Ultimele 24 de ore din viața Anastasiei. Ce a făcut tânăra de 22 de ani, căutată prin RO-alert, înainte de tragedie

Cu doar câteva ore înainte ca familia să o dea dispărută, viața Anastasiei Iris părea să urmeze un curs absolut firesc. O vizită la o clinică, planuri pentru obținerea permisului de conducere și promisiunea că va merge la bibliotecă să învețe. Nimic nu părea să anunțe tragedia care avea să zguduie o familie întreagă. CANCAN.RO are detalii!

Potrivit surselor noastre, vineri, în jurul prânzului, tânăra de 22 de ani a mers împreună cu tatăl său la o clinică, unde și-a făcut analizele medicale necesare pentru a putea susține examenul auto. Era încă unul dintre pașii pe care îi făcea pentru viitorul ei, un viitor pe care cei dragi îl vedeau înaintea ei.

După ce au plecat de la clinică, Anastasia i-a spus tatălui că merge la bibliotecă pentru a învăța. Aceasta ar fi fost ultima conversație pe care acesta avea să o poarte cu fiica lui.

Ultimele 24 de ore din viața Anastasiei

Din informațiile aflate până în acest moment, tânăra nu s-ar fi îndreptat spre bibliotecă, ci spre zona Brănești, din județul Ilfov. Prima ipoteză luată în calcul de oamenii legii este aceea că și-ar fi pus capăt zilelor, după ce s-ar fi aruncat în fața unui tren, însă nu se exclude varianta unui accident sau a unei crime. Circumstanțele exacte ale decesului rămân însă în continuare obiectul anchetei.

Ceea ce face această poveste și mai sfâșietoare este contrastul dintre normalitatea ultimelor ore și deznodământul lor. Cu doar puțin timp înainte, Anastasia își făcea analize pentru permisul de conducere, un pas firesc pentru un tânăr care își construiește viitorul. În spatele acelor gesturi obișnuite se ascundea însă o luptă pe care foarte puțini o puteau înțelege.

Luni, 27 iulie, Anastasia a fost găsită fără viață într-o locație izolată, după ce fusese dispărută 3 zile. Prima ipoteză a anchetatorilor este că și-ar fi pus capăt zilelor, pe fondul unei depresii pentru care se afla sub tratament specializat. Potrivit informațiilor transmise de autorități, Anastasia fusese văzută în viață ultima dată vineri, într-o locație din Sectorul 6 al Capitalei, moment în care, cel mai probabil, depresia a atins apogeul, iar gândurile negre au copleșit-o. Spre seară, după ce nu a mai reușit să o contacteze, tatăl Anastasiei a anunțat dispariția la Poliție.

În paralel, anchetatorii au început să verifice toate pistele. În județul Ilfov fusese înregistrat un accident feroviar soldat cu decesul unei tinere, însă victima nu avea asupra ei acte de identitate, astfel că identificarea nu a putut fi făcută imediat. Primele suspiciuni că ar putea fi vorba despre Anastasia au apărut după ce polițiștii au comparat hainele victimei cu descrierea transmisă de familie în momentul dispariției. Au urmat verificările medico-legale și coroborarea probelor, iar abia după finalizarea acestora familia a fost chemată la Institutul Național de Medicină Legală pentru identificarea oficială. Potrivit informațiilor disponibile, Anastasia se afla sub supravegherea unui medic specialist și beneficia de sprijin psihologic, pe fondul unor stări depresive. Surse apropiate anchetei susțin că nu ar fi existat tentative anterioare de suicid, motiv pentru care apropiații nu anticipau un asemenea deznodământ.

Cazul readuce în atenție un aspect esențial pe care autoritățile îl iau în calcul în astfel de situații. Atunci când este semnalată dispariția unei persoane adulte, polițiștii analizează inclusiv eventualele vulnerabilități medicale sau psihice ale acesteia, tocmai pentru că ele pot transforma fiecare minut într-o cursă contracronometru.

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