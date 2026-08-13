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RO-Alert în Tulcea! Cinci ținte aeriene au fost detectate de radarele Armatei la graniță

De: Irina Vlad 13/08/2026 | 08:39
RO-Alert în Tulcea! Cinci ținte aeriene au fost detectate de radarele Armatei la graniță
Noi atacuri cu drone/ Sursa foto: Arhivă CANCAN
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A fost alertă aeriană în Tulcea, în apropiere de granița cu România. Raderele Armatei Române au detectat o dronă care a pătruns în spațiul aerian român, în zona localității Pardina, înainte de a se întoarce în Ucraina. Autoritățile au emis un mesaj Ro-Alert de avertizare.

Alarma s-a dat în noaptea de miercuri spre joi (12 – 13 august), după ce raderele Armatei au detectat un grup de 5 drone în zona localității Ismail din Ucraina – una dintre ele a pătruns pentru scurt timp pe teritoriul național, apoi a ieșit. Două aeronave F -16 ale Forțelor Aeriene Române, din cadrul Bazei 85 Aeriene Borcea, au fost ridicate de urgență de la sol pentru a monitoriza spațiul aerian.

Ro-Alert în Tulcea: o dronă a pătruns în spațiul aerian național

În urma verificărilor a fost depistată o dronă care a pătruns în spațiul aerian român, la aproximativ 2 kilometri sud de localitatea Pardina, județul Tulcea. Aparatul de zbor a survolat aproximativ 10 minute în spațiul aerian național, de-a lungul brațului Chilia, după care a părăsit teritoriul României spre Ucraina. La scurt timp de la ieșirea din spațiul aerian al țării, drona a explodat pe teritoriul Ucrainei.

În jurul orei 01:30, pentru siguranța populației, autorităție au emis un mesaj Ro-Alert de avertizare. Alerta aeriană pentru nordul județului Tulcea a încetat la ora 02:42.

”Sistemul de supraveghere radar al MApN a detectat, în noaptea de 12 spre 13 august, la ora 01.27, un grup de cinci ţinte aeriene în zona localităţii Ismail, deasupra teritoriului ucrainean, în proximitatea frontierei fluviale cu România. Centrul Naţional Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă privind instituirea măsurilor de alertare a populaţiei din nordul judeţului Tulcea, care a transmis un mesaj RO-Alert la ora 01.30”, anunţă, joi dimineaţă, Ministerul Apărării.

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