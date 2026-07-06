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Câți bani încasează profesorii care supraveghează elevii la Bacalaureat 2026, de fapt

De: David Ioan 06/07/2026 | 17:38
Câți bani încasează profesorii care supraveghează elevii la Bacalaureat 2026, de fapt
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Profesorii implicați în organizarea examenelor naționale – Bacalaureat, Evaluare Națională, Definitivat și Admitere la liceu – sunt remunerați în 2026 cu aceleași sume stabilite anul trecut, conform informațiilor publicate de Edupedu.ro.

Plata pentru evaluarea competențelor de la BAC rămâne neschimbată: 10 lei pentru fiecare candidat evaluat la română și TIC, respectiv 16 lei pentru fiecare elev la probele de limbi străine. Toate aceste venituri sunt impozabile.

Indemnizațiile pentru BAC 2026

Pentru comisiile care gestionează competențele lingvistice și digitale, sumele diferă în funcție de numărul elevilor din liceu. În cazul comisiilor cu până la 30 de candidați, președintele primește 210 lei, secretarul și cadrul didactic responsabil de partea informatică câte 100 de lei, membrii comisiei tot 100 de lei, iar asistenții 150 de lei pe zi. Profesorii evaluatori sunt plătiți separat, în funcție de numărul elevilor: 10 lei pentru română și TIC, respectiv 16 lei pentru limbile străine.

Pentru comisiile cu 30–60 de elevi, indemnizația președintelui crește la 280 de lei. La comisiile cu 61–100 de candidați, președintele este plătit cu 415 lei. În centrele cu peste 100 de elevi, președintele primește 830 de lei, secretarii și membrii câte 375 de lei, asistenții rămân la 150 de lei pe zi, iar profesorii evaluatori păstrează tarifele de 10 și 16 lei pe elev.

Pentru supravegherea probelor scrise de la Bacalaureat, președinții comisiilor din centrele de examen sunt plătiți în funcție de numărul candidaților înscriși. Centrele cu cel mult 100 de elevi oferă o indemnizație de 1.900 de lei, iar cele care depășesc acest prag ajung la 2.030 de lei.

Ce bani primesc profesorii pentru supraveghere și evaluare

Vicepreședinții, secretarii și membrii comisiilor primesc, în general, 1.300 de lei, cu excepția celor care gestionează aplicațiile informatice, remunerați cu 1.800 de lei. Asistenții din sălile de examen sunt plătiți cu 210 lei pe zi, iar personalul care scanează și încarcă lucrările pe platforma digitală primește 250 de lei pe zi.

În centrele zonale de evaluare, sumele sunt mai ridicate. Președinții primesc 2.900 de lei pentru centrele cu până la 750 de candidați și 3.030 de lei pentru centrele mai mari. Vicepreședinții sunt remunerați cu 1.650 de lei, secretarii și responsabilii de platforma digitală cu 1.800 de lei, iar membrii comisiei fără atribuții informatice cu 1.300 de lei. Profesorii evaluatori sunt plătiți cu 25 de lei pentru fiecare lucrare corectată.

Aceleași tarife se aplică și în comisiile de soluționare a contestațiilor: vicepreședinții primesc 1.650 de lei, secretarii și responsabilii IT 1.800 de lei, membrii comisiei 1.300 de lei, iar profesorii evaluatori câte 25 de lei pentru fiecare lucrare verificată.

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Câți lei primește un profesor supraveghetor la Bacalaureat 2026, pe zi

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