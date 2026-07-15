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Tom Cruise, de nerecunoscut în noul său film. „Niciodată nu am avut parte de o provocare ca aceasta”

De: Daniel Matei 15/07/2026 | 22:50
Tom Cruise, de nerecunoscut în noul său film. „Niciodată nu am avut parte de o provocare ca aceasta”
Sursa foto: Profimedia
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Tom Cruise surprinde din nou publicul, însă de această dată nu prin cascadorii spectaculoase, ci printr-o transformare fizică radicală. Primul trailer al filmului „Digger”, regizat de laureatul premiului Oscar Alejandro G. Iñárritu, îl prezintă pe actor aproape de nerecunoscut în rolul excentricului magnat petrolier Digger Rockwell.

În imaginile lansate de Warner Bros., Cruise apare cu părul grizonat și rar, un abdomen proeminent și un machiaj complex care îi schimbă complet înfățișarea. The Guardian descrie rolul drept cea mai spectaculoasă transformare a actorului de la apariția sa din comedia Tropic Thunder.

Filmul îl urmărește pe Digger Rockwell, unul dintre cei mai puternici oameni din lume, care încearcă să prevină o catastrofă ecologică și nucleară provocată chiar de compania sa. Producția combină elemente de comedie neagră și dramă și marchează prima colaborare dintre Tom Cruise și Alejandro G. Iñárritu, regizorul filmelor Birdman și The Revenant.

Tom Cruise descrie proiectul ca pe o provocare inedită

Actorul a declarat că experiența filmărilor a fost una fără precedent în cariera sa.

„Niciodată nu am avut parte de ceva care să mă provoace în acest fel”, a spus Cruise, explicând că proiectul i-a oferit ocazia să exploreze un personaj complet diferit de cele pe care le-a interpretat în ultimele decenii.

Sursa foto: Profimedia

Starul hollywoodian a povestit că îl admiră pe Iñárritu încă din 2000, după lansarea filmului Amores Perros, iar colaborarea cu cineastul mexican a reprezentat un obiectiv pe care și l-a dorit de mulți ani. La rândul său, regizorul a dezvăluit că ideea filmului „Digger” l-a preocupat timp de aproape un deceniu, încă de după finalizarea peliculei The Revenant, până când a găsit forma potrivită pentru poveste.

Din distribuția filmului mai fac parte John Goodman, Sandra Hüller, Riz Ahmed, Jesse Plemons, Michael Stuhlbarg, Sophie Wilde și Emma D’Arcy. Pelicula, filmată în format VistaVision, va avea premiera în cinematografe la începutul lunii octombrie 2026.

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