția lor a atras atenția atât prin eleganță, cât și prin simplitatea alegerilor vestimentare care au pus accent pe rafinament și bun gust. După cununie, vedeta a făcut declarații exclusive despre cel mai emoționant moment din viața ei.

Alice Peneacă, dezvăluiri exclusive după ce a devenit doamna Caliminte

Alice Peneacă și Dragoș Caliminte au devenit oficial soț și soție weekendul acesta. Cei doi au una dintre cele mai frumoase relații din showbiz, fiind împreună de patru ani, iar în 2023 devenind părinții unei fetițe pe care au botezat-o Esther. În urmă cu puțin timp au spus Da, iar Alice a făcut dezvăluiri despre acea zi specială.

„A fost ca la cununia civilă, foarte repede. A trebuit să facem această formalitate, să facem actele. A fost foarte restrâns, doar familia a fost. Nașii nu sunt cunoscuți, fac parte din familie, sunt oameni apropiați sufletului nostru. Nici n-am apucat să ne gândim foarte mult la ce urmează, cumva era ceva firesc, ceva ce urma să se întâmple”, a povestit Alice Peneacă pentru CANCAN.RO

Alice Peneacă, dezvăluiri exclusive după ce a devenit doamna Caliminte
Alice Peneacă, dezvăluiri exclusive după ce a devenit doamna Caliminte

Și, dacă ne-a dezvăluit că ceremonia civilă a fost foarte rapidă, când vine vorba de nuntă, lucrurile stau diferit. Alice și Dragoș numără zilele până când își vor uni destinele în fața lui Dumnezeu. Până atunci, cei doi sunt în focul pregătirilor.

„Nu cred că am fost nici unul dintre noi foarte emoționați, dar urmează să fim la nuntă. Nunta va fi tot luna aceasta, deci mai este foarte puțin. Avem aproape totul gata, ținuta este aproape gata, am ultima probă săptămâna asta. Dragoș este gata, are costumul pregătit. La bărbați este, în general, mai simplu, noi suntem cele care ne stresăm mai mult”, a spus soția lui Dragoș Caliminte.

Cei doi sunt în toiul pregătirilor pentru nuntă: „Am fost atenți! Avem surprize pentru invitați”

Alice Peneacă a fost darnică în privința detaliilor despre nuntă și ne-a povestit că ea și Dragoș au optat pentru o petrecere într-o locație în aer liber. Cununia religioasă însă, va avea loc în biserica de suflet a lor, cu atât mai mult cu cât modelul ține mult la această tradiție.

„O să fie în aer liber petrecerea, iar cununia religioasă se va ține la biserică. Eu țin mult la asta, așa mi se pare normal. Sunt mai mulți invitați, dar sunt cei mai apropiați de noi, vor fi în jur de 200 de persoane. Vom avea formații care vor întreține atmosfera, dar nu vrem să dezvăluim încă. Este o surpriză și pentru invitați, avem surprize pentru ei”, a dezvăluit modelul.

Modelul ne-a dezvăluit detalii despre cununia religioasă care va avea loc în curând
Modelul ne-a dezvăluit detalii despre cununia religioasă care va avea loc în curând

Și pentru că este perfecționistă și vrea ca totul să iasă ca la carte, Alice a fost atentă la fiecare detaliu. Așadar, în privința meniului, ea și soțul ei au ales preparate din bucătăria românească, cu un twist. Cei doi ne-au dezvăluit că au avut meniul pentru care au optat.

„La meniu am optat pentru diverse preparate, vor fi foarte multe feluri și multă mâncare. Chiar ne uitam zilele trecute și ne gândeam dacă să mai tăiem din meniu pentru că o să fie foarte multă mâncare, dar foarte bună. Am făcut tastingul și am fost atenți. Este delicioasă. Vom avea meniu clasic, cu pește, sarmale, am ales rață în loc de vită pentru că mi se pare greu cu vita, nu știu dacă e pe placul tuturor, plus că unii o preferă în sânge, alții bine făcută și atunci am mers pe rață”, a spus Alice Peneacă pentru CANCAN.RO.

După ce emoțiile nunții se vor încheia, Alice și Dragoș își vor îndrepta atenția către un moment pe care până acum nu au avut timp să-l organizeze. Vorm despre luna de miere. Modelul ne-a mărturisit că, deocamdată, nu au ales destinația în care își vor petrece luna de miere, iar asta din cauza faptului că acest lucru are o încărcătură emoțională aparte. Spunem asta pentru că șatena ne-a mărturisit că atât ea, cât și Dragoș, nu au stat mai mult de o săptămână plecați departe de fiica lor.

„Nu ne-am gândit unde facem luna de miere, o să ne gândim după nuntă, suntem spontani. Trebuie să vedem unde și cât vom sta pentru că o să plecăm fără cea mică și nu știu dacă rezistăm foarte mult fără ea. Nu am fost niciodată plecați mai mult de o săptămână fără ea și ne-ar fi foarte greu. N-am planificat nicio vacanță în trei pentru că am fost atât de prinși și cu nunta, și cu munca, nu am avut cum să prioritizăm vacanțele. Dar așteptăm să terminăm cu nunta și ne relaxăm puțin”, a mai dezvăluit ea. 

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