Prințesa Kate și Prințul William au o mare îngrijorare în privința Prințului George, care va merge la liceu în curând

Prințul George a împlinit 13 ani zilele trecute și acest lucru a adus o nouă frică în viața părinților săi, Kate Middleton și Prințul William. Aceștia sunt îngrijorați de un aspect important al viitorului său apropiat de licean. Află mai multe detalii!

Kate și William, îngrijorați în privința Prințului George

Cei doi părinți fac tot ce pot pentru a-l pregăti pe George pentru rolul pe care acesta îl va avea în cadrul Familiei Regale Britanice. Tânărul va avea o poziție importantă în viitorul îndepărtat, fiind și al doilea în ordinea succesiunii la tron.

În luna septembrie, prințul va începe cursurile la Eton. Editorul regal Rebecca English a mărturisit pentru Daily Mail că părinții lui au îngrijorări legate de faptul că George va crește într-o eră dominată de tehnologie și de mediul digital.

„Cuplul a refuzat să le permită copiilor să aibă telefoane mobile, deși recunoaște că acest lucru se va schimba în cazul fiului lor cel mare, odată ce acesta va ajunge la liceu”, a explicat jurnalista.

Telefonul mobil, frica cea mare a lui Kate și William

În trecut, prințul William a recunoscut că nu le-a cumpărat telefoane mobile copiilor săi. Dar acest lucru se va schimba după ce George, fiul său cel mare, va ajunge la liceu.

„Părinții lui sunt foarte stricți în ceea ce privește telefoanele și nu îi vor permite să folosească rețelele sociale. Vor să-l protejeze de acest lucru cât mai mult timp posibil”, a spus comentatoarea regală Sarah Hewson pentru Vanity Fair.

După cum probabil ați intuit, problema cea mai mare o reprezintă accesul la internet, nu dispozitivul în sine.

„Cred că cei mici pot avea acces la prea multe lucruri pe internet pe care nu au nevoie să le vadă. Așa că să ai un telefon și să trimiți mesaje, vechiul tip de «telefon-cărămidă», cum îi spun unii, cred că este în regulă”, ar fi declarat Prințul William, potrivit Yahoo.

Ce soluție au gândit părinții lui George

Cel mai probabil, pentru perioada pe care o va petrece la Eton, prințul George va avea un dispozitiv fără acces extins la internet. „Telefonul-cărămidă” este simplu, fără acces extins la internet și rețele sociale.

Familia a ales ca fiul lor să studieze la Eton deoarece prestigioasa școală se află la aprox. 10 km de reședința familiei, Forest Lodge.

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