Alessandra Ambrosio trăiește una dintre cele mai frumoase perioade din viața sa. Supermodelul brazilian, în vârstă de 45 de ani, a fost cerut în căsătorie de iubitul ei, Buck Palmer, după aproape doi ani de relație. Cei doi au împărtășit imaginile momentului romantic pe rețelele de socializare.

Cererea în căsătorie a avut loc pe o plajă, într-un decor spectaculos. Buck Palmer, designer australian de bijuterii în vârstă de 44 de ani, s-a așezat în genunchi în fața modelului, în timp ce cei doi se aflau în mijlocul unui simbol uriaș în formă de inimă, desenat în nisip și decorat cu flori tropicale roșii.

Alessandra Ambrosio a spus „DA!”

Fostul „înger” Victoria’s Secret a publicat pe Instagram o serie de fotografii și videoclipuri de la cererea în căsătorie, în care apare vizibil emoționată și fericită.

„Te-aș alege în această viață și în fiecare viață. Pentru totdeauna, iubirea mea”, a scris Alessandra Ambrosio în dreptul imaginilor.

În fotografii, Buck Palmer poate fi văzut în timp ce îi oferă inelul de logodnă, iar Alessandra, îmbrăcată într-un costum de baie, pare surprinsă și extrem de fericită de moment. Cei doi au marcat evenimentul și printr-o serie de gesturi romantice. Într-una dintre imagini, Ambrosio și Palmer își arată ceea ce par a fi tatuaje identice în formă de inimă, realizate la încheieturi. Într-un alt videoclip, cei doi se îmbrățișează și salută o cameră montată pe o dronă, în timp ce se află în centrul inimii desenate pe nisip.

Fanii au reacționat imediat la veste și i-au transmis felicitări modelului. Unul dintre comentarii a atras atenția în mod special: „Ei bine, salut, doamna Palmer”.

Alessandra Ambrosio și Buck Palmer, împreună din 2024

Povestea de dragoste dintre Alessandra Ambrosio și Buck Palmer a devenit publică în decembrie 2024, când cei doi au fost surprinși în ipostaze tandre la un eveniment Art Basel din Miami. În martie 2025, modelul vorbea cu entuziasm despre relația sa și declara că ea și Palmer adoră să se bucure de viață împreună.

„Ne place să trăim viața din plin și să petrecem timp împreună, bucurându-ne de fiecare lucru mărunt”, mărturisea atunci Alessandra.

Relația lor a continuat să evolueze, iar în octombrie anul trecut, Alessandra și fiica ei, Anja, au fost văzute alături de Buck Palmer pe covorul roșu al Bravo Film Festival, la Los Angeles.

Modelul are doi copii din relația cu Jamie Mazur

Înainte de relația cu Buck Palmer, Alessandra Ambrosio a avut o relație de lungă durată cu omul de afaceri Jamie Mazur. Cei doi au împreună doi copii: Anja, în vârstă de 17 ani, și Noah, în vârstă de 14 ani.

În decembrie, modelul a fost fotografiată în Brazilia, pe plajele din Pernambuco, în timpul unei ședințe foto improvizate realizate de Buck Palmer. Alessandra a pozat într-un costum de baie albastru, decorat cu scoici, iar cei doi au fost surprinși și sărutându-se. La evenimentul din Los Angeles, fiica modelului a apărut alături de mama sa și Buck Palmer.

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