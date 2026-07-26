Trei cutremure în România. Cel mai puternic a avut magnitudinea de 3,5 pe scara Richter

România a fost zguduită din nou. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului arată că în mai puțin de șase ore s-au înregistrat trei cutremure. Cel mai puternic seism a avut magnitudinea de 3,5 pe scara Richter.

Potrivit datelor publicate de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului ( INCDFP ), cele trei cutremure s-au înregistrat în noaptea de sâmbătă, 25 iulie, spre duminică, 26 iulie. Cel mai semnificativ s-a produs duminică, la ora 02:35, în zona seismică Vrancea, județul Buzău. Seismul a fost de 3,5 pe scara Richter și s-a produs la o adâncime de 147,7 kilometri, specifică seismelor intermediare din această regiune. Alte două au avut loc la intervale de câteva ore.

Trei cutremure în România

Cel mai semnificativ cutremur, cel care s-a produs în zona seismică Vrancea, județul Buzău, a fost localizat în mai multe zone. Cutremurul s-a simțit la aproximativ 56 de kilometri est de Brașov, 57 de kilometri sud-est de Sfântu Gheorghe, 57 de kilometri sud de Buzău, 64 de kilometri nord de Ploiești, 73 de kilometri sud de Focșani și 91 de kilometri nord-est de Târgoviște.

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului a anunțat că s-au produs și alte două cutremure. Cu trei ore înainte de cel mai important seism din acest interval s-a produs sâmbătă, 25 iulie, în jurul orei 23:20, tot în zona seismică Vrancea, județul Buzău. Acesta a avut magnitudinea de 3,2 pe scara Richter și s-a produs la o adâncime de 89 de kilometri. Conform datelor puse la dispoziție de INCDFP, seismul s-a produs în apropierea municipiilor Focșani, Buzău, Sfântu Gheorghe, Brașov și Ploiești.

Cel de-al treilea cutremur înregistrat a avut loc la ora 04:52, în zona seismică Vrancea, de această dată în Vrancea. A avut magnitudinea de 2,4 și s-a produs la o adâncime de 18,8 kilometri. Seismul a fost localizat în apropierea municipiilor Focșani, Buzău, Brăila, Galați, Ploiești, Sfântu Gheorghe și Bârlad.

Vrancea – cea mai activă zonă seismică din România

Vrancea este considerată cea mai activă zonă seismică din România, dar și una dintre cele mai importante din Europa din punct de vedere tectonic. Majoritatea cutremurelor produse aici sunt minore, astfel că nu produc dezastre serioase. Cu toate acestea, specialiștii sunt atenți și monitorizează permanent, pentru că această zonă generează cele mai puternice cutremure resimțite pe teritoriul țării.

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