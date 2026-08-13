Acasă » Showbiz » Showbiz internațional » Alessandra Ambrosio s-a logodit cu Buck Palmer într-un decor exotic! Primele imagini de la cererea în căsătorie

Alessandra Ambrosio s-a logodit cu Buck Palmer într-un decor exotic! Primele imagini de la cererea în căsătorie

De: Simona Vlad 13/08/2026 | 08:10
Alessandra Ambrosio s-a logodit cu Buck Palmer într-un decor exotic! Primele imagini de la cererea în căsătorie
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Alessandra Ambrosio trăiește una dintre cele mai frumoase perioade din viața sa. Supermodelul brazilian, în vârstă de 45 de ani, a fost cerut în căsătorie de iubitul ei, Buck Palmer, după aproape doi ani de relație. Cei doi au împărtășit imaginile momentului romantic pe rețelele de socializare.

Cererea în căsătorie a avut loc pe o plajă, într-un decor spectaculos. Buck Palmer, designer australian de bijuterii în vârstă de 44 de ani, s-a așezat în genunchi în fața modelului, în timp ce cei doi se aflau în mijlocul unui simbol uriaș în formă de inimă, desenat în nisip și decorat cu flori tropicale roșii.

Alessandra Ambrosio a spus „DA!”

Fostul „înger” Victoria’s Secret a publicat pe Instagram o serie de fotografii și videoclipuri de la cererea în căsătorie, în care apare vizibil emoționată și fericită.

„Te-aș alege în această viață și în fiecare viață. Pentru totdeauna, iubirea mea”, a scris Alessandra Ambrosio în dreptul imaginilor.

În fotografii, Buck Palmer poate fi văzut în timp ce îi oferă inelul de logodnă, iar Alessandra, îmbrăcată într-un costum de baie, pare surprinsă și extrem de fericită de moment. Cei doi au marcat evenimentul și printr-o serie de gesturi romantice. Într-una dintre imagini, Ambrosio și Palmer își arată ceea ce par a fi tatuaje identice în formă de inimă, realizate la încheieturi. Într-un alt videoclip, cei doi se îmbrățișează și salută o cameră montată pe o dronă, în timp ce se află în centrul inimii desenate pe nisip.

Fanii au reacționat imediat la veste și i-au transmis felicitări modelului. Unul dintre comentarii a atras atenția în mod special: „Ei bine, salut, doamna Palmer”.

Alessandra Ambrosio și Buck Palmer, împreună din 2024

Povestea de dragoste dintre Alessandra Ambrosio și Buck Palmer a devenit publică în decembrie 2024, când cei doi au fost surprinși în ipostaze tandre la un eveniment Art Basel din Miami. În martie 2025, modelul vorbea cu entuziasm despre relația sa și declara că ea și Palmer adoră să se bucure de viață împreună.

„Ne place să trăim viața din plin și să petrecem timp împreună, bucurându-ne de fiecare lucru mărunt”, mărturisea atunci Alessandra.

Relația lor a continuat să evolueze, iar în octombrie anul trecut, Alessandra și fiica ei, Anja, au fost văzute alături de Buck Palmer pe covorul roșu al Bravo Film Festival, la Los Angeles.

Modelul are doi copii din relația cu Jamie Mazur

Înainte de relația cu Buck Palmer, Alessandra Ambrosio a avut o relație de lungă durată cu omul de afaceri Jamie Mazur. Cei doi au împreună doi copii: Anja, în vârstă de 17 ani, și Noah, în vârstă de 14 ani.

În decembrie, modelul a fost fotografiată în Brazilia, pe plajele din Pernambuco, în timpul unei ședințe foto improvizate realizate de Buck Palmer. Alessandra a pozat într-un costum de baie albastru, decorat cu scoici, iar cei doi au fost surprinși și sărutându-se. La evenimentul din Los Angeles, fiica modelului a apărut alături de mama sa și Buck Palmer.

CITEȘTE ȘI:

Rod Stewart a devenit bunic pentru a șasea oară. Fiica lui, Ruby, a născut un băiețel

Băutura care te poate ajuta să îmbătrânești sănătos. Rețeta simplă recomandată de un nutriționist

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Tradiția la care Prințul William va renunța când va deveni monarh. Regele Charles o adoră
Showbiz internațional
Tradiția la care Prințul William va renunța când va deveni monarh. Regele Charles o adoră
Mesajul surprinzător afișat la școala Prințului George, cu câteva săptămâni înainte de sosirea lui. Ce au decis reprezentanții instituției
Showbiz internațional
Mesajul surprinzător afișat la școala Prințului George, cu câteva săptămâni înainte de sosirea lui. Ce au decis reprezentanții…
Europa se USUCĂ! Încep să DISPARĂ râurile considerate permanente
Mediafax
Europa se USUCĂ! Încep să DISPARĂ râurile considerate permanente
Bătaie de joc pe banii din PNRR. După reabilitare, un castru roman din secolul al II-lea arată ca o intrare de mall din 2026
Gandul.ro
Bătaie de joc pe banii din PNRR. După reabilitare, un castru roman din...
FOTO. Antonela, iubita mult mai tânără a milionarului Arpad Paszkany, în jacuzzi
Prosport.ro
FOTO. Antonela, iubita mult mai tânără a milionarului Arpad Paszkany, în jacuzzi
Trei dintre cele mai înfricoșătoare eclipse solare din istorie. Haosul care a izbucnit după întunecarea cerului și fenomenul care a oprit un război
Adevarul
Trei dintre cele mai înfricoșătoare eclipse solare din istorie. Haosul care a izbucnit...
Povestea incredibilă a șoferului care a produs accidentul din Brașov. Acum 11 ani era considerat erou
Digi24
Povestea incredibilă a șoferului care a produs accidentul din Brașov. Acum 11 ani...
„Improvizație”. Manevra SECRETĂ prin care Trump a fost scos de la summitul NATO
Mediafax
„Improvizație”. Manevra SECRETĂ prin care Trump a fost scos de la summitul NATO
Parteneri
Cum arăta Denise Rifai înainte de a cunoaște celebritatea. Imagini rare cu prezentatoarea tv! Tatăl arab îi restricționa anumite lucruri
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arăta Denise Rifai înainte de a cunoaște celebritatea. Imagini rare cu prezentatoarea tv! Tatăl...
„Doamna Diana, ne omorâți”. Imagini incendiare cu fosta soție a lui Claudiu Niculescu, în costum de baie
Prosport.ro
„Doamna Diana, ne omorâți”. Imagini incendiare cu fosta soție a lui Claudiu Niculescu, în costum...
De ce a lipsit Vierme de la reuniunea Animal X de la UNTOLD 2026. Explicația oferită de Șerban Copoț
Ciao.ro
De ce a lipsit Vierme de la reuniunea Animal X de la UNTOLD 2026. Explicația...
Ce făceau românii când Ceaușescu le „tăia” curentul. Marina Almășan: „Dacă-ți lipeai urechea de apartamente, se auzea la fel!”
Click.ro
Ce făceau românii când Ceaușescu le „tăia” curentul. Marina Almășan: „Dacă-ți lipeai urechea de apartamente,...
„Un atac împotriva Federației Ruse”. Moscova amenință direct Republica Moldova
Digi 24
„Un atac împotriva Federației Ruse”. Moscova amenință direct Republica Moldova
Noi informații despre accidentul mortal din centrul Brașovului. Ce s-ar fi întâmplat, de fapt, cu șoferul
Digi24
Noi informații despre accidentul mortal din centrul Brașovului. Ce s-ar fi întâmplat, de fapt, cu...
Problema neașteptată a cablurilor pe bază de soia. Un șofer a plătit scump
Promotor.ro
Problema neașteptată a cablurilor pe bază de soia. Un șofer a plătit scump
BANCUL ZILEI. – Ieri m-am jucat cu soția de-a doctorița și pacientul!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Ieri m-am jucat cu soția de-a doctorița și pacientul!
Lidl vinde un espressor retro Silvercrest la preț redus prin Lidl Plus
go4it.ro
Lidl vinde un espressor retro Silvercrest la preț redus prin Lidl Plus
Furnicile lucrează mai bine în grupuri mari, au aflat oamenii de știință
Descopera.ro
Furnicile lucrează mai bine în grupuri mari, au aflat oamenii de știință
Pisicile războinice cuceresc acest joc
Go4Games
Pisicile războinice cuceresc acest joc
Bătaie de joc pe banii din PNRR. După reabilitare, un castru roman din secolul al II-lea arată ca o intrare de mall din 2026
Gandul.ro
Bătaie de joc pe banii din PNRR. După reabilitare, un castru roman din secolul al...
Tags:
ULTIMA ORĂ
RO-Alert în Tulcea! Cinci ținte aeriene au fost detectate de radarele Armatei la graniță
RO-Alert în Tulcea! Cinci ținte aeriene au fost detectate de radarele Armatei la graniță
Când va reveni Cristiano Ronaldo pe teren după nunta cu Georgina Rodriguez. Al-Nassr îi va simți ...
Când va reveni Cristiano Ronaldo pe teren după nunta cu Georgina Rodriguez. Al-Nassr îi va simți lipsa
Denise Rifai nu e prima „victimă” a lui Cătălin Măruță. În 2006, a „dat-o afară” ...
Denise Rifai nu e prima „victimă” a lui Cătălin Măruță. În 2006, a „dat-o afară” pe Teo Trandafir de la Pro TV
TEST IQ | Descoperă numărul lipsă! Dacă reușești, ai un IQ peste 135
TEST IQ | Descoperă numărul lipsă! Dacă reușești, ai un IQ peste 135
Alex Bodi și Ancuța au sărbătorit împăcarea cu dedicații de la Elis Armeanca. Deocamdată, relația ...
Alex Bodi și Ancuța au sărbătorit împăcarea cu dedicații de la Elis Armeanca. Deocamdată, relația le merge strună!
Ce salariu primește Cătălin Măruță să prezinte „Furnicuțele” de la Antena 1. Ia mai ...
Ce salariu primește Cătălin Măruță să prezinte „Furnicuțele” de la Antena 1. Ia mai mult decât la Pro TV
Vezi toate știrile