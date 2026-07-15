Și-a etalat burtica de gravidă la semifinala Cupei Mondiale. Prezentatoarea TV a făcut și o glumă despre bebeluș

Laura Woods, una dintre cele mai cunoscute prezentatoare sportive din Marea Britanie, și-a afișat burtica de gravidă în timpul semifinalei Cupei Mondiale dintre Franța și Spania. Vedeta ITV a publicat imaginile pe rețelele sociale și a făcut o glumă care i-a cucerit imediat pe fani.

Laura Woods este însărcinată

Laura Woods, în vârstă de 39 de ani, a apărut pe marginea terenului într-o rochie mulată care i-a evidențiat sarcina. Prezentatoarea a distribuit fotografiile pe Instagram, însoțite de un mesaj plin de umor despre copilul pe care îl așteaptă.

„Semifinala Cupei Mondiale. Acest bebeluș nici nu știe cât de norocos este”, a scris Laura în descrierea imaginilor.

Postarea a strâns rapid numeroase reacții, iar urmăritorii au lăudat felul în care arată prezentatoarea în timpul sarcinii.

Un fan i-a scris:

„Este destul de nedrept cât de bine arăți însărcinată.”

Altul a comentat:

„Arăți radiant, Laura.”

Un al treilea a adăugat:

„Strălucești și ești la fel de frumoasă ca întotdeauna.”

Un alt admirator i-a transmis:

„Arăți absolut extraordinar și foarte frumoasă, Laura.”

Printre comentarii s-a remarcat și unul amuzant:

„Bebelușul a fost deja la mai multe Cupe Mondiale decât mine, iar eu am 45 de ani.”

Va deveni mamă pentru a doua oară

Laura Woods și logodnicul ei, fostul concurent „Love Island” Adam Collard, au anunțat în urmă cu două luni că așteaptă al doilea copil. Cei doi formează un cuplu din octombrie 2023, iar în iulie 2024 au anunțat că vor deveni părinți pentru prima dată.

În septembrie 2024, Adam a cerut-o în căsătorie pe o plajă din Cornwall.

Laura Woods: „M-a făcut să mă simt protejată”

Recent, prezentatoarea a vorbit despre relația cu Adam Collard și a încercat să demonteze imaginea de „băiat rău” pe care acesta și-a construit-o în timpul participării la emisiunea „Love Island”.

Într-un interviu acordat revistei YOU, Laura a declarat:

„Când l-am cunoscut în viața reală, era pur și simplu fermecător. Este foarte inteligent, foarte frumos și, da, este foarte înalt. Pentru mine nu a fost deloc un semnal de alarmă.”

Prezentatoarea a mărturisit că relația cu Adam i-a schimbat viața.

„De fapt, Adam m-a salvat în multe feluri. Când l-am cunoscut, m-am simțit profund fericită pentru prima dată după foarte mult timp. M-am simțit atât de protejată și atât de bine îngrijită.”

Cine e Laura Woods

Laura Woods este una dintre cele mai premiate jurnaliste sportive britanice. Ea prezintă transmisiunile UEFA Champions League pentru TNT Sports și este una dintre principalele gazde ale transmisiunilor ITV dedicate meciurilor naționalei Angliei și competiției FA Cup.

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