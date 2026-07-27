Influnceriță de 43 de ani, ucisă de soț din cauza unei postări pe TikTok. Ireal ce a făcut bărbatul, imediat după gestul extrem

O nouă crimă șochează opinia publică din America, dar și pe plan internațional. Influencera Sara Gilson a fost ucisă de propriul său soț, după ce aceasta a făcut o postare pe rețelele sociale în care îl acuza de comportament indecent la adresa copiilor. Află detalii!

Influencera Sara Gilson, ucisă de soțul ei

Potrivit presei de peste Ocean, Sara se afla în plin divorț de soțul pe care l-a acuzat pe rețelele sociale că ar fi atras de copii. Aceasta a cerut un ordin de protecție poliției din Oklahoma, unde aceasta locuia.

Femeia care avea peste 30.000 de urmăritori pe contul de TikTok a făcut o postare video în care își acuza partenerul că ar avea un comportament indecent la adresa minorilor.

„Mă pregătesc pentru momentul în care Netflix va lansa un documentar despre viitorul meu fost soț, despre care tocmai am aflat că este pedofil. Mi-aş dori să fie o glumă”, a fost textul care a însoţit postarea femeii în vârstă de 43 de ani.

Soțul ei s-ar fi sinucis după ce a comis crima

La două săptămâni de la această mărturisire publică, influencera Sara Gilson a fost găsită moartă în propria casă. Femeia avea o rană prin împușcare la cap. Lângă trupul ei, polițiștii au descoperit și trupul soțului victimei. Cea mai plauzibilă ipoteză a anchetatorilor este că și-a luat viața.

Potrivit NBC News, calvarul femeii a început în urmă cu o lună. La acel moment, soțul femeii fusese acuzat de comportament inadecvat faţă de o minoră. Este vorba despre una dintre sportivele pe care le antrena în echipa de baschet pe care bărbatul o conducea.

„Un comportament similar al acestui antrenor față de acest jucător minor ar fi avut loc pe o perioadă îndelungată, în mai multe jurisdicții ale forțelor de ordine și în mai multe state, înainte de acest incident”, a transmis poliția sâmbătă.

Presa susține că atingerile nepotrivite au fost observate de un coleg de-al bărbatului. Acesta a acționat imediat și i-a contactat pe părinții minorei, care au mers imediat la poliție. După acest incident, autoritățile au deschis o anchetă mai amplă, timp în care agresorul a fost de negăsit.

Sara Gilson a intentat divorț după ce a aflat



După ce a aflat ce a făcut soțul ei, influencera nu a stat pe gânduri și a depus imediat actele de divorț. A fost anchetată de poliție și întrebată dacă își dorește un ordin de protecție, în urmă cu mai bine de o lună. Sara a fost de acord și bărbatul a fost anunțat de autorități că nu are voie să se apropie la mai puțin de 100 de metri de casa în care Sara locuiește sau de ea.

Filmul morții infliencerei Sara Gilson

În seara tragediei, influencera ar fi reușit să sune după ajutor la 911, numărul de urgență din America. Operatorul care a răspuns susține că a auzit doar un țipăt de femeie și un sunet puternic, ce părea cauzat de o armă de foc. Apoi a încercat să sune înapoi pe numărul care a efectuat apelul, dar nu a mai răspuns nimeni.

Operatorul a trimis imediat echipaje de poliție la adresa de pe care a fost efectuat apelul la 911. Între timp, unul dintre copiii cuplului a reușit să sune și el la urgențe, din casa unui vecin. Acesta i-a mărturisit operatorului să tatăl său vitreg i-a ucis mama.

Când polițiștii au ajuns la casa victimei, au descoperit două cadavre. Sara Gilson fusese împușcată în zona capului, și Jeremiah Duffey, bărbatul de care divorța, suferise o rană fatală în zona capului. Ipoteza polițiștilor este că bărbatul s-a sinucis după ce și-a ucis soția. Pentru a-i ajuta acum pe cei doi copii, vecinii influencerei au pornit o campanie de strângere de fonduri.

„Sara a fost o mamă extraordinară. Copiii ei reprezentau centrul universului său, iar tot ceea ce făcea era pentru ei. Îi iubea necondiționat, muncea din greu pentru a le asigura tot ce aveau nevoie și visa să le ofere cea mai bună viață posibilă”, se arată în descrierea unei campanii online de strângere de fonduri organizate în beneficiul copiilor.

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