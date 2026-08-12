Un nou episod din culisele Familiei Regale britanice scoate la iveală un moment tensionat care ar fi avut loc înaintea nunții Prințului William cu Kate Middleton. Potrivit unei noi biografii dedicate Prințesei de Wales, Regele Charles al III-lea și Regina Camilla i-ar fi cerut lui Kate să facă o schimbare neașteptată în ceea ce privește numele său.

Solicitarea ar fi fost suficientă pentru ca William să se înfurie și să le transmită celor doi că gestul este jignitor nu doar pentru viitoarea lui soție, ci și pentru familia Middleton.

Informațiile apar în noua carte „Kate! The Courage, Grace, and Power of the Woman Who Will Be Queen”, semnată de Christopher Andersen, care a oferit detalii despre episod și într-o declarație pentru Fox News.

Ce i-ar fi cerut Charles lui Kate Middleton înainte de nuntă

Potrivit lui Christopher Andersen, înainte de nunta din 2011, Charles și Camilla ar fi discutat cu Kate despre numele ei și i-ar fi propus o modificare surprinzătoare. Mai exact, cei doi ar fi vrut ca viitoarea Prințesă de Wales să își schimbe modul în care este scris prenumele, din „Catherine” în „Katherine”. Motivul ar fi fost legat de simbolurile regale. Charles și Camilla aveau fiecare câte o monogramă regală formată din două litere „C” întrepătrunse, iar apariția unui al treilea simbol regal care începea tot cu litera „C” ar fi fost considerată prea mult.

„Charles și Camilla aveau fiecare câte o monogramă regală formată din literele C întrepătrunse sub o coroană și și-au exprimat îngrijorarea că un al treilea simbol regal cu litera C ar fi fost exagerat”, scrie Christopher Andersen în biografie.

Prințul William ar fi reacționat imediat

Solicitarea nu i-ar fi picat deloc bine lui William. Potrivit biografiei, Prințul ar fi considerat că cererea este ofensatoare și că nu reprezintă doar o chestiune legată de numele lui Kate, ci și o lipsă de respect față de familia acesteia.

„Ofensat de încă un ordin venit de la nivelul superior, menit în esență să o mulțumească pe Camilla, un William furios a răspuns în numele soției sale”, notează Andersen.

Autorul susține că William le-ar fi transmis celor doi că solicitarea era o insultă, atât pentru Kate, cât și pentru întreaga ei familie. Într-o intervenție pentru Fox News, Christopher Andersen a descris atitudinea Prințului William față de soția sa încă de la începutul relației lor.

„William a mers la război pentru Kate”, a afirmat autorul, referindu-se la modul în care acesta ar fi apărat-o în diferite situații de-a lungul anilor.

De ce era atât de importantă litera „C” pentru Familia Regală

Potrivit lui Andersen, episodul ar scoate în evidență cât de importantă este imaginea publică și identitatea vizuală pentru membrii Familiei Regale britanice.

„Întreaga natură a cererii lui Charles și Camilla, faptul că Catherine adăuga prea multe litere C blazoanelor regale, arată cât de mult înseamnă imaginea și brandingul pentru membrii Familiei Regale”, a explicat autorul.

Acesta a mers chiar mai departe și a caracterizat monarhia drept „un uriaș joc de supremație”. Totuși, problema numelui nu ar fi ajuns să provoace un conflict de proporții. Potrivit realizatoarei și fotografei britanice Helena Chard, ideea ar fi fost rapid abandonată. Charles și Camilla ar fi privit situația mai degrabă „cu o mentalitate de business”, însă propunerea nu ar fi avut suficientă importanță pentru a declanșa o dispută serioasă.

„Nu era suficient de importantă pentru a provoca o ceartă. Aveau pești mai mari de prins”, a spus Helena Chard.

Kate Middleton ar fi ales să nu îi eclipseze pe Charles și Camilla

De-a lungul anilor, Kate și-ar fi construit însă propria imagine publică și un brand personal puternic în cadrul Familiei Regale. Potrivit lui Ian Pelham Turner, apropierea dintre Kate și Camilla ar fi putut reprezenta inițial un moment delicat, însă William ar fi fost mereu alături de soția sa.

„În zilele noastre, William a fost acolo pentru a o proteja. De atunci, Kate a reușit să rămână cu un pas în urma lui Charles și Camilla atunci când sunt împreună, astfel încât să nu îi eclipseze”, a susținut acesta.

CITEȘTE ȘI:

Prințesa Kate și Prințul William au o mare îngrijorare în privința Prințului George, care va merge la liceu în curând

De ce Familia Regală Britanică nu a reacționat de ziua lui Meghan Markle. Nu a postat niciun mesaj de felicitare