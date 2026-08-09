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Meteorologii Accuweather anunță o toamnă cum nu prea a mai fost, în România. Ce se întâmplă în septembrie, octombrie și noiembrie 2026, în București. Pe ce dată ninge

De: Emanuela Cristescu 09/08/2026 | 08:45
Meteorologii Accuweather anunță o toamnă cum nu prea a mai fost, în România. Ce se întâmplă în septembrie, octombrie și noiembrie 2026, în București. Pe ce dată ninge
Meteorologii Accuweather anunță o toamnă cum nu prea a mai fost, în România. Ce se întâmplă în septembrie, octombrie și noiembrie 2026, în București. Pe ce dată ninge
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Vremea o ia razna în București în această toamnă! Bucureștenii ar putea trece, în doar câteva săptămâni, de la zile în care încă se caută terasele și ochelarii de soare, la haine groase și fulgi de zăpadă în mijlocul toamnei.

Prognoza afișată de AccuWeather pentru București vine cu schimbări spectaculoase de temperatură, iar o anumită zi din calendarul lunii noiembrie atrage imediat atenția. Nu este vorba despre sfârșitul lunii, când frigul ar fi cât de cât firesc, ci despre chiar începutul lui noiembrie.

Vremea o ia razna în această toamnă

Prima lună de toamnă pare că nu vrea să audă de frig. Din contră! Primele zile din septembrie vin cu soare din belșug și temperaturi care îi pot face pe bucureșteni să uite că vara s-a terminat. Pe 1 septembrie, mercurul din termometre ar urma să urce până la 26 de grade Celsius, iar pe 2 septembrie sunt anunțate 28 de grade. Apoi vine o serie de zile aproape estivale: 29 de grade pe 3, 4 și 5 septembrie.

Meteorologii Accuweather anunță o toamnă cum nu prea a mai fost, în România. Ce se întâmplă în septembrie, octombrie și noiembrie 2026, în București. Pe ce dată ninge
Meteorologii Accuweather anunță o toamnă cum nu prea a mai fost, în România. Ce se întâmplă în septembrie, octombrie și noiembrie 2026, în București. Pe ce dată ninge

Nici nopțile nu sunt tocmai reci, cu minime care se învârt în jurul valorii de 16-17 grade. Și surprizele nu se termină aici. În jurul datei de 14-15 septembrie, Capitala ar putea avea din nou 27 de grade, înainte ca vremea să înceapă să se schimbe.

Spre jumătatea și finalul lunii apar norii, ploile și furtunile, iar temperaturile încep să coboare. Pe 17 septembrie, de exemplu, prognoza indică o maximă de doar 21 de grade. Dar adevărata schimbare vine odată cu octombrie. Dacă în primele zile ale lui octombrie mai putem vorbi despre o vreme plăcută, lucrurile se schimbă rapid.

Meteorologii Accuweather anunță o toamnă cum nu prea a mai fost, în România. Ce se întâmplă în septembrie, octombrie și noiembrie 2026, în București. Pe ce dată ninge
Meteorologii Accuweather anunță o toamnă cum nu prea a mai fost, în România. Ce se întâmplă în septembrie, octombrie și noiembrie 2026, în București. Pe ce dată ninge

Pe 2 și 3 octombrie sunt prognozate 22, respectiv 23 de grade, iar pe 4 octombrie ar urma să fie din nou 22 de grade. După aceea însă, temperaturile încep să piardă teren.

Vin norii, ploile și maximele de sub 20 de grade. Pe 8 și 9 octombrie sunt prognozate 18 grade, iar pe 10 octombrie doar 17 grade. Mai mult, spre finalul lunii, Bucureștiul intră serios în atmosfera de sezon rece. Pe 25 octombrie ar urma să fie doar 14 grade, iar pe 27 octombrie temperatura maximă indicată este de numai 13 grade.

Iar dacă până aici pare o toamnă obișnuită, ceea ce apare în calendarul pentru începutul lui noiembrie schimbă complet povestea.

Când va ninge în Capitală

Meteorologii au anunțat că va ninge în Capitală pe 2 noiemberie și că temperaturile vor fi între 12 grade Celsius ziua și 1 grad Celsius noaptea. Cu alte cuvinte, dacă estimarea se va confirma, bucureștenii s-ar putea trezi la început de noiembrie cu fulgi de zăpadă.

Meteorologii Accuweather anunță o toamnă cum nu prea a mai fost, în România. Ce se întâmplă în septembrie, octombrie și noiembrie 2026, în București. Pe ce dată ninge
Meteorologii Accuweather anunță o toamnă cum nu prea a mai fost, în România. Ce se întâmplă în septembrie, octombrie și noiembrie 2026, în București. Pe ce dată ninge

Și nu vorbim despre o dată oarecare din sezonul rece. Este 2 noiembrie, adică momentul în care toamna abia începe să semene cu iarna.

Calendarul meteo arată și alte zile cu precipitații imediat după momentul în care apare ninsoarea. Pe 5 noiembrie este indicată ploaie, iar pe 6 noiembrie apar din nou precipitații. Ulterior, prognoza afișată pentru restul lunii noiembrie trece în zona mediilor istorice, cu temperaturi care scad treptat. Spre sfârșitul lunii, valorile medii indicate ajung la 6-8 grade ziua, iar noaptea pot coborî chiar până la -1 grad.

Așadar, dacă septembrie vine cu temperaturi de aproape 30 de grade, iar octombrie începe să tragă cortina peste vremea caldă, noiembrie ar putea veni cu o surpriză de iarnă încă din primele zile.

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