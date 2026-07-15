Matei Stratan, fostul iubit al Mădălinei Ghenea, se căsătorește! Când va avea loc cununia

După ce în anul 2025 au devenit părinți, Matei Stratan și Iana Budeanu se căsătoresc. Fostul iubit al Mădălinei Ghenea i-a oferit viitoarei sale soții un inel de logodnă în valoare de 100.000 de euro.

Matei Stratan, fostul iubit al Mădălinei Ghenea, și Iana Budeanu, fiica milionarului Ovidiu Budeanu, formează un cuplu de mai bine de trei ani. În 2025, cei doi au devenit părinții unui băiețel, pe nume Alexander Dan. Matei Stratan este pentru a doua oară părinte. El mai are o fiică, pe nume Charlotte, în urma relației cu Mădălina Ghenea.

Matei Stratan, inel de 100.000 de euro pentu Iana Budeanu

Luna aceasta, cei doi milionari urmează să se căsătorească. Evenimentul este programat să aibă loc pe 25 iulie, la Iași, unde, potrivti informațiilor obținute de CANCAN.RO, viitoarea doamnă Stratan ar fi primit în dar de la tatăl copilului său un inel de logodnă în valoare de 100.000 de euro. Cererea de căsătorie ar fi avut loc într-un cadru de poveste, unde, milionarul s-a pus în genunchi, iar mama băiatului său a spus, fără ezitare, un mare ”DA”.

Matei Stratan a avut, de-a lungul timpului, aventuri și relații amoroase cu femei una mai celebră ca alta, cea cu Mădălina Ghenea, care l-a făcut tătic pentru prima dată, Andreea Raicu și Ileana Lazariuc fiind și ele pe lista cu „bunăciuni” care i-au trecut prin pat.

Iana Budeanu, originară din Bacău, este fiica milionarului Ovidiu Budeanu, care deține un mall în Bacau și mai multe business-uri „puternice”, printre care postul de televiziune Euro TV și Apa-Canal SA, furnizorul de apă din municipiul Onești. Averea sa este estimată la aproximativ 40 de milioane de euro.

Nici Matei Stradan nu stă rău la capitolul avere. El este fiul lui Dan Iulian Strata, originar din Iași și absolvent al Facultății de Medicină, în prezent CEO și fondator al grupului RCI Holding. De asemenea, el deține în București – unde s-a stabilit – mai multe firme de consultanță și energie, cu o avere estimată la aproximativ 250 de milioane de euro, fiind unul dintre cei mai bogați români.

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