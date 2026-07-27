Ce diferență de vârstă este între Victor Slav și Selina, de fapt. Detaliul pe care puțini îl știu

Victor Slav și Selina se numără printre cele mai apreciate cupluri din lumea mondenă autohtonă. Cei doi își trăiesc relația discret, însă nu ezită să împărtășească din când în când momente speciale cu urmăritorii lor din mediul online, unde apar frecvent împreună.

Pe 5 iunie, Victor Slav a marcat o nouă aniversare, împlinind 46 de ani. De-a lungul timpului, acesta și-a construit o carieră solidă în televiziune și este cunoscut publicului atât pentru activitatea sa de prezentator TV, cât și pentru cea de model. În plus, a fost implicat în numeroase proiecte și emisiuni care i-au consolidat popularitatea în showbizul românesc.

Victor Slav este născut pe 5 iunie 1980 și este zodia Gemeni. El a fost căsătorit cu Bianca Drăgușanu în perioada 2013-2014 și au împreună o fiică pe nume Sofia.

Diferența de vârstă dintre Victor Slav și iubita sa, Selina

În prezent, omul de televiziune se iubește cu Elena Lupu, cunoscută ca Selina. Tânăra are 39 de ani, iar între ei este o diferență de vârstă de șapte ani. Mai mult decât atât, cei doi se afișează mereu împreună în mediul online, ba chiar au participat și la un reality show celebru.

Povestea de iubire dintre Victor Slav și Selina a început în urmă cu mai mulți ani, după ce cei doi s-au întâlnit într-un restaurant exclusivist din București. Încă de la primul contact au simțit că există o conexiune specială, iar relația lor s-a înfiripat rapid.

Deși au construit un cuplu admirat de public, parcursul lor nu a fost lipsit de provocări. La un moment dat au ales să meargă pe drumuri separate, considerând că despărțirea este cea mai bună soluție.

Totuși, timpul le-a demonstrat că sentimentele dintre ei nu dispăruseră, astfel că au decis să își mai acorde o șansă. Astăzi formează din nou un cuplu solid și se bucură de o relație armonioasă, fiind mai uniți ca niciodată.

Cât despre viața personală a Selinei, nu se cunosc foarte multe detalii. Ea a preferat să păstreze discreția și să nu afișeze în mediul online anumite aspecte importante.

Pe plan profesional, aceasta a lucrat ca hostess. Totuși, a decis să renunțe la acel job și să se reprofileze.

CITEȘTE ȘI: Ce pensie alimentară plătește Victor Slav! Bianca Drăgușanu l-a dat de gol: „Ar putea să facă mai mult pentru copilul lui”

Bianca Drăgușanu, foc și pară din cauza lui Victor Slav. Ce acuzații îi aduce fostului soț: ”El e influencer, e în vacanță”