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Tradiția la care Prințul William va renunța când va deveni monarh. Regele Charles o adoră

De: Simona Vlad 13/08/2026 | 07:20
Tradiția la care Prințul William va renunța când va deveni monarh. Regele Charles o adoră
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Familia Regală britanică se pregătește pentru tradiționala vacanță de vară la Balmoral, domeniul din Scoția care a devenit, de-a lungul generațiilor, unul dintre cele mai importante locuri pentru reuniunile familiei. În timp ce Regele Charles păstrează cu sfințenie anumite obiceiuri legate de vizitele în Scoția, Prințul William pare să aibă o cu totul altă abordare.

Una dintre tradițiile pe care actualul monarh continuă să le respecte este purtarea kiltului în timpul aparițiilor publice din Scoția. În cazul lui William, însă, lucrurile stau diferit. Prințul de Wales nu a mai fost văzut purtând kilt în public de când era copil, iar acest lucru ar putea însemna că, atunci când va deveni rege, va renunța la obiceiul pe care tatăl său îl păstrează de ani buni.

Regele Charles, fidel tradiției kiltului

Pentru Regele Charles, kiltul reprezintă o parte importantă a aparițiilor sale în Scoția. Monarhul a fost fotografiat în repetate rânduri purtând ținuta tradițională, în diferite modele de tartan, la evenimente și ceremonii oficiale. Recent, Charles a fost văzut în Dingwall, unde a purtat un kilt cu un model de tartan în nuanțe de verde, albastru și roșu.

Cu doar câteva zile înainte, regele participase la Mey Highland Games, în Caithness, îmbrăcat într-un kilt realizat din celebrul tartan Balmoral. Deși nu există o regulă oficială care să îi oblige pe membrii Familiei Regale să poarte kilt atunci când se află în Scoția, Charles a ales să păstreze acest obicei.

William nu a mai purtat kilt în public

În cazul Prințului William, tradiția pare să se oprească. Moștenitorul tronului nu a fost văzut purtând kilt în cadrul unor apariții publice în calitate de adult. Ultimele imagini cunoscute în care William poartă această ținută datează din perioada copilăriei, când apărea alături de fratele său, Prințul Harry, în fotografii oficiale de familie.

Mai mult, William a ales să nu poarte kilt nici la evenimente importante desfășurate în Scoția. Un exemplu este absolvirea Universității St Andrews, unde prințul a preferat o ținută clasică, deși are o legătură puternică cu Scoția și deține titlurile de Duce de Rothesay și Lord al Insulelor. Nu este clar de ce Prințul William evită această piesă vestimentară și nici el nu a oferit public o explicație pentru alegerea sa.

O tradiție veche de generații în Familia Regală

Kiltul are o istorie îndelungată în familia regală britanică. Prințul Philip, bunicul lui William, a fost fotografiat în numeroase rânduri purtând ținuta tradițională scoțiană. Familia Regală are inclusiv propriul model de tartan.

Acesta are un design predominant gri, negru și roșu și a fost creat de Prințul Albert în 1857. Astfel, pentru Charles, aparițiile în kilt reprezintă nu doar o alegere vestimentară, ci și o continuare a unei tradiții regale legate de Scoția.

William și Kate, așteptați la Balmoral în această vară

Chiar dacă William nu pare interesat să reia tradiția kiltului, Prințul de Wales, Prințesa Catherine și cei trei copii ai lor sunt așteptați să petreacă timp la Balmoral în această lună.

Vacanța are o importanță aparte pentru familia Wales, mai ales înaintea unei perioade aglomerate. Prințul George urmează să înceapă în septembrie studiile secundare la Eton College, ceea ce va marca o nouă etapă în viața familiei.

Prințul William va schimba tradiția când va deveni rege?

Rămâne de văzut dacă William va decide să păstreze obiceiul tatălui său atunci când va urca pe tron. Deocamdată, toate aparițiile sale publice indică faptul că kiltul nu reprezintă o piesă vestimentară pe care moștenitorul o preferă.

Dacă va continua aceeași politică și după ce va deveni rege, William ar putea renunța astfel la una dintre tradițiile vestimentare pe care Charles le-a menținut cu consecvență în timpul vizitelor sale în Scoția.

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