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Cutremur de 7,3 grade în Mexic. A fost activată alerta de tsunami!

De: Elisa Tîrgovățu 17/07/2026 | 21:05
Cutremur de 7,3 grade în Mexic. A fost activată alerta de tsunami!
Seism puternic în Mexic. A fost activată alerta de tsunami după cutremurul de peste 7,4 grade
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Un seism cu magnitudinea de 7,3 grade a lovit o zonă aflată la granița a două țări, determinând autoritățile să emită o avertizare de tsunami. Locuitorii din regiunile vizate au fost sfătuiți să rămână în alertă și să urmărească indicațiile oficiale, în cazul apariției unor fenomene periculoase.

Un cutremur puternic, cu magnitudinea de 7,3, s-a produs în largul coastei localității Puerto Madero, din statul mexican Chiapas. Seismul a avut loc în zona maritimă, iar autoritățile au monitorizat situația din cauza riscului producerii unor efecte asociate, inclusiv posibilitatea formării unor valuri de tsunami.

Seism de 7,4 în două țări

După producerea cutremurului puternic, autoritățile au emis o alertă privind posibilitatea apariției unor valuri de tsunami. Potrivit datelor transmise de USGS, seismul s-a produs la o adâncime de aproximativ 10 kilometri.

Specialiștii au avertizat că anumite zone de coastă ar putea fi afectate de valuri periculoase. Magnitudinea cutremurului a fost estimată inițial la 7,4, însă ulterior a fost ajustată la 7,3.

Unda seismică a fost resimțită și în Guatemala, unde mai mulți localnici au relatat că au simțit clădirile tremurând și au ieșit pe străzi de teamă. În capitala guatemaleză, angajații unor instituții publice au fost evacuați preventiv, iar autoritățile au activat procedurile de siguranță.

Președinta Claudia Sheinbaum, mesaj pentru locuitorii din zonele de coastă

Șefa statului mexican a transmis un apel către populație, recomandând evitarea zonelor de litoral considerate vulnerabile, în contextul avertizării de tsunami emise după cutremur. Claudia Sheinbaum a precizat că măsura de precauție este valabilă pentru o perioadă de câteva ore. În tot acest timp, autoritățile monitorizează evoluția situației.

„În urma cutremurului cu magnitudinea de 7,3 înregistrat la sud-vest de Huixtla și a celor înregistrate în Ciudad Hidalgo, am discutat cu guvernatorii statelor Chiapas și Tabasco, care nu au semnalat pagube până în acest moment.

Protocoalele sunt activate în statele învecinate. Secretariatul Marinei recomandă să nu vă apropiați de aceste plaje în următoarele șase ore din cauza riscului de tsunami. Este important să urmați recomandările Protecției Civile.

Autoritățile de la toate cele trei niveluri ale administrației efectuează inspecții pe teritoriu pentru a evalua eventualele impacturi structurale și pentru a coordona măsurile preventive. Vom continua să vă ținem la curent.”, a scris Claudia Sheinbaum pe X.

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