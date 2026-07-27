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Ce a văzut Mirela Vaida cum a aterizat în Tenerife: „Doamne, ce-om face noi o săptămână aici?”

De: Irina Maria Daniela 27/07/2026 | 18:49
Ce a văzut Mirela Vaida cum a aterizat în Tenerife: „Doamne, ce-om face noi o săptămână aici?”
Ce a văzut Mirela Vaida cum a aterizat în Tenerife? Sursa foto: Instagram
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Prezentatoarea emisiunii Acces Direct a petrecut o săptămână în Tenerife, într-o vacanță binemeritată alături de familia sa. Mirela Vaida a ales să descopere, împreună cu copiii ei, această destinație intens lăudată, însă a avut parte de un șoc imediat după aterizare. În locul peisajelor spectaculoase la care se aștepta, a văzut o insulă stâncoasă și aridă, imagine care a dezamăgit-o inițial.

Mirela Vaida, vacanță în Tenerife

Prezentatoarea TV, care anul acesta a filmat din greu și la alte două emisiuni – „Asia Express 2026” și „Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere” -, a decis că merită o pauză de la job și o vacanță scumpă, într-o locație tot mai des frecventată de români.

Este vorba despre insula Tenerife, unde a mers alături de soțul și de copiii ei. Mirela Vaida a rezervat o cazare de lux pentru șederea de o săptămână și credea că se va simți ca în paradis. Dar a avut parte de o reală stupoare la aterizarea pe insulă: locul i s-a părut arid, stâncos și lipsit de vegetație.

„Ne-am simțit bine în Tenerife, deși am avut un șoc când am aterizat și am văzut o insulă aproape aridă, stâncoasă, vulcanică, fără vegetația luxuriantă pe care mi-o imaginam eu. M-am gândit: «Doamne, ce-om face noi o săptămână aici, cu copiii?»

Dar lucrurile s-au așezat repede, pentru că fiecare zi ne-a adus noi experiențe: Loro Park, absolut senzațional, Siam Park – foarte aglomerat, dar merită vizitat, karting cu toată familia, plimbări lungi pe promenada de pe malul oceanului și vânătoarea de apusuri, restaurante bune, cu mâncare excelentă”, a povestit Mirela Vaida pe Instagram.

Mirela Vaida, cazare de lux în Tenerife

În continuare, prezentatoarea TV a mărturisit că, pentru acest răsfăț pe care l-a meritat din plin după un an greu de muncă, a ales o cazare într-un resort cu servicii de calitate. Mirela Vaida susține că a avut toate facilitățile necesare: șapte piscine, șapte restaurante și servicii de top. Cu toate acestea, familia a preferat să-și petreacă zilele pe o plajă mică din Golful Abama.

„Și, deși am stat la un resort cu absolut toate facilitățile și servicii de calitate, cu șapte restaurante și șapte piscine, am preferat să luăm tuk-tuk-ul în fiecare zi spre plaja mică, dar superbă, din Golful Abama, să mâncăm la beach club-ul de pe plajă, iar seara să coborâm în micile stațiuni de la malul mării și să ne bucurăm de zgomotul tavernelor, de gustul peștelui și al fructelor de mare”, a mai povestit prezentatoarea de la Antena Stars.

De ce a rămas cu un gust amar

Per total, după șocul inițial trăit și explorarea la pas pe care a făcut-o alături de familie, Mirela Vaida s-a îndrăgostit de Tenerife. Dar vacanța a lăsat-o, am putea spune, cu un gust amar din punct de vedere turistic, făcând o comparație cu România.

Prezentatoarea TV nu înțelege cum o insulă care are un relief mai puțin bogat decât al României reușește să fie în topul preferințelor turistice de vară, dar țara ei natală nu poate bifa aceeași performanță.

„Într-un cuvânt, mi-a plăcut Tenerife, această insulă vulcanică ce oferă atâtea servicii milioanelor de turiști, anual, dar tot nu mă pot abține să nu mă întreb: cum reușesc unii să facă turism din piatră seacă, iar noi, cu o țară atât de frumoasă, cu munți, mare, Dunăre și cu unica Deltă a Dunării din lume, nici măcar să nu existăm pe hartă? Ce păcat…”, a conchis Mirela Vaida experiența ei din vacanța recentă.

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