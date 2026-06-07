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Serialul Netflix care a depășit orice așteptări. Platforma pregătește noi sezoane și spin-off-uri după succesul uriaș al producției

De: Daniel Matei 07/06/2026 | 08:40
Serialul Netflix care a depășit orice așteptări. Platforma pregătește noi sezoane și spin-off-uri după succesul uriaș al producției
Sursa foto: Shutterstock
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Universul serialului „Money Heist” continuă să se extindă la ani distanță de la finalul producției originale, Netflix pregătind noi proiecte care ar putea include spin-off-uri și chiar posibile continuări ale poveștii.

Deși serialul original s-a încheiat în 2021, succesul global uriaș al francizei a transformat povestea Profesorului și a echipei sale într-un univers extins, similar altor producții de succes ale platformei de streaming, potrivit ScreenRant.

Netflix nu exclude revenirea francizei

Potrivit informațiilor recente, Netflix nu a confirmat încă dacă viitoarele proiecte vor fi noi sezoane ale serialului original, continuări directe sau spin-off-uri, însă dezvoltarea francizei este în plină desfășurare.

De altfel, platforma a demonstrat deja interesul pentru extinderea universului „Money Heist” prin producții derivate, precum serialul „Berlin”, care îl urmărește pe unul dintre cele mai populare personaje ale poveștii originale.

„Berlin” funcționează ca un prequel și explorează viața personajului interpretat de Pedro Alonso înainte de evenimentele din „Money Heist”, concentrându-se pe alte jafuri elaborate și pe relațiile din echipa sa.

Un univers în continuă expansiune

Succesul spin-off-ului „Berlin” a deschis calea pentru noi posibile direcții creative, iar Netflix pare hotărât să capitalizeze popularitatea globală a francizei.

Deși nu există încă detalii oficiale despre noi proiecte, sursele din industrie sugerează că platforma analizează mai multe opțiuni, inclusiv noi seriale centrate pe personaje secundare sau povești complet noi plasate în același univers.

Această strategie nu este una nouă pentru Netflix, care a transformat deja mai multe producții de succes în francize extinse, cu multiple serii conexe și povești paralele.

De la fenomen global la univers cinematografic

„Money Heist”, cunoscut inițial sub numele „La Casa de Papel”, a devenit unul dintre cele mai populare seriale non-engleze de pe Netflix, atrăgând milioane de spectatori din întreaga lume și generând un impact cultural semnificativ.

Personajele sale, precum Profesorul, Berlin sau Tokyo, au devenit iconice, iar estetica serialului – măștile Dalí și costumele roșii – a fost adoptată în proteste și referințe culturale la nivel global.

Succesul uriaș al seriei a determinat Netflix să investească masiv în continuarea universului, chiar și după încheierea poveștii principale.

În prezent, nu este clar dacă platforma va reveni cu o nouă parte a serialului original sau dacă va continua exclusiv prin spin-off-uri și proiecte derivate.

Totuși, semnalele din industrie indică faptul că „Money Heist” rămâne una dintre cele mai valoroase francize internaționale ale Netflix, iar extinderea universului este aproape sigură în anii următori.

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