Acasă » Știri » Două cutremure s-au produs în Peru. Cel puțin șase persoane au murit și peste douăzeci au fost rănite

Două cutremure s-au produs în Peru. Cel puțin șase persoane au murit și peste douăzeci au fost rănite

De: Denisa Crăciun 20/07/2026 | 09:35
Două cutremure s-au produs în Peru. Cel puțin șase persoane au murit și peste douăzeci au fost rănite
Cutremur în Peru
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Mai multe persoane au fost rănite, iar cel puțin șase au murit. Tragedia a avut loc în Peru și a fost provocată de două cutremure cu impact major. Seismele au zguduit zona montană, iar cei mai afectați au fost oamenii care locuiau în blocuri din chirpici.

Totul s-a întâmplat în provincia Chupaca din regiunea Junín, aflată la aproximativ 300 de kilometri est de Lima, potrivit datelor publicate de Centrul Național de Seismologie din Peru. Cele două cutremure s-au simțit puternic, mai ales că primul seism a înregistrat o magnitudine de 5,1 pe scara Richter, iar multe locuințe din zonă nu sunt pregătite pentru o astfel de tragedie.

Două cutremure s-au produs în Peru

Cele două seisme s-au produs consecutiv duminică, 19 iulie. Primul cutremur detectat de aparate a fost la o adâncime de 24 de kilometri, având o magnitudine de 5,1 pe scara Richter. Al doilea seism a fost mai mic și s-a produs la o adâncime de 18 kilometri, cu o magnitudine de 3,7 pe scara Richter. Inițial, Centrul Seismologic Euro-Mediteranean a estimat primul cutremur la o magnitudine de 5,6. Efectele la sol au fost serioase din cauza adâncimii reduse la care s-a produs.

Cutremurele au fost resimțite în mediul rural, acolo unde majoritatea construcțiilor nu asigură rezistență la seisme atât de puternice. Tocmai din acest motiv, bilanțul este unul îngrijorător. Luis Vásquez, șeful Institutului Național de Apărare Civilă din Peru, a spus la postul local că cel puțin 48 de locuințe au fost afectate complet, iar 18 au fost grav avariate. În jur de 300 de persoane depind acum de ajutoarele de urgență. Autoritățile au început deja distribuirea de corturi, pături și provizii pentru oamenii afectați. Multe case din provincia Chupaca sunt vechi, construite din blocuri de chirpici.

Echipele de intervenție, pompierii și militarii au intervenit de urgență în zonele montane pentru a îndepărta tonele de dărâmături. Salvatorii lucrează contra cronometru, existând temeri întemeiate că sub ruine s-ar putea afla și alte persoane prinse captive, au transmis oficialii.

Peru, cea mai periculoasă țară din punct de vedere a dezastrelor naturale

Peru este amplasată de-a lungul Cercului de Foc al Pacificului. Aceasta este cea mai activă zonă seismică și vulcanică a planetei. Acolo au loc aproximativ 85% din totalul cutremurelor la nivel mondial.

VEZI ȘI: Cutremur de aproape 6 grade şi alertă de tsunami, în Noua Zeelandă. Seismul s-a produs într-o zonă turistică

A fost cutremur în România! Ce magnitudine a avut și unde s-a resimțit

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Mesajul postat de iubita lui Rareș Cojoc, după ce a câștigat campionatul de dans. Fostul Andreei Popescu a obținut medalia de aur
Știri
Mesajul postat de iubita lui Rareș Cojoc, după ce a câștigat campionatul de dans. Fostul Andreei Popescu a…
A început programul Rabla 2026. Care sunt condițiile
Știri
A început programul Rabla 2026. Care sunt condițiile
Cadoul de MILIOANE care îi dă dureri de cap lui Trump! Ce probleme de securitate ascunde avionul primit din Qatar
Mediafax
Cadoul de MILIOANE care îi dă dureri de cap lui Trump! Ce probleme...
Spania este noua campioană mondială. S-a impus în fața Argentinei cu 1-0
Gandul.ro
Spania este noua campioană mondială. S-a impus în fața Argentinei cu 1-0
lie Năstase, atacat pentru că ar primi pensie 6.800 de euro de la statul român: „Bolojan nu vede!”
Prosport.ro
lie Năstase, atacat pentru că ar primi pensie 6.800 de euro de la...
Cele mai ieftine și cele mai luxoase stațiuni din Bulgaria. Opțiuni pentru toate buzunarele pe litoralul vecinilor
Adevarul
Cele mai ieftine și cele mai luxoase stațiuni din Bulgaria. Opțiuni pentru toate...
Crioterapie și băi în sânge de cerb pentru Putin „nemuritorul”. Programul de miliarde de $ prin care dictatorul vrea să trăiască veșnic
Digi24
Crioterapie și băi în sânge de cerb pentru Putin „nemuritorul”. Programul de miliarde...
Paradores: Cum a transformat statul spaniol castelele și palatele în hoteluri de lux
Mediafax
Paradores: Cum a transformat statul spaniol castelele și palatele în hoteluri de lux
Parteneri
Secretul longevității lui Lionel Messi. La ce a renunțat complet legenda Argentinei să joace la cel mai înalt nivel și la 38 de ani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Secretul longevității lui Lionel Messi. La ce a renunțat complet legenda Argentinei să joace la...
FOTO. Prezentatoarea TV, imagini incendiare pe bancheta unui taxi
Prosport.ro
FOTO. Prezentatoarea TV, imagini incendiare pe bancheta unui taxi
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Ghinion pentru Cristina Șișcanu pe litoralul italian. Ce i-au furat hoții în timp ce era în mare
Click.ro
Ghinion pentru Cristina Șișcanu pe litoralul italian. Ce i-au furat hoții în timp ce era...
Sfântul Ilie 2026: Ce este interzis să faci pe 20 iulie, potrivit obiceiurilor. Superstițiile și tradițiile pe care românii le respectă
Digi 24
Sfântul Ilie 2026: Ce este interzis să faci pe 20 iulie, potrivit obiceiurilor. Superstițiile și...
Cum a ajuns mult temuta „armă-minune” a lui Putin „teroarea barăcilor”: Racheta Oreșnik, un simbol al amenințărilor deșarte ale Rusiei
Digi24
Cum a ajuns mult temuta „armă-minune” a lui Putin „teroarea barăcilor”: Racheta Oreșnik, un simbol...
Bugetul Rabla 2026 s-a epuizat în doar câteva minute, pentru motociclete! Câți bani s-au dat în prima jumătate de oră
Promotor.ro
Bugetul Rabla 2026 s-a epuizat în doar câteva minute, pentru motociclete! Câți bani s-au dat...
BANCUL ZILEI. O blondă: – Acum citesc o carte managerială, economic financiară…
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O blondă: – Acum citesc o carte managerială, economic financiară…
Ce poți cumpăra din LIDL între 23 și 26 iulie? Parkside aduce sculele de sezon pe care mulți meșteri le așteptau
go4it.ro
Ce poți cumpăra din LIDL între 23 și 26 iulie? Parkside aduce sculele de sezon...
Inteligența Artificială a rezolvat o problemă veche de 80 de ani
Descopera.ro
Inteligența Artificială a rezolvat o problemă veche de 80 de ani
Experții avertizează: GTA VI poate daună vieții de cuplu
Go4Games
Experții avertizează: GTA VI poate daună vieții de cuplu
Spania este noua campioană mondială. S-a impus în fața Argentinei cu 1-0
Gandul.ro
Spania este noua campioană mondială. S-a impus în fața Argentinei cu 1-0
Tags:
ULTIMA ORĂ
Mesajul postat de iubita lui Rareș Cojoc, după ce a câștigat campionatul de dans. Fostul Andreei ...
Mesajul postat de iubita lui Rareș Cojoc, după ce a câștigat campionatul de dans. Fostul Andreei Popescu a obținut medalia de aur
JD Vance a devenit tată pentru a patra oară. Ce nume au ales pentru copil
JD Vance a devenit tată pentru a patra oară. Ce nume au ales pentru copil
A început programul Rabla 2026. Care sunt condițiile
A început programul Rabla 2026. Care sunt condițiile
Adriana Bahmuțeanu a mers cu poliția la casa răposatului Silviu Prigoană: „Nu știu dacă fiul ...
Adriana Bahmuțeanu a mers cu poliția la casa răposatului Silviu Prigoană: „Nu știu dacă fiul meu este în viață”
Cristina Șișcanu, experiență neplăcută la mare în Italia. Ce a pățit vedeta
Cristina Șișcanu, experiență neplăcută la mare în Italia. Ce a pățit vedeta
Bancul zilei | Vasile și Costel la o bere
Bancul zilei | Vasile și Costel la o bere
Vezi toate știrile