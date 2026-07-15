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Cum a reacționat fiul Ralucăi Bădulescu când a aflat că mama lui este imaginea unui studio controversat

De: Simona Vlad 15/07/2026 | 23:13
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Raluca Bădulescu răspunde fără ocolișuri criticilor! Invitată la Dan Capatos Show, vedeta a explicat de ce a acceptat să fie imaginea unui studio de videochat și le-a transmis un mesaj celor care o judecă. CANCAN.ro are toate detaliile!

Raluca Bădulescu ne-a spus că nu înțelege controversele apărute în jurul colaborării sale. Ba mai mult, vedeta ne-a mai spus și că problema ține mai degrabă de mentalitatea românilor decât de activitatea ei. Vezi emisiunea integrală aici!

„Pentru videochat? N-am niciun fel de problemă. Cine dorește, să știți că vă așteptăm la Studio cu mare drag. Dacă tot m-ați întrebat lucrul ăsta, știți că eu sunt transparentă în ceea ce fac. Sunt asumată în ceea ce fac. Nu văd care este problema. Atâta timp cât am spus în mod oficial și am declarat public, nu am nimic de ascuns. Mi se pare că avem o problemă de mentalitate.”

Întrebată dacă fiiul ei a fost deranjat de imaginile realizate pentru campanie, Raluca Bădulescu a oferit un răspuns categoric.

„Absolut niciun fel de reacție. A spus că este în regulă. Suntem liberi și mulțumesc părinților mei pentru că ne-au crescut foarte open-minded. Am avut noroc de la Dumnezeu. Părinții mei au fost înaintea timpurilor lor, ca să spun așa. Eu sunt dintr-o familie extraordinară. Ai mei au făcut foarte multe școli, foarte multe facultăți. Eu am făcut facultate la rândul meu. Pentru cine se întreabă, n-avem două clase ca trenul. Știu că am mai întâlnit chestia asta de foarte multe ori. Dezacordurile pe care le fac sunt voite. Caterincile pe care le fac sunt voite, ca să înțeleagă oamenii și să nu creadă cumva că suntem analfabeți.”

Emisiunea integrală se poate urmări AICI:

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