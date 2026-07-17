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Catrinel Sandu, dezvăluiri neștiute despre traiul în America. Ce i-a displăcut: ”Nu e raiul pe pământ”

De: Simona Vlad 17/07/2026 | 21:29
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Stabilită de ani buni în Statele Unite, Catrinel Sandu a povestit la Dan Capatos Show despre viața peste Ocean. Fosta prezentatoare a dezvăluit ce a impresionat-o cel mai mult la americani și cum își crește fiicele, Sara și Lara, într-un sistem bazat pe disciplină și merit. CANCAN.ro are toate detaliile în exclusivitate!

Catrinel Sandu a recunoscut că America oferă oportunități celor care muncesc și își schimbă mentalitatea. Ba mai mult, fosta coregrafă din producțiile de suuces românești crede că implicarea în comunitate și respectarea regulilor fac diferența în societatea americană. Vezi emisiunea integrală aici!

„Nu e raiul pe pământ în America. Se muncește foarte mult. Dacă vrei să muncești și ești dedicat, poți să-ți construiești un viitor și o viață bună. Trebuie să tragi și să-ți schimbi mentalitatea. În America nu ai prietenii ca în România. Cred că acolo oamenii se focusează mai mult pe ei. Legea este lege acolo și nu contează cine ești. Oamenii fac voluntariat și țin foarte mult la comunitatea lor. Au și un cult al veteranilor țării.”

Prima Bebelușa a cârcotașilor a povestit că fiicele sale participă la activități de voluntariat organizate de școală.

„Sara și Lara participă la tot felul de acțiuni de voluntariat. Merg pe plajă și strâng gunoaiele. La școală sărbătorim Veteran`s Day. Invităm veteranii din zonă și le dedicăm unul dintre cele mai importante spectacole pe care le organizăm. Există uniformă și reguli foarte clare. Avem un departament care se ocupă doar de disciplină. Dacă un elev este prins fumând de mai multe ori, este exmatriculat. Acolo nu vine nimeni să spună că este fata sau băiatul cuiva. Fetele nici nu-mi spun «mama» când suntem la școală. Îmi spun Catrinel. Am șaizeci de copii și nu fac diferența între ei. Sara și Lara sunt foarte bune, dar alte co-directoare decid cine dansează în față. Nu vreau să creadă nimeni că sunt favorizate. (…) Le-am spus să aibă mai întâi un job stabil, din care să se poată întreține. Dacă apoi vor face o carieră din pasiunea lor, cu atât mai bine. Sunt foarte talentate și îmi doresc să aibă toate oportunitățile.”

Emisiunea integrală se poate urmări AICI:

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