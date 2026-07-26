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Filmul tragediei din Dolj! Pescarul în vârstă de 45 de ani s-a înecat sub ochii fiului său: „Salvaţi-l pe tati, salvaţi-l pe tati”

De: Alina Drăgan 26/07/2026 | 12:16
Filmul tragediei din Dolj! Pescarul în vârstă de 45 de ani s-a înecat sub ochii fiului său: „Salvaţi-l pe tati, salvaţi-l pe tati
Pescarul în vârstă de 45 de ani s-a înecat sub ochii fiului său /Foto: ISU Dolj
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Pasiunea pentru pescuit i-a adus moartea unui bărbat din Dolj. Pescarul în vârstă de 45 de ani se afla la pescuit alături de fiul său și mai mulți prieteni. Acesta ar fi intrat în balta din comuna Caraula pentru a-și recupera lansetele, însă nu a mai ieșit. Alarma a fost dată imediat și o amplă misiune de salvare a fost demarată, însă pentru pescar nu s-a mai putut face nimic. Acesta a murit chiar sub privirile fiului său. Din prime informații, bărbatul ar fi suferit un șoc termic când a intrat în apă. Cum s-a întâmplat totul?

Incidentul a avut loc vineri, 24 iulie. Un bărbat ar fi ieșit la pescuit pe balta din comuna Caraula, județul Dolj. La un moment dat, bărbatul ar fi intrat în apă pentru a-și recupera lansetele, însă nu a mai ieșit la mal. Patru ore a stat pe fundul bălţii până l-au adus scafandrii la suprafaţă.

Pescarul în vârstă de 45 de ani s-a înecat sub ochii fiului său

Bărbatul de 45 de ani era pasionat de pescuit şi mergea adesea cu prietenii pe malul bălţii ca să se relaxeze. Ştia să înoate şi cunoştea foarte bine zona, aşa că nu avea nicio teamă să intre în apă. A intrat în baltă pentru a-și recupera lansetele, însă nu a mai ieșit la suprafață.

După câteva ore, scafandrii l-au găsit pe fundul bălții şi l-au scos la mal. Echipele medicale de la fața locului au început manevrele de resuscitare, însă pentru bărbat nu s-a mai putut face nimic.

„Patru ore l-au căutat prin apă şi după patru ore l-au găsit în baltă. La noi în baltă sunt nişte gropi în care vine peştele şi stă în gropiţele alea acolo, jos pe fund. Acolo s-a dus la fund”, a declarat un martor, potrivit observatornews.ro.

Pescarul s-a stins din viață chiar sub privirile fiului său, acesta fiind și cel care a dat alarma. Din primele informații, se pare că bărbatul ar fi suferit un șoc termic când a intrat în apă.

„Striga pe mal acolo până am ajuns eu: Salvaţi-l pe tati, salvaţi-l pe tati. Cine mai poate să îl salveze?! I-au îngheţat plămânii în el. Ăsta a fost diagnosticul de ni l-au dat la morgă. Nu a avut inima, nu nimic, doar că i-au îngheţat plămânii. Peştele era boala lui. Să stea toată ziua pe baltă, chiar dacă nu prindea”, a declarat soția bărbatului, sfâșiată de durere.

 

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