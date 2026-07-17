Acasă » Știri » Denise Rifai, înșelată de iubit! Cum a aflat prezentatoarea de la Antena 1: ”N-a mai fost nimic după aceea”

Denise Rifai, înșelată de iubit! Cum a aflat prezentatoarea de la Antena 1: ”N-a mai fost nimic după aceea”

De: Elisa Tîrgovățu 17/07/2026 | 21:35
Denise Rifai a rupt tăcerea. Cum a aflat prezentatoarea TV că a fost înșelată de fostul partener / Sursa foto: Social media
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Denise Rifai a vorbit deschis despre un episod dificil din trecutul său amoros. În cadrul emisiunii „Furnicuțele”, difuzată la Antena 1, vedeta a dezvăluit că a descoperit că partenerul de atunci nu îi fusese loial, iar această experiență a determinat-o să încheie relația fără cale de întoarcere.

Prezentatoarea TV a explicat că a ajuns să descopere infidelitatea fostului partener după ce a găsit indicii în telefonul acestuia. Mai mult decât atât, acela a fost momentul care a dus la încheierea poveștii lor de iubire.

Ce a descoperit Denise Rifai în telefonul fostului partener

În timpul unei probe din cadrul emisiunii, Denise Rifai a ales să împărtășească un episod dureros din trecutul său. Prezentatoarea a povestit că a aflat despre lipsa de fidelitate a partenerului de atunci după ce a găsit anumite dovezi în telefonul acestuia. Descoperirea a reprezentat momentul decisiv care a dus la ruptura definitivă a relației.

„S-a petrecut, că de-aia n-a mai fost nimic după aceea. În telefonul lui (n.r.: a găsit că fostul o înșela)”, a mărturisit Denise Rifai la „Furnicuțele”.

Sursa foto: Social media

Momentul a avut loc într-o ediție a emisiunii în care printre invitați s-au numărat Gabi Tamaș și Dan Alexa. Conversația a plecat de la o provocare bazată pe întrebări personale, iar participanții au fost invitați să vorbească deschis despre situații și experiențe din propriile vieți.

Dan Alexa a împărtășit un eveniment asemănător

În cadrul provocării din emisiune, Gabi Tamaș a răspuns negativ la întrebarea despre infidelitate, semnalând că nu a avut parte de o astfel de experiență. De cealaltă parte, Denise Rifai și Dan Alexa au mărturisit că s-au confruntat cu situații similare în trecut.

Fostul fotbalist a dezvăluit că a descoperit trădarea în perioada în care era plecat pentru filmările show-ului „Asia Express”, absența de acasă durând aproximativ două luni.

„Eram în Asia Express (n.r.: când a fost înșelat). Două luni de zile cu Gabriel”, a declarat Dan Alexa în emisiunea de la Antena 1.

CITEȘTE ȘI: Moment emoționant cu Nicolai Tand. Chef-ul și-a stăpânit cu greu lacrimile

Ce legătură ar avea Denise Rifai cu dosarul DNA al lui Ciprian Ciucu. Detalii din anchetă

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Catrinel Sandu, dezvăluiri neștiute despre traiul în America. Ce i-a displăcut: ”Nu e raiul pe pământ”
Știri
Catrinel Sandu, dezvăluiri neștiute despre traiul în America. Ce i-a displăcut: ”Nu e raiul pe pământ”
Cutremur de 7,3 grade în Mexic. A fost activată alerta de tsunami!
Știri
Cutremur de 7,3 grade în Mexic. A fost activată alerta de tsunami!
Alarmă în lumea medicală: testosteronul bărbaților ar fi scăzut dramatic. Ce arată noul studiu
Mediafax
Alarmă în lumea medicală: testosteronul bărbaților ar fi scăzut dramatic. Ce arată noul...
Diana Buzoianu își face PR pe plajele goale din Mamaia. Se plimbă cu reporterii după ea în căutare de „nereguli”. Administratorii se plâng că dau faliment. Ministra scoate până și traversele de lemn de pe plaje
Gandul.ro
Diana Buzoianu își face PR pe plajele goale din Mamaia. Se plimbă cu...
FOTO. „Ești prea grasă”. Anisimova s-a enervat și a postat o poză cu ea mai mult goală, la piscină
Prosport.ro
FOTO. „Ești prea grasă”. Anisimova s-a enervat și a postat o poză cu...
Fosta șefă Poliției Maramureș, implicată într-un accident, după ce a pătruns pe contrasens. Chestorul în rezervă și alte două persoane au ajuns la spital
Adevarul
Fosta șefă Poliției Maramureș, implicată într-un accident, după ce a pătruns pe contrasens....
Tinerii dispăruți în timpul unei excursii pe Transalpina au fost găsiți după aproape două zile de căutări
Digi24
Tinerii dispăruți în timpul unei excursii pe Transalpina au fost găsiți după aproape...
Vacanță de coșmar în Turcia! Un britanic a fost arestat pentru că polițiștii au crezut că este beat
Mediafax
Vacanță de coșmar în Turcia! Un britanic a fost arestat pentru că polițiștii...
Parteneri
Gabriela Cristea, despre efectele adverse ale tratamentului pentru slăbit pe care l-a urmat: „În două situații s-a întâmplat”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Gabriela Cristea, despre efectele adverse ale tratamentului pentru slăbit pe care l-a urmat: „În două...
Reacția lui Darren Cahill când a văzut-o pe Simona Halep cu Dorin Mateiu la Wimbledon
Prosport.ro
Reacția lui Darren Cahill când a văzut-o pe Simona Halep cu Dorin Mateiu la Wimbledon
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Selly și părinții lui, împreună la inaugurarea Nibiru. Imaginile emoționante au strâns zeci de mii de aprecieri
Click.ro
Selly și părinții lui, împreună la inaugurarea Nibiru. Imaginile emoționante au strâns zeci de mii...
Judecătoarea Ionela Tudor, celebră pentru propoziţia „m-a sunat Lia”, se reîntoarce în magistratură, la 5 luni după pensionare
Digi 24
Judecătoarea Ionela Tudor, celebră pentru propoziţia „m-a sunat Lia”, se reîntoarce în magistratură, la 5...
Prima eclipsă totală de Soare din Europa după 27 de ani. Din ce zone ale României va putea fi observată
Digi24
Prima eclipsă totală de Soare din Europa după 27 de ani. Din ce zone ale...
Topul celor mai ieftine Dacia disponibile prin Rabla 2026
Promotor.ro
Topul celor mai ieftine Dacia disponibile prin Rabla 2026
BANCUL ZILEI. O blondă: – Acum citesc o carte managerială, economic financiară…
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O blondă: – Acum citesc o carte managerială, economic financiară…
Momentul în care o dronă de 450$ lovește un elicopter de 19 mil.$
go4it.ro
Momentul în care o dronă de 450$ lovește un elicopter de 19 mil.$
Revoluția care a schimbat istoria pentru totdeauna!
Descopera.ro
Revoluția care a schimbat istoria pentru totdeauna!
Experții avertizează: GTA VI poate daună vieții de cuplu
Go4Games
Experții avertizează: GTA VI poate daună vieții de cuplu
Diana Buzoianu își face PR pe plajele goale din Mamaia. Se plimbă cu reporterii după ea în căutare de „nereguli”. Administratorii se plâng că dau faliment. Ministra scoate până și traversele de lemn de pe plaje
Gandul.ro
Diana Buzoianu își face PR pe plajele goale din Mamaia. Se plimbă cu reporterii după...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Un artist a făcut bani din gunoiul rămas după nunta lui Taylor Swift. Toate „suvenirurile” s-au ...
Un artist a făcut bani din gunoiul rămas după nunta lui Taylor Swift. Toate „suvenirurile” s-au vândut imediat
Catrinel Sandu, dezvăluiri neștiute despre traiul în America. Ce i-a displăcut: ”Nu e raiul pe ...
Catrinel Sandu, dezvăluiri neștiute despre traiul în America. Ce i-a displăcut: ”Nu e raiul pe pământ”
Cutremur de 7,3 grade în Mexic. A fost activată alerta de tsunami!
Cutremur de 7,3 grade în Mexic. A fost activată alerta de tsunami!
Mesajul transmis de Toto Dumitrescu, după ce fosta iubită a depus plângere împotriva lui: ”Știi ...
Mesajul transmis de Toto Dumitrescu, după ce fosta iubită a depus plângere împotriva lui: ”Știi foarte bine ce îmi faci”
Carmen Harra, obligată să plătească 7 milioane de dolari după acuzații grave care i-au adus înfrângerea ...
Carmen Harra, obligată să plătească 7 milioane de dolari după acuzații grave care i-au adus înfrângerea în instanță. „Profeta vedetelor” nu și-a anticipat propriul dezastru!
Amenzi de până la 50.000 de euro pentru cei care își spală mașina în curte sau pe alei. Unde s-a ...
Amenzi de până la 50.000 de euro pentru cei care își spală mașina în curte sau pe alei. Unde s-a luat decizia controversată
Vezi toate știrile