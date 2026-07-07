Scandal în jurul noului film „Minions & Monsters”. Unii părinți acuză producătorii că promovează „mesaje satanice”

Noul film de animație „Minions & Monsters”, cea mai recentă aventură a celebrelor personaje din universul „Minions”, a ajuns în centrul unei controverse neașteptate.

Deși producția a fost realizată pentru publicul de familie și a primit reacții pozitive pentru umorul și creativitatea sa vizuală, unii părinți susțin că anumite scene ar conține elemente „întunecate” și avertizează că pelicula ar promova simboluri asociate cu ocultismul, potrivit Yahoo.

Scandal în jurul noului film „Minions & Monsters”

Franciza „Despicable Me” a devenit sinonimă cu divertismentul de familie și umorul accesibil tuturor vârstelor, însă unii părinți îi avertizează pe ceilalți să nu meargă cu copiii la „Minions & Monsters”, din cauza unei nemulțumiri specifice: ei susțin că filmul ar promova o „agendă satanică”.

Filmul, lansat pe 1 iulie, îi prezintă pe Minioni într-o poveste plasată în Hollywood-ul anilor 1920. Personajele ajung să devină vedete ale filmului mut, iar ulterior încearcă să creeze propria producție despre monștri, moment în care folosesc o carte de vrăji și ajung să invoce creaturi supranaturale.

De ce sunt unii părinți nemulțumiți

Tocmai aceste elemente au stârnit reacții puternice în mediul online. Mai mulți părinți au criticat filmul pe rețelele sociale, susținând că scena în care Minionii încearcă să invoce monștri ar fi nepotrivită pentru copii. Unii utilizatori au descris pelicula drept „satanică” sau au afirmat că aceasta ar normaliza teme precum vrăjitoria și ocultismul.

Controversa amintește de așa-numita „satanic panic”, un fenomen cultural în care filme, muzică, jocuri sau alte produse de divertisment au fost acuzate că ar ascunde mesaje periculoase pentru copii. Criticii filmului susțin că producțiile destinate celor mici ar trebui să evite astfel de teme, chiar dacă sunt prezentate într-o formă fantastică și amuzantă.

De cealaltă parte, numeroși spectatori au respins acuzațiile și au spus că reacțiile sunt exagerate. Aceștia au argumentat că filmele pentru copii folosesc de mult timp elemente precum monștri, vrăjitoare și creaturi fantastice fără ca acestea să aibă un scop de promovare a unor credințe sau practici reale.

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