Doliu în lumea teatrului! A murit actorul Dan Ivănesei

Teatrul argeșean a pierdut unul dintre cei mai importanți actori. Dan Ivănesei s-a stins din viață la vârsta de 74 de ani, lăsând în urmă o carieră remarcabilă. Considerat de mulți drept „actorul de aur” al scenei piteștene, acesta a fost un nume emblematic al teatrului din Pitești.

După absolvirea Institutului de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale” din București, Dan Ivănesei și-a început activitatea la Teatrul „Alexandru Davila” din Pitești, instituție căreia i-a rămas devotat întreaga carieră. De-a lungul anilor, artistul a urcat pe scenă în peste 100 de producții, construindu-și o reputație solidă în lumea teatrului.

Ceremonia de înmormântare a avut loc în cursul zilei de astăzi

Cei care l-au cunoscut își amintesc de Dan Ivănesei cu respect și apreciere. Actorul s-a stins din viață la vârsta de 74 de ani, iar ceremonia de înmormântare a fost programată pentru luni, 27 iulie 2026, în municipiul Pitești. Vestea tristă a fost făcută publică de colegul său de breaslă, Dan Tudor.

În mesajul transmis, Dan Tudor l-a descris pe Dan Ivănesei drept unul dintre ultimii mari reprezentanți ai generației de aur a teatrului argeșean. Acesta a transmis că actorul urma să fie condus pe ultimul drum la Pitești și i-a adus un ultim omagiu, evocându-l ca pe un om valoros, elegant și un prieten de neuitat.

„Dan Ivănesei, ultimul reprezentat al epocii de aur a teatrului argeșean. Regrete și amintire eternă, valoros și rafinat prieten!”, a scris Dan Tudor.

Mesaj de condoleanțe transmis de reprezentanții Teatrului

După dispariția actorului Dan Ivănesei, reprezentanții Teatrului „Alexandru Davila” din Pitești au transmis un mesaj emoționant în memoria celui care și-a dedicat întreaga viață scenei. Colectivul instituției și-a exprimat durerea și respectul față de artist, evidențiind contribuția sa importantă la viața culturală a județului Argeș.

„Teatrul „Alexandru Davila” din Pitești și întreaga scenă argeșeană sunt în doliu. Actorul Dan Ivănesei a plecat dintre noi, lăsând în urmă ani de muncă pe scenă, devoțiune pentru meserie și publicul care l-a aplaudat. Prin prezența sa scenică, prin seriozitate și pasiune, Dan Ivănesei a fost unul dintre oamenii care au ținut vie legătura dintre scenă și comunitate. Colegii își vor aminti de el ca de un om dedicat, iar spectatorii ca de un profesionist, de fiecare dată credibil în rolurile pe care le-a interpretat. Teatrul pierde un om de echipă, iar publicul un actor care a făcut parte din povestea culturală a Piteștiului, a Argeșului. Dumnezeu să-l odihnească în pace! Lumina rampei rămâne aprinsă pentru el!”, au scris reprezentanții teatrului.

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