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Rareș, un tânăr din Târgu-Jiu, a murit într-un accident rutier cumplit. Avea doar 16 ani

De: Elisa Tîrgovățu 06/07/2026 | 17:57
Rareș, un tânăr din Târgu-Jiu, a murit într-un accident rutier cumplit. Avea doar 16 ani
Rareș, un tânăr din Târgu-Jiu, a murit într-un accident rutier cumplit. Avea doar 16 ani / Sursa foto: Social media
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Un accident rutier deosebit de grav, petrecut în noaptea de duminică spre luni în localitatea Lelești, județul Gorj, s-a încheiat tragic. Un adolescent în vârstă de 16 ani și-a pierdut viața, iar alte patru persoane au fost rănite.

Tânărul decedat, Rareș Andrei, era din Târgu Jiu și era cunoscut în comunitatea locală de baschet. Evolua la grupele U16 și U18 ale CSM Târgu Jiu și activa, de asemenea, ca arbitru în cadrul Asociației Județene de Baschet Gorj și al Colegiului Județean al Arbitrilor.

Adolescentul a fost prezent la Costinești, unde a luat parte la competițiile naționale de Babybaschet și Minibaschet. Duminică, 5 iulie, acesta s-a întors acasă. Însă în noaptea de duminică spre luni, în jurul orei 1:00, a fost implicat într-un accident rutier în comuna Lelești, județul Gorj.

Din primele date ale anchetei reiese că tânărul se afla pe scaunul din dreapta-față al unui autoturism condus de un șofer fără experiență. La un moment dat, conducătorul auto a pierdut controlul volanului. Mașina a părăsit partea carosabilă și s-a izbit violent de gardul unei proprietăți.

„Cu profundă tristețe am aflat despre trecerea prematură în neființă al lui Rareș Sgondea, tânăr sportiv legitimat la CSM Târgu Jiu. Nu există cuvinte care să poată alina o asemenea durere. În numele întregii familii a clubului nostru, transmitem cele mai sincere condoleanțe familiei îndurerate, colegilor de echipă, antrenorilor și tuturor celor care l-au cunoscut și l-au iubit.

Ne vom aminti mereu de pasiunea, bucuria și dăruirea cu care a purtat echipamentul clubului nostru și a trăit fiecare moment petrecut pe teren. În aceste momente de grea încercare, suntem alături de familie și de întreaga comunitate sportivă”, a transmis CSM Târgu Jiu, pe site-ul oficial al clubului.

Alte patru persoane au fost rănite în urma accidentului

În urma impactului, alți patru ocupanți ai autoturismului au suferit diverse leziuni. Ei au fost transportați la spital pentru îngrijiri și investigații medicale.

Dispariția lui Rareș Andrei a provocat un val de tristețe în comunitatea din Târgu Jiu, unde era cunoscut atât ca jucător de baschet, cât și pentru activitatea sa de arbitru. Mesajele de condoleanțe au venit din partea colegilor, prietenilor și celor care l-au cunoscut.

Între timp, oamenii legii desfășoară cercetări pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs accidentul și care au fost cauzele care au dus la această tragedie.

„În urma impactului, conducătorul auto şi trei pasageri, cu vârste curpinse între 14 și 19, din comuna Runcu, au suferit leziuni şi au fost transportaţi la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

De asemenea, un alt pasager, un tânăr de 16 ani, din municipiul Târgu Jiu, aflat în stop cardio-respirator la sosirea echipajelor de intervenţie, a fost supus manevrelor de resuscitare, însă, din nefericire, a fost declarat decedat”, au transmis reprezentanţii IPJ Gorj.

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