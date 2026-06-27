Cum i-a răspuns Ileana Sterp unei fane care i-a spus că este însărcinată: ”Doar m-am îngrășat”

Ileana Sterp este foarte activă în mediul online, acolo unde și-a creat o comunitate impresionantă. Aceasta a postat un videoclip pe rețelele de socializare care a trezit suspiciune în rândul fanilor. O internaută a crezut că este însărcinată. Răspunsul Ileanei nu a întârziat să apară.

Ileana Sterp este una dintre cele mai cunoscute influencerițe din țara noastră. Ea a devenit și mai cunoscută publicului odată cu celebritatea fratelui ei, Culiță Sterp. Aceasta are o comunitate uriașă în mediul online. Recent, bruneta a postat un videoclip în secțiunea Story de pe Instagram care a dat de bănuit că se pregătește pentru venirea pe lume a unui nou membru. Fanii nu au ezitat și au întrebat-o fără rețineri dacă este însărcinată. Ileana a reacționat imediat.

Cum i-a răspuns Ileana Sterp unei fane

Ileana Sterp trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de Daniel Aloman. Aceștia au doi copii, o fată și un băiat. Ea este cunoscută pentru tipul de conținut pe care îl crează. Abordează teme precum viața de familie, viața personală și lifestyle. De curând, bruneta a stârnit curiozitate în rândul fanilor. Aceasta a postat un videoclip în secțiunea Story de pe Instagram, în care pregătea o ședință foto. Vedeta purta o rochie vișinie care îi punea în evidență silueta. De asemenea, a completat ținuta cu o pălărie impresionantă.

Totuși, o fană a crezut că este însărcinată și nu a ezitat să o întrebe direct. Răspunsul Ileanei nu a întârziat să apară. Aceasta a reacționat și i-a spus că nu este însărcinată, ci are doar câteva kilograme în plus.

Ileana Sterp s-a operat

În urmă cu ceva timp, Ileana Sterp a ajuns pe mâna medicilor. Ea a apelat la o operație de blefaroplastie. Totul a început de la o infecție fungică pe care a luat-o de la piscină.

Pleoapa mea arată cam așa, e umflată, destul de umflată, azi-dimineață era… Pentru cei care nu știu de această pată a mea de pe pleoapă, despre care eu am mai vorbit de-a lungul timpului… am avut o ciupercă tare urâtă, luată de la o piscină. Fix aici pe pleoapă, arăta groaznic, mi se ducea pielea, mă scărpinam de îmi venea să îmi scot ochiul pur și simplu… Doamne… nici nu vreau să îmi mai aduc aminte! Ciupercă în urma căreia am rămas cu această pată. Un doctor dermatolog mi-a zis că s-au mărit vasele de vasculare și de asta am rămas cu pata aia și că doar cu laser este posibil să mai scap de ea, în niciun caz cu creme sau ceva, n-o să mă mai ajute și de atunci… asta a fost anul trecut, am început procedurile cu laser. Există îmbunătățiri foarte mari și m-a ajutat foarte mult, dar nu am scăpat în totalitate de ea!, a spus Ileana Sterp pe Instagram.

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