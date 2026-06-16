Actrița de top care se alătură distribuției „The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum”. O vedetă de la Hollywood intră în universul Middle-earth

Actrița Anya Taylor-Joy s-a alăturat distribuției filmului „The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum”. Filmul marchează revenirea uneia dintre cele mai populare francize fantasy din istorie pe marele ecran.

Anya Taylor-Joy, în „The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum”

Potrivit Variety, Anya Taylor-Joy va interpreta un personaj nou, numit Seren, un elf Sindar din Pădurea Regatului (Woodland Realm). Personajul este descris ca fiind un agent loial și periculos al regelui Thranduil, rol interpretat de Lee Pace în trilogia „The Hobbit”.

„The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum” este regizat de Andy Serkis, care revine și în rolul lui Gollum/Smeagol. Proiectul aduce înapoi și alte nume importante din franciză, printre care Ian McKellen, în rolul lui Gandalf, și Elijah Wood, în rolul lui Frodo.

Când va fi lansat noul film „The Lord of the Rings”

Acțiunea filmului va explora o poveste plasată între evenimentele din „The Hobbit” și „The Lord of the Rings”, extinzând universul creat de J.R.R. Tolkien și oferind o nouă perspectivă asupra unor personaje iconice. Lansarea este programată pentru 17 decembrie 2027, iar producția este realizată de Warner Bros. și New Line Cinema.

Intrarea actriței în acest proiect consolidează prezența ei în producții de anvergură, după roluri în filme precum „Furiosa” și „The Menu”. Taylor-Joy se alătură unei distribuții de noi actori, care îi include pe Kate Winslet (Marigol), Jamie Dornan (Strider) și Leo Woodall (Halvard).

Aragorn va fi interpretat de Jamie Dornan

Una dintre cele mai importante noutăți este distribuirea actorului Jamie Dornan în rolul lui Aragorn, personaj interpretat anterior de Viggo Mortensen în trilogia originală regizată de Peter Jackson. Alegerea lui Dornan reprezintă o schimbare majoră pentru franciză, având în vedere popularitatea și impactul versiunii anterioare a personajului. Noul film va explora o etapă mai puțin cunoscută din viața lui Aragorn, înainte de evenimentele din „The Fellowship of the Ring”.

De asemenea, Ian McKellen revine în rolul lui Gandalf, Elijah Wood îl va interpreta din nou pe Frodo Baggins, iar Lee Pace reia rolul lui Thranduil. Printre nou-veniți se numără Kate Winslet în rolul lui Marigol, Leo Woodall în rolul lui Halvard și actorul Jamie Dornan îl va interpreta rolul lui Aragorn.

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