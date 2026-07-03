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Tragedie în Maramureș. Fetița unui ofițer NATO a murit după ce a fost călcată de o mașină condusă de un fost polițist

De: Elisa Tîrgovățu 03/07/2026 | 14:10
Tragedie în Maramureș. Fetița unui ofițer NATO a murit după ce a fost călcată de o mașină condusă de un fost polițist
Tragedie în Maramureș. Fetița unui ofițer NATO a murit după ce a fost călcată de o mașină condusă de un fost polițist / Sursa foto: Arhivă Cancan
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Tragedie fără margini în Maramureș. O copilă de doar 6 ani și-a pierdut viața în urma unui accident grav petrecut vineri dimineață, în localitatea Vișeu de Jos. Micuța se deplasa cu bicicleta în momentul în care a fost lovită de o autoutilitară care transporta materiale de construcții.

Potrivit informațiilor disponibile până în acest moment, fetița se afla în vacanță la bunici. La volanul vehiculului s-ar fi aflat un fost angajat al Poliției Române. După producerea accidentului, acesta ar fi plecat de la locul evenimentului înainte de sosirea polițiștilor.

Autoritățile au fost alertate printr-un apel la 112 în jurul orei 09:35, iar la fața locului au intervenit echipaje ale poliției și ale serviciilor de urgență. Surse locale spun că tatăl fetiței este ofițer în cadrul comandamentului NATO de la Sibiu, potrivit vasiledale.ro.

Sursa foto: Arhivă Cancan

Anchetatorii au transmis primele informații

„La data de 3 iulie a.c., în jurul orei 09.35, polițiștii din cadrul Secției 4 Poliție Rurală Leordina au fost sesizați prin apel unic de urgență 112 despre faptul că, pe raza localității Vișeu de Jos, s-a produs un accident rutier soldat cu decesul unei persoane. La fața locului au intervenit și polițiștii din cadrul Poliției Orașului Vișeu de Sus, iar din primele verificări a reieșit că un bărbat de 52 de ani, aflat la volanul unei autoutilitare, ar fi surprins și accidentat o minoră de 6 ani, care se deplasa pe o bicicletă, pe același sens de mers.

Din nefericire, echipajul medical sosit la fața locului a constatat decesul minorei de 6 ani. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. Din verificările efectuate până în acest moment, polițiștii au stabilit că bărbatul ar fi părăsit locul accidentului fără încuviințarea poliției. Cercetările sunt efectuate în continuare de polițiști pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care s-a produs accidentul rutier”, au transmis reprezentanții IPJ Maramureș.

Ancheta se află în derulare, iar autoritățile încearcă să stabilească toate circumstanțele în care s-a petecut tragedia.

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