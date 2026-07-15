8 producții TV cu care au crescut milenialii și care probabil nu ar mai fi realizate astăzi. Ar stârni controverse uriașe

Multe dintre serialele și emisiunile care au marcat copilăria și adolescența milenialilor sunt privite astăzi cu alți ochi și, cel mai probabil, dacă ar apărea acum ar produce controverse uriașe.

Potrivit publicației YourTango, schimbările din societate și noile standarde privind reprezentarea personajelor, sănătatea mintală sau relațiile dintre oameni fac ca unele dintre aceste producții să fie considerate dificil de realizat în prezent, în aceeași formă.

Publicația a alcătuit o listă cu opt producții care, deși s-au bucurat de un succes uriaș la vremea lor, ar stârni probabil controverse dacă ar fi lansate astăzi.

America’s Next Top Model

Reality show-ul prezentat de Tyra Banks a fost criticat în ultimii ani pentru unele probe considerate umilitoare și pentru comentariile făcute concurentelor despre aspectul lor fizic. De asemenea, anumite transformări de imagine și ședințe foto sunt privite astăzi drept problematice.

The Biggest Loser

Emisiunea despre slăbit a fost unul dintre cele mai mari succese ale televiziunii americane. Totuși, numeroși specialiști au criticat metodele extreme de pierdere în greutate promovate în competiție, precum și presiunea psihologică exercitată asupra participanților.

Gossip Girl

Serialul care a făcut celebre personaje precum Serena van der Woodsen și Blair Waldorf este apreciat și astăzi de fani, însă YourTango notează că multe dintre intrigile sale romantizau manipularea, bullying-ul și relațiile toxice dintre adolescenți.

Dance Moms

Reality show-ul dedicat dansului a fost criticat pentru stilul dur al antrenoarei Abby Lee Miller și pentru presiunea pusă asupra copiilor participanți. Potrivit publicației, modul în care erau tratați concurenții ar genera probabil reacții mult mai puternice în prezent.

Extreme Makeover

Emisiunea urmărea transformări spectaculoase de ordin estetic, inclusiv prin intervenții chirurgicale. Astăzi, un astfel de format este privit cu mai multă rezervă, pe fondul preocupărilor legate de imaginea corporală și de presiunea standardelor de frumusețe.

The Swan

Un alt reality show controversat al anilor 2000, The Swan, prezenta femei care treceau prin numeroase intervenții estetice înainte de a participa la un concurs de frumusețe. Criticii au susținut că emisiunea promova ideea că succesul și fericirea depind de schimbarea radicală a aspectului fizic.

Curaj, câinele cel fricos

Deși era destinat copiilor, desenul animat Curaj, câinele cel fricos a rămas în memoria multor telespectatori datorită personajelor și scenelor înfricoșătoare. YourTango consideră că unele episoade ar fi dificil de difuzat astăzi în aceeași formă pentru publicul foarte tânăr.

The Office

Comedia devenită între timp un serial-cult conține numeroase glume și situații care, potrivit publicației, ar fi privite mult mai critic în contextul actual. Chiar și unii dintre actorii implicați în producție au recunoscut de-a lungul timpului că anumite momente ar fi dificil de realizat astăzi fără modificări.

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