Cum se simte Larisa Uță după operația suferită miercuri. Primele declarații

Larisa Uță trece prin momente delicate din punct de vedere medical. Fosta concurentă de la Survivor a fost supusă unei intervenții chirurgicale, iar imediat după procedură a simțit să transmită un mesaj urmăritorilor săi, direct de pe patul de spital.

Recent, Larisa Uță a fost diagnosticată cu o problemă medicală gravă, în urma cărei medicii au decis să intervină chirurgical de urgență. Cu ochii în lacrimi, fosta concurentă de la Survivor a dorit să le transmită tuturor femeilor un mesaj.

Larisa Uță, primul mesaj după operația suferită

Într-un apel disperat către comunitatea sa de pe social media, Larisa Uță le-a îndemnat pe femei să nu își neglijeze sănătatea, să meargă periodic la medic și să își facă analizele de rutină la timp, punând accent pe faptul că prevenția poate salva vieți.

”Este un moment foarte greu, probabil că putea să fie mult mai rău de atât, dar nu este cazul. Dacă după acest video reușesc să ajut o singură femeie, o singură persoană, să înțeleagă cât de importantă este iubirea de sine, cât de important este să înțelegem că toate trăririle noastre toată empatia pe care nu ne-o dăm nouă, le-o dăm tuturor celor din jurul nostru, dar nu nouă. Toată bunătatea pe care o oferim oamenilor din jurul nostru, dar nu ne-o oferim nouă se răsfrânge asupra organismului și asupra sănătății noastre. Este foarte important să facem analizele la timp și să mergem la medic. Sănătatea este mai presus de orice! a declarat Larisa Uță, pe Instagram.

La doar o zi distanță, fosta concurentă de la Survivor a intrat în sala de operație, iar după finalizarea intervenției chirurgicale a transmis un mesaj direct de pe patul de spital. Ea și-a anunțat comunitatea că operația a fost un succes și a promis că va reveni cu detalii îndată ce starea de sănătate îi va permite.

„Sunt bine. Totul ok! Operația a decurs bine! Când mă voi simți mai bine, revin cu toată povestea. Vă îmbrățișez! Vă mulțumesc pentru gândurile bune”, a scris Larisa Uță pe o rețea de socializare.

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