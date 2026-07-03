Au început filmările pentru „Comoara lui Harap-Alb”. Când va apărea în cinematografe

Filmările pentru „Comoara lui Harap-Alb” au început oficial! Unul dintre cele mai iubite basme românești se pregătește să revină pe marele ecran într-o variantă complet diferită de tot ce au văzut până acum spectatorii.

Sub bagheta regizorului Igor Cobileanski, celebra poveste inspirată din universul creat de Ion Creangă va fi transformată într-un film de aventură pentru întreaga familie, cu acțiunea mutată în prezent.

Au început filmările pentru „Comoara lui Harap-Alb”

Producția, care a purtat până acum titlul de lucru „Pădurea șoaptelor pierdute”, pornește de la o idee inedită. Harap-Alb nu mai este eroul tânăr din basm, ci un bătrân simpatic și ușor uituc care trăiește în București și pornește în căutarea unei comori capabile să schimbe lumea.

Totul începe atunci când Sebastian descoperă o scrisoare misterioasă adresată mamei sale. Împreună cu prietenii lui, Horia, Bobo, Leti și Iris, pornește pe urmele inițialelor „H.A.”, iar aventura îi poartă într-o călătorie plină de mistere și pericole. Cei cinci încearcă să găsească legendara comoară și să îl salveze pe Harap-Alb din mâinile Spânului.

Celebra actriță Carmen Tănase va juca în film

Din distribuție fac parte actori cunoscuți ai cinematografiei românești. Bogdan Farcaș îl interpretează pe Harap-Alb, Iulian Postelnicu joacă rolul Spânului, iar Carmen Tănase îi dă viață personajului Sfânta Duminică.

Scenariul este inspirat din romanul omonim semnat de Mihai Mănescu, volum premiat pentru literatura dedicată copiilor. Povestea păstrează spiritul basmului clasic, însă îl aduce într-un decor contemporan, cu personaje și întâmplări adaptate vremurilor de astăzi.

Filmul este o coproducție România–Republica Moldova, astfel că filmările vor avea loc în ambele țări. Din echipa de producție fac parte Andrei Gâțu, Costin Crețulescu, Mihai Mănescu și coproducătorul Arcadie Plăcintă, în timp ce imaginea este realizată de Adrian Pădurețu, iar scenografia este semnată de Raluca Ioanovici.

Dacă programul de producție va fi respectat, „Comoara lui Harap-Alb” va avea premiera în cinematografe în primăvara anului 2027, fiind unul dintre cele mai așteptate filme românești dedicate întregii familii.

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