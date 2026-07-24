RoboCop revine oficial pe ecrane. Amazon pregătește un nou serial inspirat din celebrul film SF

RoboCop, unul dintre cele mai cunoscute personaje din istoria filmelor SF, revine oficial pe ecrane. Amazon MGM Studios a anunțat că a dat undă verde unui serial inspirat din filmul lansat în 1987, regizat de Paul Verhoeven.

Potrivit Gizmodo, producția va avea opt episoade și va fi disponibilă exclusiv pe platforma Prime Video.

Noul serial va spune povestea unui polițist căzut la datorie, a cărui conștiință este implantată într-un corp robotic de către un gigant din domeniul tehnologiei. Astfel ia naștere RoboCop, un agent aproape imposibil de învins, creat pentru a combate criminalitatea într-un viitor dominat de corporații și tehnologii avansate.

Amazon susține că noua producție va păstra spiritul filmului original, combinând scenele de acțiune cu satira socială care a transformat primul RoboCop într-un clasic al cinematografiei SF.

Serialul va fi coordonat de Peter Ocko, cunoscut pentru producții precum Lodge 49 și Pushing Daisies, care va semna scenariul. Din echipa de producție face parte și Ed Neumeier, co-creator și co-scenarist al filmului original din 1987, alături de James Wan, regizorul francizelor The Conjuring și Insidious, care va fi producător executiv prin compania Atomic Monster.

Ideea de a-l aduce pe RoboCop în actualitate nu e nouă

Planurile pentru revenirea lui RoboCop există încă din 2023, după ce Amazon a finalizat achiziția studioului MGM și a început să analizeze relansarea unor francize celebre.

Noul serial reprezintă primul proiect major dedicat personajului după remake-ul cinematografic din 2014 și promite să aducă în actualitate temele care au făcut celebră seria: relația dintre om și tehnologie, inteligența artificială și puterea marilor corporații.

Deocamdată, Amazon MGM Studios nu a anunțat distribuția și nici data la care serialul va avea premiera.

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