Acasă » Știri » Au început filmările pentru „Comoara lui Harap-Alb”. Când va apărea în cinematografe

Au început filmările pentru „Comoara lui Harap-Alb”. Când va apărea în cinematografe

De: Emanuela Cristescu 03/07/2026 | 14:13
Au început filmările pentru „Comoara lui Harap-Alb”. Când va apărea în cinematografe
Au început filmările pentru „Comoara lui Harap-Alb”. Când va apărea în cinematografe
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Filmările pentru „Comoara lui Harap-Alb” au început oficial! Unul dintre cele mai iubite basme românești se pregătește să revină pe marele ecran într-o variantă complet diferită de tot ce au văzut până acum spectatorii.

Sub bagheta regizorului Igor Cobileanski, celebra poveste inspirată din universul creat de Ion Creangă va fi transformată într-un film de aventură pentru întreaga familie, cu acțiunea mutată în prezent.

Au început filmările pentru „Comoara lui Harap-Alb”

Producția, care a purtat până acum titlul de lucru „Pădurea șoaptelor pierdute”, pornește de la o idee inedită. Harap-Alb nu mai este eroul tânăr din basm, ci un bătrân simpatic și ușor uituc care trăiește în București și pornește în căutarea unei comori capabile să schimbe lumea.

Totul începe atunci când Sebastian descoperă o scrisoare misterioasă adresată mamei sale. Împreună cu prietenii lui, Horia, Bobo, Leti și Iris, pornește pe urmele inițialelor „H.A.”, iar aventura îi poartă într-o călătorie plină de mistere și pericole. Cei cinci încearcă să găsească legendara comoară și să îl salveze pe Harap-Alb din mâinile Spânului.

Celebra actriță Carmen Tănase va juca în film

Din distribuție fac parte actori cunoscuți ai cinematografiei românești. Bogdan Farcaș îl interpretează pe Harap-Alb, Iulian Postelnicu joacă rolul Spânului, iar Carmen Tănase îi dă viață personajului Sfânta Duminică.

Scenariul este inspirat din romanul omonim semnat de Mihai Mănescu, volum premiat pentru literatura dedicată copiilor. Povestea păstrează spiritul basmului clasic, însă îl aduce într-un decor contemporan, cu personaje și întâmplări adaptate vremurilor de astăzi.

Filmul este o coproducție România–Republica Moldova, astfel că filmările vor avea loc în ambele țări. Din echipa de producție fac parte Andrei Gâțu, Costin Crețulescu, Mihai Mănescu și coproducătorul Arcadie Plăcintă, în timp ce imaginea este realizată de Adrian Pădurețu, iar scenografia este semnată de Raluca Ioanovici.

Dacă programul de producție va fi respectat, „Comoara lui Harap-Alb” va avea premiera în cinematografe în primăvara anului 2027, fiind unul dintre cele mai așteptate filme românești dedicate întregii familii.

VEZI ȘI: Ce merită văzut în acest weekend: 7 filme și seriale noi recomandate de critici

Actrița de top care se alătură distribuției „The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum”. O vedetă de la Hollywood intră în universul Middle-earth

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
5.000 lei amendă în 2026 tuturor românilor care locuiesc la curte și își vopsesc gardul casei cu aceste culori
Știri
5.000 lei amendă în 2026 tuturor românilor care locuiesc la curte și își vopsesc gardul casei cu aceste…
Ciprian Dumbravă, fost fotbalist din Liga 1, a murit. Se mutase în Marea Britanie
Știri
Ciprian Dumbravă, fost fotbalist din Liga 1, a murit. Se mutase în Marea Britanie
NU renunța la cafea! Un studiu amplu schimbă tot ce știam până acum
Mediafax
NU renunța la cafea! Un studiu amplu schimbă tot ce știam până acum
Bolojan și-a făcut bagajele. Ce a mai lăsat în biroul de la Palatul Victoria
Gandul.ro
Bolojan și-a făcut bagajele. Ce a mai lăsat în biroul de la Palatul...
Ce imagini! Cum arată la 25 de ani „cea mai frumoasă fată din lume”: s-a căsătorit!
Prosport.ro
Ce imagini! Cum arată la 25 de ani „cea mai frumoasă fată din...
De la opulență la supraviețuire. Cum încearcă Dubaiul să își reconstruiască mirajul după războiul cu Iranul
Adevarul
De la opulență la supraviețuire. Cum încearcă Dubaiul să își reconstruiască mirajul după...
Rusia pregătește un atac asupra Poloniei, avertizează SUA. Soldații Moscovei ar putea traversa granița și pătrunde pe teritoriul NATO
Digi24
Rusia pregătește un atac asupra Poloniei, avertizează SUA. Soldații Moscovei ar putea traversa...
ATENȚIE, dacă stai pe scaun peste 30 de minute! Ce au descoperit cercetătorii în 12 ani de studiu
Mediafax
ATENȚIE, dacă stai pe scaun peste 30 de minute! Ce au descoperit cercetătorii...
Parteneri
Adela Popescu, imagini noi din casa de la Șușani. Piesa de rezistență din living a fost în sfârșit montată
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Adela Popescu, imagini noi din casa de la Șușani. Piesa de rezistență din living a...
Cea mai frumoasă antrenoare din România i-a înnebunit din nou pe fani: „Superbă”
Prosport.ro
Cea mai frumoasă antrenoare din România i-a înnebunit din nou pe fani: „Superbă”
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Cătălin Bordea îi răspunde lui Spike, după declarațiile recente. Cum și-a ironizat comediantul fostul prieten
Click.ro
Cătălin Bordea îi răspunde lui Spike, după declarațiile recente. Cum și-a ironizat comediantul fostul prieten
Ce voia, de fapt, să anunțe Pete Hegseth la reuniunea NATO de la Bruxelles. Planul a picat după ce i-a fost prezentat lui Marco Rubio
Digi 24
Ce voia, de fapt, să anunțe Pete Hegseth la reuniunea NATO de la Bruxelles. Planul...
Peripețiile unui român care a plecat până în Thassos cu un vehicul electric de oraș
Promotor.ro
Peripețiile unui român care a plecat până în Thassos cu un vehicul electric de oraș
BANCUL ZILEI. BUBULINA: - Bulă, de ce nu-mi mai muști urechea când te trezești...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: - Bulă, de ce nu-mi mai muști urechea când te trezești...
Echipamente Parkside, dar și gadget-uri pentru birou, la prețuri foarte accesibile
go4it.ro
Echipamente Parkside, dar și gadget-uri pentru birou, la prețuri foarte accesibile
O structură mamut observată în spațiul cosmic sfidează tot ce știm!
Descopera.ro
O structură mamut observată în spațiul cosmic sfidează tot ce știm!
Sony renunță la jocurile pe disc pentru consolele PlayStation. Când va intra în vigoare modificarea
Go4Games
Sony renunță la jocurile pe disc pentru consolele PlayStation. Când va intra în vigoare modificarea
Bolojan și-a făcut bagajele. Ce a mai lăsat în biroul de la Palatul Victoria
Gandul.ro
Bolojan și-a făcut bagajele. Ce a mai lăsat în biroul de la Palatul Victoria
Tags:
ULTIMA ORĂ
Cele 4 zodii care dau lovitura până la finalul lunii iulie 2026. Norocul le surâde
Cele 4 zodii care dau lovitura până la finalul lunii iulie 2026. Norocul le surâde
Lovitură finală în dosarul lui Maru! Dealerul lui Vlad Pascu, condamnat definitiv la patru ani și ...
Lovitură finală în dosarul lui Maru! Dealerul lui Vlad Pascu, condamnat definitiv la patru ani și trei luni de închisoare
Actorul din „Las Fierbinți” recunoaște: „Eu par arogant fără să știu despre mine că ...
Actorul din „Las Fierbinți” recunoaște: „Eu par arogant fără să știu despre mine că sunt celebru”
5.000 lei amendă în 2026 tuturor românilor care locuiesc la curte și își vopsesc gardul casei cu ...
5.000 lei amendă în 2026 tuturor românilor care locuiesc la curte și își vopsesc gardul casei cu aceste culori
Ciprian Dumbravă, fost fotbalist din Liga 1, a murit. Se mutase în Marea Britanie
Ciprian Dumbravă, fost fotbalist din Liga 1, a murit. Se mutase în Marea Britanie
Tragedie în Maramureș. Fetița unui ofițer NATO a murit după ce a fost călcată de o mașină condusă ...
Tragedie în Maramureș. Fetița unui ofițer NATO a murit după ce a fost călcată de o mașină condusă de un fost polițist
Vezi toate știrile