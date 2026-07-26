A murit profesorul universitar Pamfil Matei. Fost decan al Universității „Lucian Blaga”, a format generații de studenți și a lăsat o operă de referință pentru cultura română

Mediul academic din Sibiu este în doliu după moartea profesorului universitar dr. Pamfil Matei, unul dintre cei mai apreciați filologi și cercetători ai Transilvaniei. Fost decan al Facultății de Litere, Istorie și Jurnalistică din cadrul Universității „Lucian Blaga”, acesta s-a stins din viață la vârsta de 83 de ani, lăsând în urmă o carieră impresionantă în slujba educației, limbii române și culturii naționale.

Mesajul sfâșietor transmis de soția profesorului

Vestea trecerii în neființă a profesorului Pamfil Matei a fost făcută publică de soția sa, Ana Alexandrina Matei, printr-un mesaj emoționant.

„Dragii mei, cu inima frântă vă anunț că jumătatea mea, MATEI PAMFIL, s-a stins din viață. Vă mulțumim pentru gândurile bune. Trupul neînsuflețit va fi depus la Capela Bisericii cu hramul Buna Vestire (Din Groapă) începând cu 26.07.2026 ora 14,30. Veșnică pomenire!”, a transmis aceasta.

Trupul neînsuflețit va fi depus la capela bisericii începând de duminică, 26 iulie, ora 14:30. Slujba de sărăcustă este programată luni, 27 iulie, de la ora 18:00, iar înmormântarea va avea loc marți, 28 iulie, de la ora 13:00.

Un destin impresionant, pornit din inima Munților Apuseni

Pamfil Matei s-a născut la 30 august 1942, în localitatea Albac, din Munții Apuseni, într-o familie numeroasă, cu 17 copii. După studiile urmate la Vadul Moților și Abrud, a absolvit Facultatea de Filologie a Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, specializarea Limba și literatura română.

Ulterior, a obținut titlul de doctor în Filologie cu o teză dedicată Asociațiunii Transilvane pentru Literatura Română și Cultura Poporului Român (ASTRA), lucrare devenită una dintre cele mai importante monografii consacrate acestei instituții fundamentale pentru cultura românilor din Transilvania.

A contribuit decisiv la dezvoltarea Universității din Sibiu

După o perioadă în care a fost profesor și inspector școlar în județul Alba, Pamfil Matei s-a stabilit la Sibiu în 1968, unde a predat la Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” și și-a început activitatea universitară.

A fost lector universitar, iar după reînființarea învățământului universitar sibian, a revenit la Universitatea din Sibiu, devenind conferențiar și, din 2001, profesor universitar.

Între anii 2000 și 2008 a ocupat funcția de decan al Facultății de Litere, Istorie și Jurnalistică din cadrul Universității „Lucian Blaga” din Sibiu, într-o perioadă esențială pentru consolidarea instituției după 1989. În această funcție a contribuit la dezvoltarea catedrelor de Istorie și la extinderea specializărilor facultății, inclusiv în domeniile Litere și Jurnalistică, coordonând adaptarea programelor de studii la standardele academice moderne.

A dedicat o viață cercetării limbii române și istoriei culturii transilvănene

Activitatea didactică a profesorului Pamfil Matei a fost completată de o bogată operă științifică. Cercetările sale au vizat atât limba română, cât și istoria culturală a românilor din Transilvania.

Printre lucrările publicate se numără volume precum „Morfosintaxa limbii române contemporane”, „Probleme de morfosintaxă a limbii române contemporane”, „Stilistica limbii române”, „Toponimia comunei Jina”, dar și numeroase studii dedicate ASTRA și personalităților care au contribuit la afirmarea identității culturale românești.

De asemenea, a coordonat publicarea celor nouă volume ale Caietelor „Lucian Blaga”, apărute între 2001 și 2008.

Distincții pentru o carieră dedicată educației

Pentru activitatea sa didactică și științifică, profesorul universitar Pamfil Matei a fost decorat cu Ordinul „Meritul pentru Învățământ”, în grad de Comandor, și a primit numeroase medalii și diplome de excelență.

Prin întreaga sa activitate, a contribuit la păstrarea și promovarea limbii române, a istoriei culturale a Transilvaniei și a memoriei unor instituții și personalități care au marcat evoluția identității românești.

Moartea profesorului universitar dr. Pamfil Matei reprezintă o pierdere importantă pentru mediul universitar sibian și pentru cultura română. În urma sa rămân generațiile de elevi și studenți pe care le-a format, precum și o operă academică ce va continua să fie un reper pentru cercetători și iubitorii culturii române.

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