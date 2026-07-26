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O nouă dronă a fost doborâtă duminică dimineața în Tulcea. Nicușor Dan a făcut anunțul

De: Alina Drăgan 26/07/2026 | 11:15
O nouă dronă a fost doborâtă duminică dimineața în Tulcea. Nicușor Dan a făcut anunțul
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O nouă dronă a fost doborâtă duminică dimineața în Tulcea! Președintele Nicușor Dan a făcut anunțul. Duminică, 26 iulie, armata a distrus a treia dronă care a pătruns în spațiul aerian românesc în decurs de trei zile. Incidentul vine după cel de vineri, din județul Buzău, și cel de sâmbătă, din județul Tulcea.

Președintele Nicușor Dan a anunțat că un avion F-16 al Forțelor Aeriene Române a doborât, duminică, 26 iulie, la ora 10:13, o dronă care survola neautorizat apele teritoriale ale României, în zona Sulina–Chilia.

„O nouă dronă a fost doborâtă în această dimineață, la ora 10:13, de un avion F-16 al Forțelor Aeriene Române, deasupra apelor teritoriale ale României, în zona Sulina–Chilia.

Îi felicit pe piloții români și pe echipele de la sol pentru profesionalismul, curajul și eficiența cu care își îndeplinesc misiunile. Prin acțiunea lor, contribuie la apărarea teritoriului național și la siguranța cetățenilor români.

Potrivit anchetei desfășurate de Parchetul General, drona doborâtă vineri dimineață este de tip Shahed, utilizată de Federația Rusă în războiul de agresiune împotriva Ucrainei. Investigațiile privind dronele doborâte ieri și astăzi sunt în desfășurare.

Protestul diplomatic al României față de Federația Rusă va fi fundamentat pe aceste cercetări. Este inadmisibil și intolerabil ca Federația Rusă să continue încălcarea spațiului aerian al României, care este, în același timp, spațiu aerian al NATO și al Uniunii Europene. Astfel de acțiuni sunt inacceptabile și le tratăm cu toată seriozitatea, alături de aliații noștri”, a transmis Nicușor Dan.

O nouă dronă a fost doborâtă duminică dimineața

Incidentul de duminică ridică la trei numărul dronelor distruse în România în ultimele trei zile, după cele doborâte anterior în județele Buzău și Tulcea. Înainte ca drona să fie doborâtă, o alertă a fost emisă în județul Tulcea din cauza riscului de cădere a unor fragmente de drone din spațiul aerian.

„Există posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian. Păstraţi-vă calmul! Adăpostiţi-vă în beciuri sau adăposturi de protecţie civilă. În lipsa unui adăpost, rămâneţi în interiorul casei, departe de geamuri şi pereţi exteriori”, se arată în mesajul RO-Alert.

În ceea ce privește drona doborâtă în această dimineață, Radu Miruță, ministrul interimar al Apărării Naționale, a anunțat că aceasta a fost detectată de radarele MApN în afara spațiului aerian al României și a intrat în apele teritoriale românești la ora 10:08.

Doar cinci minute mai târziu, la ora 10:13, drona a fost doborâtă în condiții de siguranță de o aeronavă F-16 Fighting Falcon a Forțelor Aeriene Române, deasupra Mării Negre, în apele teritoriale ale României. Din primele informații, și a treia dronă ar fi fost doborâtă de același pilot român.

De asemenea, Radu Miruță a mai punctat că patru dintre cele cinci drone doborâte până în prezent pe teritoriul statelor membre UE și NATO au fost neutralizate de piloți militari români, pe care i-a felicitat.

 

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