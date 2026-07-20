Două cutremure s-au produs în Peru. Cel puțin șase persoane au murit și peste douăzeci au fost rănite

Mai multe persoane au fost rănite, iar cel puțin șase au murit. Tragedia a avut loc în Peru și a fost provocată de două cutremure cu impact major. Seismele au zguduit zona montană, iar cei mai afectați au fost oamenii care locuiau în blocuri din chirpici.

Totul s-a întâmplat în provincia Chupaca din regiunea Junín, aflată la aproximativ 300 de kilometri est de Lima, potrivit datelor publicate de Centrul Național de Seismologie din Peru. Cele două cutremure s-au simțit puternic, mai ales că primul seism a înregistrat o magnitudine de 5,1 pe scara Richter, iar multe locuințe din zonă nu sunt pregătite pentru o astfel de tragedie.

Două cutremure s-au produs în Peru

Cele două seisme s-au produs consecutiv duminică, 19 iulie. Primul cutremur detectat de aparate a fost la o adâncime de 24 de kilometri, având o magnitudine de 5,1 pe scara Richter. Al doilea seism a fost mai mic și s-a produs la o adâncime de 18 kilometri, cu o magnitudine de 3,7 pe scara Richter. Inițial, Centrul Seismologic Euro-Mediteranean a estimat primul cutremur la o magnitudine de 5,6. Efectele la sol au fost serioase din cauza adâncimii reduse la care s-a produs.

Cutremurele au fost resimțite în mediul rural, acolo unde majoritatea construcțiilor nu asigură rezistență la seisme atât de puternice. Tocmai din acest motiv, bilanțul este unul îngrijorător. Luis Vásquez, șeful Institutului Național de Apărare Civilă din Peru, a spus la postul local că cel puțin 48 de locuințe au fost afectate complet, iar 18 au fost grav avariate. În jur de 300 de persoane depind acum de ajutoarele de urgență. Autoritățile au început deja distribuirea de corturi, pături și provizii pentru oamenii afectați. Multe case din provincia Chupaca sunt vechi, construite din blocuri de chirpici.

Echipele de intervenție, pompierii și militarii au intervenit de urgență în zonele montane pentru a îndepărta tonele de dărâmături. Salvatorii lucrează contra cronometru, existând temeri întemeiate că sub ruine s-ar putea afla și alte persoane prinse captive, au transmis oficialii.

Peru, cea mai periculoasă țară din punct de vedere a dezastrelor naturale

Peru este amplasată de-a lungul Cercului de Foc al Pacificului. Aceasta este cea mai activă zonă seismică și vulcanică a planetei. Acolo au loc aproximativ 85% din totalul cutremurelor la nivel mondial.

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