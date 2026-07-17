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Culiță Sterp își vinde casa din Bihor! Suma pe care o cere pentru vila de 120 de metri pătrați

De: Anca Chihaie 17/07/2026 | 22:02
Foto: Faceebok / Culiță Sterp
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Una dintre locuințele deținute de artistul Culită în județul Bihor a fost scoasă la vânzare, proprietatea fiind amplasată în localitatea Cihei, o zonă rezidențială aflată la doar câteva minute de municipiul Oradea și de stațiunea Băile Felix. Imobilul este prezentat ca fiind o construcție nouă, finalizată recent, destinată celor care își doresc o casă modernă, fără a mai fi necesare lucrări suplimentare înainte de mutare. Iată la ce preț o vinde!

Locuința este situată pe strada  într-o zonă care s-a dezvoltat puternic în ultimii ani, odată cu apariția mai multor proiecte rezidențiale. Potrivit informațiilor prezentate, toate utilitățile sunt deja racordate, iar infrastructura rutieră este în curs de modernizare, asfaltarea străzilor fiind una dintre investițiile aflate în desfășurare.

Culiță își vinde casa!

Casa are o suprafață construită de aproximativ 120 de metri pătrați și a fost ridicată în cursul anului 2025. Proprietatea este complet finisată la interior și exterior, iar viitorii proprietari trebuie doar să își aducă mobilierul și obiectele personale pentru a se muta imediat.

Exteriorul locuinței a fost amenajat recent, fiind realizate împrejmuirea terenului și gazonul. Ferestrele sunt prevăzute cu tâmplărie modernă și geam tripan, o soluție apreciată pentru eficiența energetică și izolarea fonică. Aspectul general al proprietății este unul contemporan, fiind construită după standardele actuale privind confortul și eficiența.

Locuința dispune de două dormitoare, dintre care unul are dimensiuni mai mari și poate fi utilizat drept dormitor matrimonial. De asemenea, casa include o baie complet finisată și un spațiu suplimentar care poate fi transformat, în funcție de nevoile proprietarilor, într-un dressing, cămară sau cameră de depozitare.

Prețul solicitat pentru această proprietate este de 165.000 de euro, suma fiind negociabilă. Imobilul este prezentat ca o locuință complet finalizată, fără necesitatea unor investiții suplimentare înainte de mutare, ceea ce poate reprezenta un avantaj pentru cumpărătorii care își doresc o casă nouă disponibilă imediat.

„Prețul pentru casa aceasta este de 165.000 de euro negociabil. Cum v-am spus, este la 5 minute de Oradea, 5 minute de Felix, în Cihei. Foarte multe case s-au construit aici. Asfaltul acum se pune, toate utilitățile sunt deja trase la casă. Doar trebuie să veniți să vă băgați mobila și să vă mutați în ea. Cei care vreți să o cumpărați, sunați la numărul afișat, o să vă răspundă un prieten al meu de aici, în Oradea, care se ocupă cu acest lucru.”, a transmis Culiță.

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