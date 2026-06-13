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Un serial popular de pe Netflix se apropie de final. Platforma a anunțat ultimul sezon

De: Daniel Matei 13/06/2026 | 22:10
Un serial popular de pe Netflix se apropie de final. Platforma a anunțat ultimul sezon
Sursa foto: Shutterstock
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Netflix a anunțat oficial că serialul A Good Girl’s Guide to Murder va reveni cu un al treilea sezon, însă acesta va fi și ultimul. Decizia vine la scurt timp după lansarea sezonului doi și marchează finalul adaptării seriei de romane scrise de Holly Jackson.

Producția celui de-al treilea sezon a fost deja încheiată, iar noile episoade vor fi lansate în 2027, potrivit Deadline. Ultimul capitol va adapta romanul „As Good as Dead”, ultima carte din trilogia care a stat la baza serialului.

Serialul o are în rolul principal pe Emma Myers, cunoscută și pentru apariția sa în serialul Wednesday. Actrița va reveni în rolul lui Pip Fitz-Amobi, adolescenta care investighează cazuri misterioase și care a devenit unul dintre personajele preferate ale fanilor.

Ce urmează în serial

Sezonul final va adapta romanul As Good as Dead, ultima carte din seria care a stat la baza producției. Potrivit creatorilor, noul capitol o va găsi pe Pip confruntându-se cu cele mai dificile provocări de până acum.

Autoarea Holly Jackson a declarat că este încântată că povestea va primi un final complet pe ecran.

„Sunt extrem de recunoscătoare că ni s-a oferit șansa de a încheia această poveste și de a adapta ultimul capitol. Acest sezon este preferatul meu și abia aștept ca publicul să vadă cum se termină totul”, a transmis scriitoarea.

La rândul său, Emma Myers a afirmat că este nerăbdătoare ca fanii să descopere adaptarea ultimului volum, pe care îl consideră unul dintre cele mai puternice din întreaga serie.

Potrivit Deadline, sezonul 3 va reprezenta concluzia definitivă a serialului și va încheia aventura personajului Pip Fitz-Amobi, după succesul primelor două sezoane.

Sezonul final va avea doar patru episoade, mai puține decât primele două sezoane, care au avut câte șase episoade fiecare. Cu toate acestea, producătorii promit o concluzie spectaculoasă pentru povestea lui Pip și a prietenilor săi.

Serialul a debutat în 2024 și a devenit rapid unul dintre cele mai apreciate thrillere pentru tineri de pe Netflix, fiind bazat pe bestsellerurile lui Holly Jackson.

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