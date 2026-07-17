Denise Rifai, înșelată de iubit! Cum a aflat prezentatoarea de la Antena 1: ”N-a mai fost nimic după aceea”

Denise Rifai a vorbit deschis despre un episod dificil din trecutul său amoros. În cadrul emisiunii „Furnicuțele”, difuzată la Antena 1, vedeta a dezvăluit că a descoperit că partenerul de atunci nu îi fusese loial, iar această experiență a determinat-o să încheie relația fără cale de întoarcere.

Prezentatoarea TV a explicat că a ajuns să descopere infidelitatea fostului partener după ce a găsit indicii în telefonul acestuia. Mai mult decât atât, acela a fost momentul care a dus la încheierea poveștii lor de iubire.

Ce a descoperit Denise Rifai în telefonul fostului partener

În timpul unei probe din cadrul emisiunii, Denise Rifai a ales să împărtășească un episod dureros din trecutul său. Prezentatoarea a povestit că a aflat despre lipsa de fidelitate a partenerului de atunci după ce a găsit anumite dovezi în telefonul acestuia. Descoperirea a reprezentat momentul decisiv care a dus la ruptura definitivă a relației.

„S-a petrecut, că de-aia n-a mai fost nimic după aceea. În telefonul lui (n.r.: a găsit că fostul o înșela)”, a mărturisit Denise Rifai la „Furnicuțele”.

Momentul a avut loc într-o ediție a emisiunii în care printre invitați s-au numărat Gabi Tamaș și Dan Alexa. Conversația a plecat de la o provocare bazată pe întrebări personale, iar participanții au fost invitați să vorbească deschis despre situații și experiențe din propriile vieți.

Dan Alexa a împărtășit un eveniment asemănător

În cadrul provocării din emisiune, Gabi Tamaș a răspuns negativ la întrebarea despre infidelitate, semnalând că nu a avut parte de o astfel de experiență. De cealaltă parte, Denise Rifai și Dan Alexa au mărturisit că s-au confruntat cu situații similare în trecut.

Fostul fotbalist a dezvăluit că a descoperit trădarea în perioada în care era plecat pentru filmările show-ului „Asia Express”, absența de acasă durând aproximativ două luni.

„Eram în Asia Express (n.r.: când a fost înșelat). Două luni de zile cu Gabriel”, a declarat Dan Alexa în emisiunea de la Antena 1.

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